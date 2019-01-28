"Это настоящая печаль": россияне с британскими корнями - об отношениях с Западом

Правообладатель иллюстрации Charles Grant archives Image caption Уроженец Шотландии Чарльз Грант приехал в Россию почти 150 лет назад

Когда молодой миловидный шотландец Чарльз Грант покинул Британию и обосновался в Иркутске в 1864 году, его задачей было установить первое почтовое сообщение между Монголией и Сибирью. Позднее он проведет первую телеграфную линию от Китая до Иркутска и соединит ее с европейской телеграфной системой, идущей до самой Британии.

Грант пережил немало трудностей, когда раз за разом пересекал пустыню Гоби и долгое время жил на военном погранпосту в Кяхте, на российско-монгольской границе.

Чарльз женился на русской девушке Варваре Петуховой. У них родилось двое детей, сын Александр и дочь Варвара: им предстояло совершить собственные путешествия как по России, так и по Британии и США.

С тех пор прошло 150 лет. Ирина Алимова сидит в светлой московской гостиной в окружении черно-белых фотографий и старых газетных статей о своем двоюродном прапрадедушке Чарльзе. Ирина - историк семьи, она часами разгребает архивы в поисках информации о своих предках и их связях с Британией.

Она очень серьезно относится к своему хобби, и об этом знает ее внук Филипп: в детстве он как завороженный слушал ее рассказы про Чарльза и Варвару и про те трудности, через которые они прошли в предреволюционной России.

Что они думают по поводу нынешней напряженности между Россией и Западом на фоне скандала с отравлением Скрипалей в Солсбери, антироссийских санкций после конфликта на Украине и обвинений во вмешательстве Москвы в выборы в США?

Ирина лишь с грустью качает головой.

"Я очень сожалею, что [у России и Британии] тaкие натянутые отношения. Конечно, хотелось бы, чтобы были нормальные отношения. Также мы были союзниками во время [Второй мировой] войны. Мы помогали друг другу: Великобритания помогала России. Мы бы с удовольствием общались и ездили бы к родне. Но время такое", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Irina Alimova archives Image caption Ирина Алимова очень сожалеет, что российско-британские отношения стали натянутыми

Она видит иронию судьбы в том, что ее двоюродный прапрадед работал над налаживанием отношений между Востоком и Западом с помощью телеграфа, а сегодня эти отношения разваливаются.

Филипп настроен более философски. Он поддерживает связи с некоторыми из потомков Чарльза Гранта в разных странах мира - от Калифорнии до Австралии и от Канады до Парагвая. И он говорит, что отношения между ними не изменились.

Правообладатель иллюстрации Philipp Alimov archives Image caption Филипп поддерживает связи с потомками Чарльза Гранта по всему миру

"У нас достаточно большой разрыв поколений с бабушкой. На мой взгляд, то, что мы слышим в СМИ о напряженных отношениях - это все, конечно, на государственном уровне: там, где власть, там, где деньги, там, где международные компании, где лоббируются интересы тех или иных сторон. Но на нашем уровне, человеческом, мне кажется, это в меньшей степени отражается", - говорит Филипп.

Прогулки по тайге

Через 30 лет после того, как Чарльз Грант начал трудиться над установкой телеграфной системы на российско-китайской границе, молодой британец по имени Джордж Пигготт отправился на работу на императорскую ковровую фабрику в подмосковном Завидове. Это было одно из крупнейших предприятий в стране, изготавливавшее высококачественные ковры в том числе для царского двора.

Правообладатель иллюстрации Georgy Piggot archives Image caption Европейские корни Джорджа Пигготта вызывали недоверие у большевиков

После революции Джордж был отправлен в ссылку в сибирский город Тулун. Он получил российский паспорт в 1914 году и принял православие, однако он был женат на греческой принцессе Зое Маврокордату, и его европейские корни не очень приветствовались большевистским режимом.

"Каждый вечер он уходил гулять в сибирскую тайгу. Местные жители умоляли его не делать этого из-за угрозы натолкнуться на тигра или медведя", - рассказывает внук Джорджа Георгий. В этом случае род Пигготтов мог оборваться.

