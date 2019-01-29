СМИ России: взятки непреодолимой силы

В обзоре российских газет 29 января:

"Ведомости": чиновникам простят коррупцию при форс-мажоре?

Министерство юстиции планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции, предусмотрев случаи, когда несоблюдение установленных запретов, ограничений и требований "вследствие обстоятельств непреодолимой силы" не является правонарушением.

Об этом рассказывает газета "Ведомости". Такие поправки в законодательство разрабатывает Минюст совместно с МВД, Генпрокуратурой, СК и Министерством труда.

Согласно действующему закону, оценивать коррупционные правонарушения уполномочены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению.

В случае установления ими обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие чиновника не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение.

Но иногда соблюдение ограничений и запретов невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено, объясняет необходимость смягчения законодательства Минюст.

Замгендиректора "Трансперенси интернешнл - Россия" Илья Шуманов считает, что таким образом создаются очередные исключения, которые позволят чиновникам избежать наказания за коррупционные нарушения.

"Нет ни одного разумного объяснения для применения обстоятельств непреодолимой силы, когда чиновник не мог бы задекларировать конфликт интересов. Под этими обстоятельствами понимаются, видимо, вооруженные действия, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, которые к коррупционным действиям отношения не имеют, - считает он. - Но у нас есть закупки при чрезвычайных ситуациях, которые устанавливают местные власти, - в Петербурге, например, с такой формулировкой строили велодорожки. Поэтому под них может попасть все, что угодно".

По мнению эксперта, это даст возможность комиссиям по этике при органах власти, рассматривая конфликты интересов, давать индульгенции чиновникам, которые смогут объяснить отсутствие декларирования конфликта интересов или другое нарушение закона подобными обстоятельствами, по сути же это выглядит как намеренное создание для должностных лиц лазейки, чтобы избежать ответственности.

Тренд на смягчение антикоррупционного законодательства наблюдается уже в течение нескольких лет, отмечает Шуманов.

В 2018 году были инициированы поправки, позволяющие не увольнять чиновника за коррупционное правонарушение, а выносить ему выговор, что, по сути, является ослаблением ответственности, напоминает эксперт.

Виды санкций за нарушение будет выбирать руководитель чиновника: в отношении лояльного подчиненного может выноситься более мягкое наказание, а для того, кого хотят уволить, - более суровое, считает эксперт.

Решения этических комиссий непубличны, поэтому внешнего контроля не будет: оговорки возникнут, но что это были за обстоятельства непреодолимой силы, никто не узнает, добавляет Шуманов.

Forbes: импортозамещения не произошло

Импортозамещение в России закончилось, не успев начаться, констатирует журнал Forbes: россияне вынуждены покупать иностранные товары, несмотря даже на обвал рубля, который делает импорт значительно дороже.

Динамика импорта вот уже несколько лет менялась вслед за реальным курсом рубля.

Однако в прошлом году эта закономерность была неожиданно нарушена, отмечают экономисты, авторы статьи "Внешняя торговля России: предварительные итоги прошедшего года", вошедшей в последний мониторинг экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара, на который ссылается Forbes.

Как указывают авторы, с января по октябрь 2018 года курс рубля к доллару обвалился где-то на 14% - с 57,65 рубля в начале января до 65,8 рубля в октябре. Однако симметричного сокращения импорта за этим не последовало - показатель остался примерно на прежнем уровне.

"То есть, если раньше при ослаблении рубля объемы импорта уменьшались, то теперь необходимость в импорте оказалась настолько сильна, что вынуждает компании и граждан приобретать иностранные товары, несмотря на рост цен", - объясняет директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель.

Компании и граждане сейчас реализуют отложенный спрос, что и приводит к такой динамике импорта, считает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

По его мнению, после обвала курса рубля в 2014-2015 годы предприятия и домохозяйства продолжили функционировать на старом оборудовании, плюс до девальвации рубля население скупало технику.

Сейчас же возможности старой технологической инфраструктуры практически исчерпаны, а запасы электроники, закупленной до обвала российской валюты, истощились, что и вынуждает россиян приобретать импортные товары.

Таким образом, пора признать, что российская экономика нуждается в импорте, несмотря на объявленный ранее курс на импортозамещение, сходятся во мнении опрошенные Forbes экономисты.

По словам Александра Кнобеля, такой термин, как "импортозамещение", даже исчез из повестки, и речь уже идет о наращивании экспорта, а не о замещении импорта.

