Прорыв дамбы в Бразилии: 58 погибших, более 300 пропавших без вести

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Местным спасателям приходится работать в тяжелейших условиях

Число жертв прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 58. Около 300 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели говорят, что вероятность найти выживших крайне низка.

Трагедия произошла в минувшую субботу на железорудной шахте возле города Брумадинью. Причина прорыва дамбы пока не называется.

За два дня поисковой операции экстренным службам удалось спасти 192 человека.

"После 48 минут работ шансы найти выживших очень низки. Но мы допускаем возможность, что мы найдем выживших", - сказал глава поисковой операции Эдуардо Анджело.

В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток похоронил под собой кафе, где обедали сотни рабочих. Затем поток обрушился на ближайшие дома, машины и дороги.

Доступ к нескольким районам затруднен из-за 15-метрового слоя грязи, спасатели обследуют труднодоступные зоны на вертолетах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Спасательные службы в ходе операции используют вертолеты

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Власти штата Минас-Жерайс сообщают о 305 пропавших без вести

В помощь местным спасателям в Бразилию прибыла бригада инженеров, врачей и военных водолазов из Израиля.

Власти приняли решение заморозить активы компании Vale - владельца горнорудного косплекса - на сумму в 2,9 млрд долларов. Мэр Брумадинью раскритиковал Vale за "неаккуратность и некомпетентность".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грязевые потоки накрыли пастбища и подсобные хозяйства в районе дамбы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые дома оказались полностью разрушены грязевыми потоками

Директор Vale Фабио Шварцман, в свою очередь, заявил, что компания выполняла все рекомендации по обеспечению безопасности, полученные от международных экспертов.

5 ноября 2015 года дамба, также принадлежащая Vale и компании BHP Billiton, обрушилась возле рудника Самарко в Мариане.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В некоторых районах образовался 15-метровый слой грязи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поисковая операция в районе прорыва продолжается уже третий день

Более 60 млн кубометров - достаточный объем, чтобы заполнить 20 тысяч олимпийских бассейнов - хлынули на близлежащую территорию.

После длительного судебного разбирательства BHP Billiton и Vale согласились выплатить почти два миллиарда долларов бразильскому правительству.

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