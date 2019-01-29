Пресса Британии: ЕС сильно рискует, отворачиваясь от Терезы Мэй

В обзоре британской прессы:

Последствия плохого "брексита" настигнут не только Британию, но и ЕС

Британские газеты в день очередного решающего голосования по плану имплементации "брексита", предложенному Терезой Мэй, конечно же, пишут в основном о вероятном результате.

Несмотря на то, что премьер-министр пошла на уступки своим однопартийцам-сторонникам жесткого "брексита", как пишут газеты, лидеры евроскептиков среди консерваторов все равно рассчитывают провалить и это голосование в палате общин.

В этой связи Daily Telegraph публикует статью бывшего лидера Консервативной партии Уильяма Хейга, который считает, что для достижения договоренностей к компромиссу должна быть готова не только Мэй, но и, прежде всего, Брюссель.

Что бы ни произошло в палате общин сегодня вечером, скорее всего, Тереза Мэй вынуждена будет обратиться к лидерам ЕС за серьезной поддержкой, пишет политик.

Или пройдет поправка Иветты Купер, желающей отложить "брексит", или поправка сэра Грэма Брэди, который предлагает решить проблему "бэкстопа" иначе, чем премьер-министр смогла договориться с Брюсселем.

Или не произойдет ни того, ни другого, и разобщенный кабинет министров окажется перед лицом надвигающегося бездоговорного "жесткого брексита", и единственное, что поможет предотвратить полную катастрофу - решение ЕС протянуть британскому премьеру руку помощи.

И чтобы они там ни думали каждый в своей стране, имея разные резоны не идти на уступки и разные внутренние проблемы, лидерам стран Евросоюза пора вспомнить, что выход Британии из ЕС без договора ("жесткий брексит") отразится не только на самой Британии, но и на странах ЕС.

Вся европейская экономика замедлилась на фоне неуправляемого "брексита", так что переход неопределенности в полный хаос - последнее, что нужно странам ЕС с экономической точки зрения.

Если ЕС откажет Мэй в поддержке, то высока вероятность, что она проиграет, а значит, у Британии будет новый премьер-министр. Исходя из текущего расклада политических сил им станет сторонник жесткого "брексита" среди консерваторов или его противник, лидер лейбористов Джереми Корбин.

"И что, вам это понравится?" - иронически спрашивает Уильям Хейг.

Брюсселю может нравиться идея повторного референдума, и он может верить в то, что на этот раз сторонники сохранения членства Британии в ЕС могут его выиграть.

Но даже если это и будет так, неужели не понятно, что при небольшом разрыве в голосовании все дебаты продолжатся, и может зайти речь уже и о третьем референдуме?!

А если представить, что повторный референдум лишь подтвердит результат первого? Разве это улучшит переговорную ситуацию?

"Европейские друзья, хорошо подумайте, прежде чем отправить Терезу Мэй восвояси без столь нужных ей уступок, - пишет в заключение статьи Уильям Хейг. - Так или иначе, последствия настигнут и вас, и нас".

Можно ли ждать от "желтых жилетов" чего-то, кроме хаоса?

Guardian задается вопросом, за какую Францию уже столь долгое время выводят на улицы людей "желтые жилеты".

Организованный хаос, которым характеризовались протестные акции в самом начале, постепенно превратился … просто в хаос, считает издание.

Во Франции - давняя и славная культура успешных уличных протестов, уходящая корнями в прошлые века. "Жилеты" смогли вывести людей на улицы, вынудить президента к открытой дискуссии, но что будет дальше?

Часть лидеров "желтых" собирается выдвигаться на выборы в Европарламент, другая часть продолжает ассоциировать движение с внесистемным протестом. Важно, какая из сил внутри самого движения победит, пишет Guardian.

И важно это не только для внутриполитической ситуации во Франции, но и для будущего направленной против истеблишмента политики в Европе.

Травля в соцсетях должна быть остановлена

Газеты рассказывают, что травле в интернете подвергаются в последнее время супруги принцев Уильяма и Гарри.

Кенсингтонский дворец заявил, что специальная команда модераторов тратит огромное время, разбирая комментарии к его официальному аккаунту в "Инстаграме". Потому что из соображений этики и безопасности необходимо определить, что из постов - пустая грубая травля, а что - реальные угрозы.

Times посвятила даже редакционную статью этой теме. Дело не в том, что травят членов королевской семьи, дело в самих распоясавшихся интернет-троллях, которые постепенно превращаются в ненаказуемых хамов и обидчиков.

В целом, как пишет газета, женщины чаще мужчин сталкиваются с травлей в соцсетях.

Издание уверено, что соцсети должны прикладывать больше усилий, чтобы блокировать акаунты хейтеров, должны бороться с анонимностью в соцсетях.

Притом технологические гиганты, владеющие соцсетями, должны понимать, что такие упредительные саморегулирующие меры - в их же интересах, ведь если они не смогут навести порядок в своих виртуальных мирах, то регулированием интернета озаботится государство.