"Если оценивать объем импорта в отношении к ВВП, то из года в год этот показатель не сильно меняется, что также косвенно говорит о том, что по факту никакого импортозамещения не произошло", - считает Денис Порывай.

"Ведомости": признаки цензуры

Учредитель интернет-издания "Медиазона" ООО "ЗП" направило в ЕСПЧ жалобу на принятое в феврале прошлого года решение Усть-Лабинского суда об ограничении доступа к ряду страниц пользователей в "Инстаграме", YouTube, "В контакте", сайтам "Медиазоны" и Алексея Навального, а также другим СМИ, опубликовавшим результаты расследования Навального о деятельности российского миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.

Об этом "Ведомостям" рассказал аналитик "Международной Агоры" Дамир Гайнутдинов, который представляет заявителя в ЕСПЧ.

Расследование было основано на публичных постах в "Инстаграме" и книге Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич).

По мнению заявителя, решение о блокировке нарушило право заявителя на свободное получение и распространение информации. Результаты расследования являлись важными и значимыми для общества, а запрет распространения содержит признаки цензуры.

При этом, считают в "Медиазоне", вмешательство в свободу прессы преследовало целью не защиту частной жизни Дерипаски, как было заявлено, а ограничение распространения высокочувствительной информации о предполагаемой коррупционной деятельности высокопоставленного чиновника.

Подтверждением этого является демонстративный отказ Приходько обращаться за судебной защитой, а также то, что Дерипаска не требовал опровергнуть расследование - лишь запретить его публикацию, считают заявители.

В этом деле Усть-Лабинский райсуд применил инновационную технологию блокировки, отмечает Гайнутдинов: стремительно принял обеспечительные меры, а потом полгода рассматривал иск, который уже не имел смысла - цель была достигнута, информацию убрали.

А Усть-Лабинский суд ссылался на общие положения ГПК - т. е. фактически в нарушение требований закона постановил частично удовлетворить исковые требования до вынесения окончательного решения по делу.

Это означает, считает правозащитник, что теперь возможность требовать блокировки получают не только госорганы, но и любое частное лицо.

"Коммерсант": выхлопные классы

Москва стала первым регионом, руководство которого публично объявило о намерениях воспользоваться нормой законодательства о запрете въезда неэкологичных авто в определенные районы. Мэр Сергей Собянин поддержал соответствующую инициативу Совета по правам человека при президенте РФ.

Как выяснила газета "Коммерсант", правительство поручило к 4 марта подготовить "дорожную карту" введения таких ограничений в Москве и Санкт-Петербурге. Районы с ограниченным въездом пока не называются, но известно, что контролировать проезд будут камеры.

Идея введения экологических зон для транспорта обсуждается в Москве более десяти лет, пишет газета. Правительством Юрия Лужкова даже был подготовлен соответствующий закон, но его так и не приняли.

Тем не менее в июле 2018 года в ПДД появились знаки, ограничивающие движение автомобилей с низким экологическим классом. А 30 декабря 2018 года в силу вступил закон "Об организации дорожного движения", позволивший регионам этими знаками пользоваться - вводить ограничения на проезд транспорта в зависимости от экологического класса.

По данным агентства "Автостат" на начало 2018 года, треть автопарка РФ оборудована двигателями, не отвечающими требованиям "Евро-2".

Ограничения должны распространяться на все районы столицы с плотной жилой застройкой, считает эксперт "Гринпис России" Василий Яблоков.

"Логично начинать вводить ограничения с центра, где ежедневно бывает больше всего людей, - говорит он. - Для поддержания социальной справедливости нормы должны распространиться на весь город".

Впрочем, реализация инициативы сопряжена с рядом сложностей, отмечает газета. Одна из них - не ясно, как контролировать проезд старых автомобилей.

Комплексы видеофиксации руководствуются данными информационной системы ГИБДД. Однако данные об экологическом классе двигателя начали вноситься в свидетельство о регистрации транспортного средства лишь с 2011 года.

Таким образом, система видеофиксации не сможет распознать экологичность авто, выпущенных ранее.

Правовая неопределенность сохранится до 1 июля 2021 года, когда вступит в силу пункт ПДД, где четко прописано: машинам, у которых в свидетельстве о регистрации не проставлен экологический класс, под соответствующий знак проезжать запрещено. Штраф составляет 500 рублей.

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си.