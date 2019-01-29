Светлана Алексиевич: демократия беззащитна перед "маленьким человеком"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Светлана Алексиевич - лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года

Британская газета Guardian опубликовала на днях открытое письмо тридцати интеллектуалов, обеспокоенных общественными настроениями в Европе и предрекающими континенту новую битву за цивилизацию.

Среди подписавших письмо - философ Бернар-Анри Леви, писатели Марио Варгас Льоса, Орхан Памук, Салман Рушди, Людмила Улицкая и Милан Кундера.

По их мнению, главная угроза исходит от популистов, играющих понятиями "национального духа" и призывающих европейские страны восстановить "утраченную идентичность".

"Европу атакуют лжепророки, опьяненные обидой и бредящие возможностью оказаться в лучах славы. Европу покинули ее величайшие союзники, дважды в минувшем столетии спасавшие ее от самоубийства. Один из них - по ту сторону Ла-Манша, другой - по ту сторону Атлантики. Континент уязвим для все более наглого вмешательства хозяина Кремля. Европа как идея рушится у нас на глазах", - пишут авторы.

"В этой отравленной атмосфере в мае состоятся парламентские выборы в Европе. Если ничего не изменится; если не появится что-то, способное повернуть вспять этот упорно поднимающийся, вспучивающийся прилив; если не появится новый дух сопротивления, эти выборы обещают быть самыми пагубными из всех, что мы знали. Они принесут победу разрушителям", - заявляют авторы открытого письма.

"Мы считаем себя принадлежащими к европейским патриотам (группа, более многочисленная, чем принято думать, но часто слишком тихая и слишком смиренная), которые понимают, что поставлено на карту. Спустя три четверти столетия после победы над фашизмом и через 30 лет после падения Берлинской стены идет новая битва за цивилизацию".

"Это самый серьезный вызов с 1930-х годов - вызов либеральной демократии и ее ценностям", - заключают авторы обращения.

Под письмом стоит и подпись известной белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.

Би-би-си: В первых же абзацах этого письма есть фраза о том, что Европа в ее нынешнем состоянии уязвима для вмешательства Кремля. Вы действительно считаете, что Кремль, или даже лично Путин - виновник всего происходящего в Европе?

Светлана Алексиевич: Я не думаю, что Путин - виновник всего происходящего. Некоторые вещи происходят сами собой. Но в силу того, что во многих вещах, о которых мы все знаем, и не будем сейчас повторять, видны следы Кремля, многим кажется, что он больше виноват, чем есть на самом деле.

Идет этакая демонизация Кремля. И не конкретно Путина, а тех идей, которые представляет сегодня Кремль, под чьими знаменами собирает сегодня Кремль, я бы сказала, самые маргинальные группы Европы. Вот о чем речь.

И это опасно, вот о чем мы говорим. Это производит развращающий эффект. Демократия совершенно неожиданно оказалась беззащитной перед тем "маленьким человеком", которого она так лелеяла и взращивала.

Би-би-си: А вы не считаете, что эта слабость демократии - это ее собственная вина, что жители Европы разуверились в демократических инструментах и либеральных идеях?

С.А.: Нет, ни в коем случае. Вот это точно любимая идея Кремля. Никого из современных, честных, думающих людей демократия не разочаровала. Она разочаровала людей, которые хотели бы как можно быстрее добиться какого-то эффекта, каких-то успехов.

Больше всего тут вина популистов, которые спровоцировали эту якобы слабость. Это не слабость, так думать наивно и совершенно непозволительно для интеллектуалов.

Демократия как идея сильна. Другое дело, что во такие времена, как сегодня, она поддается ударам, потому что "маленький человек" не выдерживает тех искушений, среди которых он оказывается.

Давайте не забывать, что мы все являемся посткоммунистическими странами. И в 90-е годы мы наивно думали, что коммунизм отступил. Это было совершенно наивно и с нашей стороны, и со стороны лучших людей Запада.

Коммунизм никуда не отступил. Это более коварная идея, чем мы предполагали, и она еще достаточно жизнеспособна.

Би-би-си: Почему вы и ваши соавторы считаете, что можете брать на себя ответственность за судьбы Европы и рассказывать ее жителям, где они неправы и что у них не так?

С.А.: Всю историю честные люди старались брать на себя [ответственность], старались бить в колокола, старались говорить то, что считали нужным, то, где, как они чувствовали, приближается опасность.

С какой стати вы решили, что мы все берем на себя? Нам надо было собрать пару миллионов подписей, что ли?

Это совершенно необязательно для культурной жизни, для культурных понятий. Мы сделали то, что должны были сделать интеллектуалы.