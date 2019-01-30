Британцы запасаются консервами перед "брекситом". Полезно ли это?

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Ритейлеры предупреждают, что в случае выхода Британии из ЕС без заключения соглашения в стране могут начаться перебои с поставками продовольствия. Некоторые британцы начали запасаться консервами - на случай, если все пойдет по такому сценарию.

Правительство заверяет, что никаких перебоев с поставками продовольствия не будет - независимо от того, будет ли заключена сделка или нет.

Многих жителей Британии такие заверения не успокаивают, и они продолжают запасаться консервами. А что будет, если вы останетесь без ежедневных порций свежих фруктов и овощей и полностью перейдете на питание консервированными продуктами?

В 2017 году журналист Би-би-си Энди Твигги решил провести эксперимент и прожить неделю, питаясь только консервированными продуктами.

"Я сделал это, чтобы просто посмеяться. Мне нравится консервированный картофель и зеленый горошек, поэтому мне было интересно узнать, как это, когда ты питаешься какое-то время только консервированными продуктами. Я дал себе неделю. Это было не очень сложно", - объясняет журналист.

Правообладатель иллюстрации Andy Twigge Image caption Энди Твигги намеревался неделю прожить только на консервированных продуктах, но продержался только шесть дней

"Мне почти удалось довести эксперимент до конца, но я сорвался на седьмой день. Почему? Жаркое за воскресным обедом".

"Я придерживался такой диеты шесть дней. Я даже ел консервированную брюссельскую капусту! Еще я попробовал консервированный пирог Fray Bentos, и он был очень неплох. Физически я чувствовал себя абсолютно нормально", - вспоминает Энди Твигги.

Однако он говорит, что не уверен, что такой рацион можно назвать питательным и полезным.

Энди не консультировался с диетологом перед своим экспериментом, поскольку он был рассчитан на короткий период времени и вряд ли мог сказаться на его здоровье.

Менее питательный продукт?

Консервированные продукты подвергаются термической обработке, после чего их расфасовывают в герметичную тару.

Как и обычное приготовление еды, такой способ обработки лишает продукты некоторых питательных веществ.

Считается, что консервированные продукты менее полезны, чем свежие или замороженные. Но это не всегда так, говорят эксперты.

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Диетолог Бриджит Бенелам говорит, что консервы по своим питательным свойствам очень отличаются.

"Если говорить в общем, то есть очень много разных консервированных продуктов - это и фрукты, и овощи, и рыба, и многие готовые блюда. Некоторые из них более питательны, чем другие. Консервированная жирная рыба вроде лосося - очень здоровый и полезный продукт. Горох и бобовые - хороший источник белка и клетчатки при низком содержании жиров", - говорит Бриджит Бенелам.

"К сожалению, у нас не так много данных о содержании питательных веществ в консервированных продуктах по сравнению со свежими или замороженными", - подчеркивает эксперт.

По ее словам, при консервировании продуктов могут быть утрачены водорастворимые витамины, которые организм не может накапливать, но которые очень важны для сосудов, кожи и костей, а также нервной системы.

Потерянные витамины

Исследователи пытались составить представление о масштабах потерь питательных веществ, сравнивая свежие, замороженные и консервированные фрукты и овощи.

Данные исследований показали, что замороженные продукты теряют меньше питательных веществ непосредственно при заморозке, но после того, как вы их разморозите и приготовите - потери витаминов и других питательных веществ сравнимы с теми, что происходят при консервировании продуктов.

Хотя свежие овощи и фрукты содержат большое количество питательных веществ, они их теряют со временем - например, когда вы их несколько дней храните в холодильнике.

"Консервированные продукты могут содержать меньше витамина С и витамина B1 (тиамина), которые теряются в процессе приготовления. Но как это скажется на вашем здоровье, зависит от вашей диеты в целом", - говорит Бриджит Бенелам.

"Это никак не скажется на вашем здоровье, если у вас хорошо сбалансированное питание. В случае с консервами меня больше беспокоит однообразие", - говорит эксперт.

Что покупать

Диетолог Фрэнки Филлипс из Британской ассоциации диетологов согласна с тем, что самое главное в питании - это разнообразие.

"За несколько дней с вами ничего не случится, но питаться только консервированными продуктами долгое время - это очень серьезное ограничение. Вы должны быть очень внимательными к тому, какие именно консервы вы выбираете", - говорит Филлипс.

Если есть преимущественно консервы, есть опасность, что вы будете регулярно переедать. Дело в том, что такие ингредиенты как соль, сахар и жир, которые добавляются в консервы для усиления вкуса могут сыграть злую шутку. В итоге вы съедите больше, чем нужно.

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Консервы фруктов в сиропе будут содержать очень много сахара. А овощи в рассоле будут содержать много соли.

Но все консервированные овощи и фрукты могут можно смело включать в ваш рацион, предусматривающий пять порций овощей и фруктов в день.

"Основные опасения у меня связаны с консервированным мясом. Обычно это мясо довольно соленое из-за способа консервирования", - говорит диетолог.

