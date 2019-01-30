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Крах экономики Венесуэлы углубляется, и волна насилия и беззакония накрывает и соседний Тринидад. Тринидадские рыбаки теперь боятся венесуэльских пиратов, а контрабандисты из Венесуэлы обменивают оружие и наркотики на предметы первой необходимости, выяснил Колин Фриман.

Если вы представляете себе тропический рай на основе фотографий в туристических брошюрах, то юго-западное побережье Тринидада вас не разочарует.

Бесконечные пляжи. Тихие деревеньки, где рыбаки спят под пальмами. Все есть, кроме одного: расслабленной атмосферы.

Оглянитесь вокруг в деревне Фуллартон и вы заметите странные вещи.

Почему на катерах местных рыбаков установлены моторы в 200 лошадиных сил, когда для их промысла достаточно и 75? Почему, когда они выходят в море ночью, они больше не включают фонари?

Правообладатель иллюстрации Google maps Image caption Юго-запад Тринидада всего в нескольких километрах от побережья Венесуэлы

Ответ прост, говорит лежащий в гамаке рыбак по имени Джерри Падарат. Пираты.

"Мы все их сейчас боимся, - говорит он. - С ними встречались не меньше 50 рыбаков из нашей деревни. Их либо грабили, либо похищали. Мы теперь можем выходить в море лишь по ночам, когда они не могут нас заметить, иначе приходится устанавливать мощные моторы, чтобы была возможность от них скрыться".

Пираты? В Карибском море? Их же искоренили 300 лет тому назад, когда в этих водах плавали Эд Тич по кличке Черная Борода и Калико Джек! Единственным пиратом, которого я видел на Тринидаде, был капитан Генри Морган, да и то на этикетке на бутылке рома.

Image caption Рыбак Джерри Падарат говорит, что пиратов боятся все местные жители

Джерри Падарат знает больше меня. Он показывает на пролив, где по ту сторону мутной воды виден другой берег. Это Венесуэла, до нее от этого уголка Тринидада всего 20 км.

В более благополучные времена через пролив ходили паромы, и на Тринидад приезжали туристы из Венесуэлы. Но после коллапса венесуэльской экономики порты Венесуэлы пришли в упадок и превратились в притоны современных морских разбойников.

Большинство пиратов - бывшие рыбаки, еще недавно они зарабатывали приличные деньги, добывая в теплых водах Карибского моря тунца, осьминогов и креветок. Но во времена предыдущего президента Венесуэлы Уго Чавеса рыбная промышленность была национализирована, а рыбопромысловые компании предпочли переехать за границу.

Из-за этого, а также из-за царящей в стране гиперинфляции многие рыбаки остались без работы и не могут прокормить свои семьи. Но у них по-прежнему есть катера и лодки, а учитывая хаос на улицах венесуэльских городов обзавестись оружием также не составляет труда.

Image caption Кэнди Эдвардс был похищен пиратами, которые отпустили его лишь после выплаты выкупа

Все это сильно напоминает то, как 10 лет назад пираты появились у берегов Сомали. Там тоже местные рыбаки сначала остались без средств к существованию, а потом вооружились и стали нападать на проходившие мимо суда. Но если сомалийские пираты предпочитали нападать на дорогостоящие контейнеровозы с ценным грузом, то мишенями пиратов венесуэльских оказываются тринидадские рыбаки, которые сами не намного богаче.

Их жертвой стал, например, Кэнди Эдвардс, которого я встретил в деревне Икакос, на пляже, где в ряд стояли местные лодки-пироги. Он говорит, что пошел в море с двумя приятелями и к ним приблизился катер с людьми, вооруженными автоматами.

"Они перепрыгнули к нам на борт и связали нам руки. Потом они увезли нас в Венесуэлу и держали в клетке где-то в лесу. Они требовали выкуп в 35 тысяч долларов. Вся деревня собирала деньги, и через неделю нас отпустили. Но я был так напуган, что не выходил в море еще год", - говорит он.

Image caption Беженец из Венесуэлы объясняет, что там все стоит слишком дорого

Подобные истории можно услышать практически в каждой деревне на юго-западном побережье Тринидада. Но людей пугают не только грабежи и похищения.

Венесуэльские пираты также активно занимаются контрабандой и ввозят на Тринидад наркотики и оружие, что подпитывает и без того кровавые разборки между местными преступными группировками.

В обмен на оружие и наркотики пираты везут назад в Венесуэлу подгузники, рис, растительное масло и другие товары первой необходимости, в которых в Венесуэле ощущается острейший дефицит.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Венесуэльские рыбаки еще не так давно относительно хорошо зарабатывали (фотография 1950 года)

На самом Тринидаде тоже не одно десятилетие действуют собственные организованные преступные группировки, но за исключением самых бедных районов столицы страны, Порт-оф-Спейна, их присутствие практически незаметно. Однако чем больше будет поступать оружия и наркотиков из Венесуэлы, тем сложнее будет бороться с тринидадскими бандами.

При этом, надо признать, что и тринидадские рыбаки - далеко не всегда невинные жертвы. В одной из деревень я и мой помощник стали расспрашивать о похищенном пиратами всего несколько дней назад рыбаке.

"Я не могу сейчас разговаривать, вокруг слишком много народу", - прошептала одна женщина. Позднее она по телефону объяснила, в чем дело.

"Это похищение из-за денег, которые кто-то тут должен картелям. Проблема с наркотиками здесь лишь ухудшается - как только вы уехали, пришел катер с наркотиками", - сказала она.

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Я не могу сказать, что очень сожалею о том, что мы этот катер не увидели. И без того многие в Фуллартоне принимали меня за переодетого полицейского, так что нервозность местных жителей можно понять.

Но тут я вспомнил о моторах в 200 лошадиных сил. Возможно, они нужны не только для того, чтобы убегать от пиратов.