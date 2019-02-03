Смерть на полке: какие предметы домашнего обихода были опасны для жизни

Правообладатель иллюстрации Leeds Museums Image caption Викторианские таксидермисты часто пользовались мышьяком в качестве консерванта

Взрывающиеся конфеты, радиоактивные вазы и ядовитые лекарства… Звучит дико, но именно такие "тихие убийцы" прятались в шкафах, на кухнях, выставлялись в гостиных и входили в состав красителей, которыми обрабатывались ткани, в викторианских и эдвардианских домах. Самые обычные предметы обихода представляли смертельную опасность. Сейчас в музее Лидса можно полюбоваться на некоторые из них. Разумеется, выставка организована со всеми мерами предосторожности, так что здоровью посетителей ничто не угрожает.

Ужасы в вашем доме

Правообладатель иллюстрации Leeds Museums Image caption Кувшин, огнетушитель и настольное украшение

Посмотрите на это украшение для обеденного стола. Красивое, правда? Между тем оно содержит оксид урана - радиоактивное вещество, которое добавляли в стекло, чтобы добиться модного тогда зеленого оттенка.

Рядом - огнетушитель производства 1910 года. Конечно, идея состояла в том, чтобы сделать дома более безопасными. На самом деле подобные огнетушители содержали токсичные вещества, которые представляют особую опасность в закрытых помещениях.

Правообладатель иллюстрации Leeds Museums Image caption Веер из перьев

В сердцевине этого элегантного веера из перьев прячется маленькое чучело птички. Видимо, авторы веера поместили ее туда для красоты. Однако викторианские таксидермисты широко пользовались мышьяком и ртутью в качестве консервантов, так что даже трогать птичку было смертельно опасно.

Правообладатель иллюстрации Leeds Museums Image caption Цилиндр

Вы только посмотрите на этот цилиндр, изготовленный где-то в 1840 году. Дело в том, что шляпники середины XIX века пользовались для обработки фетра нитратом ртути. Это вещество может привести к серьезному отравлению тяжелыми металлами, которое, в свою очередь, может вызвать агрессивное поведение. Не отсюда ли английское выражение: "Безумен, как шляпник" ("Mad as a hatter")?

Куратор музеев Лидса Китти Росс говорит, что опасность таилась не только в предметах для взрослых, но даже в игрушках: "Тогда было полным-полно игрушек, которые никак не соответствовали современным нормам. Дети могли ими подавиться, или пораниться об острые концы, кроме того, многие были покрашены краской, содержащей свинец, или вообще сделаны из свинца".

Сладости и табак

Правообладатель иллюстрации Leeds Museums Image caption Конфеты, которые могли взорваться, лимонадный порошок и смертельный эмалированный кувшин

А вот эти пастилки в 1880-х годах предназначались для облегчения боли в горле. Правда, они были сделаны из хлората калия (бертолетова соль), который имеет тенденцию самовозгораться. Те, кто ими пользовался, рисковали оказаться с гораздо более больным горлом, нежели до приема этого обезболивающего средства.

Жестянка в середине снимка - это лимонадный порошок, который продавала фирма Home & Colonial Stores. На первый взгляд сам бог велел смешать этот порошок с водой вот в таком эмалированном кувшине. Но это было бы крупной ошибкой.

Подобная эмалировка часто содержала сурьму, которая в сочетании с кислотой в лимонаде могла превратиться в яд.

Смерть могла таиться даже в сладостях. В 1858 году ученик аптекаря перепутал банки и вместо заменителя сахара поставил производителю леденцов мышьяк. Ничего не подозревающий конфетчик начинил мышьяком большую порцию леденцов. В результате около 20 человек умерли, а сотни получили острое отравление, хотя, к счастью, остались живы.

Правообладатель иллюстрации Leeds Museums Image caption Портсигар

Сегодня нам всем прекрасно известно, что курение вредит здоровью. Но на этом портсигаре, сделанном в 1920-х годах, золотыми буквами написано следующее воззвание: "Проблемы от зари и до зари? Сядь, отдохни и покури".

Позднее наука доказала, что следование этому совету может привести к безвременной смерти.

Порошки и микстуры

Правообладатель иллюстрации Dr Stella Baraklianou Image caption Успокаивающая микстура миссис Уинслоу

"Микстуры и порошки, лекарства и косметика, из-за которых можноумереть" - так называется одна из лекций, которыми сопровождается выставка.

"Вы просто не поверите, какие безумные микстуры выходили из рук викторианских аптекарей, и даже после того, когда фармацевты стали получать патенты на свои открытия, и начинали их активно рекламировать", - говорит Стелла Барклиану.

Одна микстура под названием: "Успокоительный сироп миссис Уинслоу" предназначалась для маленьких детей, чтобы они побыстрее засыпали. Между тем она содержала морфин. Поэтому детишки, конечно, засыпали, вот только были случаи, когда они уже и не просыпались.

Еще один очень популярный в викторианские времена медикамент, лауданум, представлял собой опиумную настойку на спирту, которая содержала и морфин, и кодеин.

Все мы прекрасно помним, что его любил Шерлок Холмс, но вообще-то лауданум принимали все, в том числе и дети.

Более того, во многих викторианских пудрах для лица содержался мышьяк. Кто бы мог подумать, что модная бледность лица грозила смертельным исходом? Эта мышьяковая пудра часто вызывала язвы, их покрывали еще более густым слоем пудры, так что получался порочный смертельный круг.

Именно смертельный, потому что продолжительное пользование такой пудрой могло привести к летальному исходу.

Правообладатель иллюстрации Leeds Museums Image caption Жидкость для волос, содержавшая ядовитые материалы

В первой декаде XX века широкой популярностью пользовался тоник для волос - жидкость, которую рекомендовали использовать, когда волосы начинали редеть и седеть. В ней содержались как ядовитый свинец, так и огнеопасный керосин.

Современный дом - гораздо более безопасное место, говорит Эшли Мартин из Королевского общества по предотвращению несчастных случаев. Тем не менее, расслабляться не стоит.

"За минувшее столетие в наших представлениях о безопасности и в правилах торговли произошли колоссальные изменения, - говорит он. - Но этот процесс идет, не останавливаясь, и то, что мы сегодня считаем совершенно безопасным, может в дальнейшем обернуться большими проблемами".

Разумеется, совершенно невозможно сделать наши дома абсолютно безопасными. По словам Эшли Мартина, каждый день мы подвергаем себя риску, когда просто спускаемся с лестницы. Ежегодно в Британии около 6 тыс. человек умирает в результате несчастных случаев у себя дома.

Многие вещества, которыми мы пользуемся дома, потенциально являются весьма опасными - если неправильно пользоваться ими и не соблюдать правил их хранения.

Выставка "Danger Zone" открылась 2 февраля в Abbey House Museum в Киркстоле (Лидс) и продолжится до конца 2019 года