"Но моего дедушку невозможно было переубедить. Он надевал свое пальто и говорил: "Настоящий англичанин не боится диких зверей".

Правообладатель иллюстрации Georgy Piggot archives Image caption Георгий Пиггот считает, что СМИ на Западе подвергаются цензуре

Георгий винит СМИ в ухудшении отношений между Востоком и Западом.

"Это даже не разочарование, это такая настоящая печаль. Сидя в каких-то армейских подземельях, я любил слушать любимое Би-би-си на приемнике или "Голос Америки". Мне казалось, что это такой светлый голос правды и истины. Сейчас я с ужасом слушаю то, что говорят СМИ на Западе. Это такое падение всех принципов. Чувствую, что произошла инверсия, что Запад превратился в Советский Союз - цензура, подтасованные факты, ложь, провокация", - сетует Георгий.

Леслевский переулок

Ольга Лесли, чей предок Александр Лесли воевал на стороне России в Русско-польской войне и стал первым российским генералом после осады Смоленска в 1654 году, не беспокоится по поводу нынешних проблем в отношениях России и Запада.

Правообладатель иллюстрации Olga Leslie archives Image caption Ольга Лесли является потомком древнего шотландского клана Лесли

"Хочу достоверно заметить, что ни на меня, ни на моих друзей... По крайней мере, я не слышала, чтобы возникали какие-то проблемы при путешествии в Америку, или Великобританию... То есть вообще добрейшее отношение, всегда теплый прием. Такое ощущение, что все, что касается политики и санкций, - это другой мир, это не про нас", - говорит Ольга.

Представителям русской ветви древнего шотландского клана Лесли пришлось пройти через страшные испытания после революции 1917 года: некоторые из них были отправлены в трудовые лагеря, а некоторые - убиты. До революции у них были огромные имения в Смоленске, они тратили крупные суммы на постройку церквей, некоторые из которых стоят и по сей день.

Правообладатель иллюстрации Olga Leslie archives Image caption Мемориальная доска рода Лесли была установлена в Смоленске в 2012 году

В 1895 году Лесли приобрели один из первых автомобилей в России и ездили на нем от Петербурга до Москвы, говорит Ольга. А в центре Смоленска даже был Леслевский переулок. Сейчас это улица Герцена, но на одном из домов висит мемориальная доска с шотландской фамилией.

Два дальних путешествия

Семья Миклухо-Маклай хорошо знает о том, что такое напряженные отношения. Когда исследователь и антрополог Николай Миклухо-Маклай высадился в Папуа - Новой Гвинее (в то время она называлась Новая Гвинея) в 1871 году, он стал первым европейцем, которому удалось изучить одно из местных племен.

Тогда он не знал, как его примут местные жители: тепло или враждебно. То же произошло и с его потомком (также по имени Николай), который посетил эту страну два года назад по следам своего предка, чтобы снять фильм об этом же племени. Его густая черная борода делает его как две капли воды похожим на великого исследователя.

"Я не мог позволить себе чего-то бояться во время путешествия. Я просто должен был сконцентрироваться на работе", - говорит Николай в интервью Би-би-си.

Миклухо-Маклай-старший был женат на австралийке Маргарет Робертс, и сегодня у российской семьи есть много родственников в Австралии.

Правообладатель иллюстрации Maclay Foundation Image caption Николай Миклухо-Маклай повторил путешествие своего знаменитого предка

Что же думает младший Николай по поводу проблем в отношениях России с Западом?

"Так было всегда. Они играли в те же политические игры во времена моего двоюродного прапрадеда, то же самое происходит и сегодня", - уверен он.

Николай говорит, что недавно его гвинейские друзья с волнением спрашивали его по поводу новостей о том, что россияне якобы не могут собираться в группы более чем по три человека, рискуя попасть под арест.

"Мне пришлось объяснять им, что все в порядке", - улыбается Николай.

Он говорит, что для всех потомков легендарного Миклухо-Маклая - как в России, так и в Австралии - важно не попасть в разразившийся политический шторм.

"Мы все должны нести ответственность за судьбу будущих поколений", - резюмирует он.

При участии Эрики Раушенбах, Служба мониторинга Би-би-си