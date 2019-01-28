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Кража картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи стала одним из следствий невероятной востребованности музея, заявила гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова. Работы Куинджи не были оснащены сигнализацией, так как временные экспозиции проблематично обеспечить датчиками, объяснила она.

Министр культуры России Мединский распорядился в числе прочего проверить контракты с Росгвардией и ФГУП "Охрана", рассказали чиновники прессе.

Картина "Ай-Петри. Крым", которую в субботу вечером похитили с выставки художника в Третьяковской галерее, не вернется в состав экспозиции, сказала Трегулова. Ее страховая стоимость оценивается в 12 млн рублей.

Злоумышленник украл картину 27 января: он просто снял ее со стены на глазах у посетителей выставки и ушел. Утром в понедельник полиция объявила о задержании подозреваемого в кражи. Возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

"Слава Богу и спасибо правоохранительным органам и ФСБ", - прокомментировала Трегулова задержание подозреваемого.

"Общедоступность множит риски, - сказала гендиректор Третьяковки об инциденте. - Это результат и следствие невероятной доступности музея сегодня, огромного количества людей, которые приходят на наши выставки".

Как охраняются картины в Третьяковской галерее?

Третьяковская галерея, как и многие другие музеи, оборудована тремя рубежами охраны:

внешний периметр, сюда входят датчики блокировки окон и дверей

охрана внутренних помещений - здесь используются извещатели объемного обнаружения, которые реагируют на перемещение тела внутри

отдельные экспонаты охраняются с помощью поверхностных извещателей, которые сигналят при попытке физически сдвинуть экспонат.

Количество рубежей охраны зависит от помещения. Например, выставочные залы в здании на Крымском валу, где проходят постоянные выставки, оборудованы всеми тремя.

Как следует из документации госзакупок, третий рубеж охраны выставочных залов в здании галереи на Крымском валу оборудован поверхностными извещателями "Гюрза-050М". Эти приборы реагируют на снятие экспоната и вырезание полотна картины, говорится на сайте производителя извещателей "Скизэл".

Media playback is unsupported on your device Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи. Видео

В здании номер 12 по Лаврушинскому переулку только два рубежа охраны, говорится в акте обследования зданий галереи.

Здания обследовались в рамках заключения госконтракта на охрану Третьяковской галереи, который был заключен в начале января 2019 года с 4-м полком московского отделения Росгвардии; договор подписал командир полка полковник Владимир Берговин.

В акте обследования помещений также говорится, что в здании по адресу Лаврушинский переулок, 12 имеется система охранного телевидения. Она состоит из 60 камер, установленных внутри здания.

Изображение с этих камер выводится на пульт в диспетчерскую службы безопасности галереи и в дежурную часть третьей роты 4-го полка Росгвардии.

В Росгвардии сообщили, что охрану Инженерного корпуса Третьяковки, в котором проходит выставка Куинджи, осуществляли не гвардейцы, а служба безопасности самого музея.

"Росгвардия в том корпусе, где проходит выставка Куинджи, имеет лишь на входе один пост - входную группу. То есть стоит сотрудник, в задачи которого входят вопросы досмотра посетителей при помощи металлодетектора и других средств. Другими словами - пресечь пронос в зал запрещенных предметов", - приводит РИА Новости слова представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Обеспечение безопасности в музее и охрана объектов искусства - это зона ответственности администрации музеев. До ноября 2015 года музеи федерального значения охраняла полиция, но потом из-за сокращения штата МВД полицейские посты из музеев убрали.

Как усилят безопасность Третьяковки?

Выставка Куинджи продолжает работать. "Мы укрепили все работы среднего формата так, что их невозможно снять. В данный момент мы начинаем установку датчиков к каждому произведению на выставке", - рассказала гендиректор.

Трегулова пообещала, что после воскресного инцидента все последующие выставки в Третьяковской галерее дополнительно оснастят электронными датчиками тревоги, даже несмотря на то, что бюджет выставок уже давно сверстан и спонсорские средства получены.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Владислав Кононов и Зельфира Трегулова во время пресс-конференции

"Но мы должны тоже понимать, что это очень дорогостоящая история - это увеличивает бюджеты выставок, как и страхование на весь период экспонирования", - сказала она (цитата по Интерфаксу).

Оснащение датчиками выставки Куинджи на площади в 800 кв метров директор музея оценила в 2 млн рублей. По ее словам, в новом здание Третьяковки с экспозицией искусства 20-го века на Крымском валу затраты будут в два-три раза больше.

Трегулова также не исключила, что галерея может ввести досмотр на выходе из музея.

"Конечно, когда мы попадаем в зарубежные музеи и видим, что охрану в залах несут крепкие мужчины, иногда с пистолетом за поясом, мы понимаем, что это иное качество реакции, иные возможности", - признала она.

В отличии от западных, в российских музеях в основном работают люди пенсионного возраста, добавила Трегулова. По ее словам, с ними регулярно проводятся инструктажи по безопасности: "То, что произошло показывает, что этого абсолютно недостаточно".

По словам директора департамента музеев минкультуры Владислава Кононова, после похищения картины в залах Третьяковской галереи увеличили количество смотрителей.

Какие еще меры предпримут после кражи?

После инцидента с картиной директор пообещала сделать серьезные административные выводы: "Мы разговариваем со всеми сотрудниками, которые отвечают за безопасность, смотрителями, чтобы понять, как это могло произойти, кто нарушил должностные инструкции, кто не соответствует должности, кто вообще не имеет права работать в галерее".

По ее словам, за похищение картины несут ответственность все: "Весь музей, все службы, которые обеспечивают безопасность, занимаются организаций экспозиций, те, кто формулирует условия экспонирования".

После кражи "Ай-Петри" министр культуры России Владимир Мединский поручил провести комплексную проверку систем безопасности Третьяковской галереи и других музеев "первого ряда", а затем и всех федеральных музеев, рассказал журналистам Кононов.

По его словам, необходимо также провести проверки в муниципальных и региональных музеях.

"Будем проверять ту существующую систему охраны, которая есть сейчас. В том числе и в части договорных обязательств Росгвардии и ФГУП "Охрана". Такое поручение министр тоже дал", - сказал Кононов, добавив, что что минкультуры будет настаивать на введении дополнительных рубежей охраны на экспозициях.

Кононов также сообщил агентству ТАСС, что в ближайшие две недели могут быть приняты кадровые решения в отношении Третьяковской галереи в связи с кражей картины.

Постоянные и временные

Охрана постоянной экспозиции и временных выставок в Третьяковской галерее организована по-разному.

"Музейные залы и постоянная экспозиция - это стандартные залы, где есть специальная система, которая делается на десятилетия. Что касается временных экспозиций, то к каждой выставке создается свой образ: часто присутствуют отдельные щиты, к которым невозможно подвести индивидуальную сигнализацию", - объяснила Трегулова.

Как стало известно на пресс-конференции, картины Кунджи (его выставка является временной) индивидуальной сигнализацией защищены не были.

При этом, например, в отделе древнерусского искусства Третьяковки -постоянная экспозиция - сигнализацией оснащены все полотна, рассказала Би-би-си директор отдела Наталья Шередега.

"На большинстве древних памятников, которые требуют особого внимания, установлено стекло. Например, у нас "Троица" Андрея Рублева под стеклом. Небольшие вещи у нас находятся в хорошо охраняемых закрытых витринах, к которым приведена сигнализация", - рассказала она.