По словам Фрэнки Филлипс, питательность продуктов поможет оценить информация на этикетке:

Жиры: высокое содержание - более 17,5 г. на 100 г., низкое - 3 г. или меньше на 100 г.;

Жиры с высоким содержанием насыщенных жирных кислот: высокое содержание - 5 г. на 100 г., низкое - 1,5 г. и меньше;

Сахар: высокое содержание - более 22,5 г. на 100 г., низкое - 5 г. и меньше на 100 г.;

Соль: высокое содержание - более 1,5 г. на 100 г., низкое - 0,3 г. и меньше на 100 г.

Есть также ряд вопросов, касающихся безопасности консервированных продуктов.

Как долго можно хранить открытые консервы?

Обычно консервные банки делаются из тонкой стали или алюминия с покрытием из оксида цинка, который защищает металл от коррозии.

Когда вы открываете консервную банку, но не собираетесь съедать все содержимое за раз, лучше переложить остатки в стеклянную миску или какой-нибудь другой контейнер, советуют эксперты.

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Лучше всего не хранить продукты в открытой консервной банке и не использовать пустую консервную банку при приготовлении еды или для хранения других продуктов. Дело в том, что после вскрытия банки при контакте с воздухом частицы оксида цинка могут оказаться в содержимом банки.

Министерство сельского хозяйства США дает еще ряд рекомендаций, касающихся безопасности консервированных продуктов:

Обращайте внимание на срок годности . Продукты с высоким содержанием кислоты - томаты и маринованные огурцы - могут храниться от 12 до 18 месяцев. Продукты с низким содержанием кислоты - спагетти, картофель и бобовые - могут храниться от двух до пяти лет.

Продукты с высоким содержанием кислоты - томаты и маринованные огурцы - могут храниться от 12 до 18 месяцев. Продукты с низким содержанием кислоты - спагетти, картофель и бобовые - могут храниться от двух до пяти лет. Не берите поврежденные консервы . Если на консервной банке есть небольшая вмятина, но банка цела, продукт скорее всего не пострадал. Однако если банка вздулась или протекает - это может говорить о том, что продукт испорчен. Когда вы откроете консервы, внимательно посмотрите на продукт. Если есть неприятный запах или вы заметили плесень, то этот продукт пробовать не стоит - его следует немедленно выбросить.

Если на консервной банке есть небольшая вмятина, но банка цела, продукт скорее всего не пострадал. Однако если банка вздулась или протекает - это может говорить о том, что продукт испорчен. Когда вы откроете консервы, внимательно посмотрите на продукт. Если есть неприятный запах или вы заметили плесень, то этот продукт пробовать не стоит - его следует немедленно выбросить. Нормально, когда при вскрытии банки раздается шипение? Да, при открытии некоторых консервных банок вы можете услышать шипение, за которым следует характерный хлопок, это касается вакуумных упаковок, и это нормально. Однако в других случаях громкое шипение и брызги при вскрытии могут говорить о том, что продукт испорчен, и его следует выбросить.

А как же химикаты?

Многие люди беспокоятся, что консервы могут содержать опасные химические вещества, в том числе бисфенол А.

Бисфенол А обычно используется в производстве прозрачной жесткой пластмассы - в том числе и при изготовлении контейнеров для пищевых продуктов и пластмассовых бутылок. Бисфенол А также используется для изготовления внутреннего покрытия консервных банок для пищевых продуктов.

Британское Агентство по стандартизации продуктов питания изучило действие бисфенола А и пришло к выводу, что то количество этого фенола, которое может попасть в организм человека вместе с пищей, не представляет никакой угрозы для здоровья.

Европейская администрация по продовольственной безопасности также пришла к выводу, что то количество бисфенола А, которое поступает в организм с пищей, не представляет риска для здоровья.

В США сейчас проводится масштабное исследование действия бисфенола А на здоровье человека. Ученые пытаются выяснить, может ли этот фенол провоцировать тяжелые заболевания, например, онкологические, и в каких дозах он безопасен. Испытания проводятся на крысах. Ожидается, что результаты исследования будут опубликованы осенью этого года.

Несколько фактов о консервных банках

Считается, что первые консервы появились во время наполеоновских войн. Говорят, Наполеон пообещал 12 тысяч франков тому, кто придумает, как сохранить от порчи продовольствие для армии. Награда, обещанная Наполеоном, досталась французскому повару Николя Апперу, предложившему хранить готовые блюда, в том числе и мясо, в герметичных емкостях.

Секрет консервирования мяса вскоре стал известен и Англии. В 1810 году Питер Дюранд запатентовал "способ сохранения пищи с помощью жестяных банок".

Сегодня, спустя более чем 200 лет, консервированные продукты по-прежнему популярны. Согласно данным компании Kantar Worldpanel, жители Британии за три последних месяца прошлого года потратили более 500 млн фунтов на консервированные продукты. Также компания отмечает, что зимой мы тратим больше денег на консервированные продукты, чем летом.

По данным компании Metal Packaging Manufacturers Association, в Британии у среднестатистического жителя в доме хранятся по меньшей мере 16 консервных банок, и люди употребляют в пищу консервированные продукты по меньшей мере три раза в неделю.

Самым популярным консервированным продуктом остается фасоль. За ней следуют томаты, готовые супы, рыба (тунец и лосось), а также кукуруза.