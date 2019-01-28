Насколько все плохо в Венесуэле? Объясняем в семи графиках

  • 28 января 2019
Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В Венесуэле выросла инфляция, и людям все сложнее позволить себе базовые продукты

Гиперинфляция, отключения электроэнергии, дефицит продуктов и лекарств привели к политическому кризису в Венесуэле.

Противники президента-социалиста Николаса Мадуро вышли на улицы, и лидер опозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом.

Во время демонстраций на прошлой неделе погибли 26 человек, и ООН предупредила, что ситуация может выйти из-под контроля.

Больше трех миллионов жителей Венесуэлы покинули страну за последние несколько лет из-за голода, отсутствия медпомощи, роста безработицы и преступности.

Рассказываем в семи графиках, что там происходит.

1. В стране огромная инфляция

Самая большая проблема, от которой страдают жители Венесуэлы - гиперинфляция.

Рост инфляции в Венесуэле

По данным Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая находится под контролем опозиции, уровень инфляции достиг 1 300 000% за 12 месяцев к ноябрю 2018 года.

К концу прошлого года цены удваивались в среднем каждые 19 дней.

Из-за этого многим венесуэльцам стало сложно купить базовые продукты и предметы гигиены.

Курс доллара также подскочил.

Кур боливара
Short presentational grey line

2. ВВП падает

Благодаря запасам нефти Венесуэла была крупнейшей экономикой Латинской Америки.

Но под руководством нынешнего президента Мадуро экономика страны просела из-за коррупции, плохого менеджмента и высокого уровня задолженности.

Рост ВВП

Президент Чавес воспользовался высокими ценами на нефть в 2000-х и делал большие займы. Государственные расходы возросли.

Затем, во время первого срока президента Мадуро, началось обрушение экономики.

Многие винят Мадуро и социалистическое правительство в том, что положение дел в стране усугубилось.

Мадуро винит "империалистов", например, США и Европу за развязывание "экономической войны" против Венесуэлы и введение экономических санкций против многих членов правительства.

Падение цен на нефть в 2016 году усугубило кризис.

Short presentational grey line

3. Людям не хватает еды

Жители Венесуэлы страдают от голода.

Восемь из десяти опрошенных в 2017 году сказали, что стали есть меньше, потому что дома нет еды.

Шестеро из десяти сказали, что они ложатся спать голодными, потому что у них нет денег на еду.

рацион венесуэльцев
Presentational white space

Это сказывается на здоровье жителей страны.

Большинство опрошенных (64,3%) сказали, что потеряли вес в 2017 год - в среднем 11,4 кг. Больше всего похудели беднейшие слои населения.

Другие данные этого исследования:

  • Еда стала хуже по качеству, а порции меньше
  • Девять из десяти не могут позволить привычную еду
  • 8,2 млн человек едят дважды в день или реже
  • В рационе не хватает продуктов, богатых железом, витаминами и другими питательными веществами
Venezuelans eating food provided by church volunteers Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Некоторые венесуэльцы стали питаться едой, которую раздают благотворительные организации

В результате венесуэльцы стали питаться "едой бедняков".

Юка или маниок - дешевый корнеплод, заменитель картофеля. Его подают вареным или жареным. В 2015 году сеть фаст-фуда "Макдоналдс" заменила в меню картошку фри на юуку фри.

Short presentational grey line

4. В стране не хватает лекарств

В последние годы в Венесуэле резко выросло количество заболевших малярией. Совсем иначе обстоят дела в соседних странах Латинской Америки, где заболеваемость снижается.

В 1961 году Венесуэла стала первой страной в мире, которая официально победила эту болезнь. Сейчас в стране зафиксированы случаи заболевания как минимум в 10 из 24 штатов.

Малярия

Канадская некоммерческая организация Icaso со ссылкой на утечку правительственных докладов сообщила, что в стране распространяется тяжелая трехдневная малярия.

По данным исследовательского центра при Центральном университете Венесуэлы, в стране существенный дефицит лекарств, необходимых при лечении малярии.

Бывший министр здравоохранения Хосе Феликс Олетта заявлял, что в 2018 году, по прогнозам, число случаев заболевания малярией выросло на 50%.

Short presentational grey line

5. Добыча нефти сокращается

У Венесуэлы самые большие в мире запасы нефти, а нефтепродукты составляют значительную часть экспорта страны.

Добыча нефти практически не менялась с 2002 года до 2008 года, когда цены на нефть на мировых рынках достигли своих пиковых значений. По данным ОПЕК, страна получила около 60 млрд долларов от продажи нефти в тот год.

Производство нефти

Падение цен на нефть, которое произошло в середине 2014 года, подорвало и так хрупкую экономику страны, зависимую от экспорта нефти. Годом ранее от рака умер Уго Чавес. В следующем году в стране начался кризис: ВВП сократился почти на 6%, а инфляция взлетела вверх.

С тех пор добыча нефти в стране падает.

Short presentational grey line

6. Многие венесуэльцы покинули страну

Три миллиона граждан Венесуэлы уехали из страны с 2014 года, согласно данным ООН.

Большинство из них уехало в соседнюю Колумбию, некоторые переехали в Эквадор, Перу, Аргентину, Чили и Бразилию.

Миграция из Венесуэлы
Presentational white space

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес попыталась оспорить цифры ООН, заявив, что они преувеличены "странами-врагами", которые пытаются оправдать военное вмешательство.

Short presentational grey line

7. Страны поддерживают разные стороны конфликта в Венесуэле

США, Канада и более десятка стран Латинской Америки уже поддержали лидера парламента страны Хуана Гуайдо. Тем самым они отказали в поддержке президенту Мадуро, чей второй срок на посту президента страны начался лишь пару недель назад.

Испания, Германия, Франция и Великобритания 26 января заявили, что они официально поддержат Гуайдо, если в ближайшие восемь дней в стране не объявят о новых выборах.

Карта

Россия осудила страны, которые поддержали Гуайдо, заявив, что это нарушает международное право и является "прямым путем к кровопролитию". Китай, Мексика и Турция тоже поддержали Мадуро.

Доминик Бейли, Дэвид Браун, Даниэле Палюмбо, Люси Роджерс, Олеся Волкова, Шон Вильмот.

Похожие темы