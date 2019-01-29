Они взломали тысячи принтеров ради ютубера ПьюДиПая. Теперь им страшно
Двое подростков, устроивших несколько глобальных киберакций в поддержку видеоблогера ПьюДиПая, сожалеют о содеянном. В беседе с корреспондентом Би-би-си хакеры признались, что их "преследуют страх и паника" от мысли о том, что их могут поймать.
В декабре прошлого года двое подростков взломали несколько тысяч принтеров по всему миру и заставили их печатать тексты в поддержку своего любимого видеоблогера ПьюДиПая. Позже они взяли под контроль "умные" телевизоры, которые начали показывать такие же сообщения.
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Все началось с того, что самый популярный видеоблогер интернета, Феликс Чельберг по прозвищу ПьюДиПай, попросил фанатов о помощи. Индийский музыкальный канал T-Series готовился обогнать его по количеству подписчиков.
Поклонники блогера начали пытаться привлечь для него подписчиков. Фанаты ПьюДиПая расклеивали листовки в своих районах, рассылали спам с просьбой отписаться от T-Series и подписаться на ПьюДиПая, а подростки, скрывающиеся под псевдонимами "Хакер-жираф" и "Юзер", решили провести описанные хакерские акции.
В эксклюзивнои интервью Би-би-си хакеры признались, что очень боятся, что их поймают власти, и сталкиваются с оскорблениями и угрозами в интернет-среде.
"Я могу лучше"
Акций с захватом принтеров было две, но вторая, прошедшая в декабре прошлого года, привлекла больше внимания СМИ и пользователей по всему миру благодаря большему масштабу.
Первую акцию "Хакер-Жираф" провел в одиночку, и ему удалось наделать шума в интернете. Пользователи соцсетей жаловались на взлом принтеров и не понимали, что происходит.
Акцию "Жирафа" заметил другой хакер, действующий под псевдонимом "Юзер". "Я подключился, когда увидел, что сделал Жираф, и подумал, что могу лучше. Он сказал, что я его копирую, но дело было не в этом. Я просто знал, где есть более уязвимые принтеры", - рассказал "Юзер" в беседе с корреспондентом Би-би-си по вопросам кибербезопасности Джо Тайди.
Хакеры решили работать вместе и провели декабрьскую атаку, которая, по их оценкам, затронула уже 100 тыс. принтеров.
Хакеры воспользовались известной уязвимостью подключенных к интернету принтеров, из-за которой они не могут отличить компьютер своего пользователя от постороннего.
"Я чувствовал себя героем"
Новую атаку прокомментировал даже сам ПьюДиПай.
Подростки рассказывают, что им было страшно и интересно. "Это было настолько интересно, что я больше ни о чем не думал. Я был возбужден и немного чувствовал себя героем. Как будто я меняю мир", - говорит "Хакер-Жираф"
Би-би-си связалась с ПьюДиПаем, но тот отказался от комментариев.
Следующая акция хакеров стала последней.
"Жираф" и "Юзер" нацелились на устройство Google Chromecast, которое присоединяется к телевизорам. Хакеры утверждают, что им удалось взломать около 70 тысяч телевизоров, заставив их показывать просьбу подписаться на ПьюДиПая.
В сети снова появились посты от недоумевающих владельцев телевизоров, но акция получилась значительно менее масштабной.
В Google заявили, что уязвимость телевизоров не имеет отношения к Chromecast.
Интернет-знаменитости
После последнего массового взлома хакеры стали знаменитостями в интернете, но слава начала их тяготить. Помимо постоянной угрозы быть пойманными, хакеры начали сталкиваться с оскорблениями в интернете.
"Ты видишь свое имя в новостях и слышишь слова благодарности от людей, и тебе очень приятно, но потом начинаешь понимать, что у того, что ты сделал, могут быть последствия. Стресс копится, копится и копится и, мне кажется, после атаки на Chromecast, он достиг критической точки, и я просто сломался", - говорит "Жираф".
"Юзер" тоже жалеет об атаках. По его словам, негативную реакцию людей, которые считают, что он зашел слишком далеко, видеть особенно болезненно.
99% сообщений, которые он получает, содержат одобрение, а 1% людей "возмущаются по какому-то поводу и присылают мне картинки петель, мол "убей себя", - говорит хакер.
Если хакеров задержат, им может грозить тюремный срок. Сами они говорят, что не будут больше проводить масштабных киберакций. Они надеются, что их действия хотя бы заставили людей думать о том, что их гаджеты могут быть уязвимы.