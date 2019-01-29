Они взломали тысячи принтеров ради ютубера ПьюДиПая. Теперь им страшно

Image caption Хакеры беседовали с корреспондентом дистанционно. Лицо "Хакера-Жирафа" было скрыто под маской

Двое подростков, устроивших несколько глобальных киберакций в поддержку видеоблогера ПьюДиПая, сожалеют о содеянном. В беседе с корреспондентом Би-би-си хакеры признались, что их "преследуют страх и паника" от мысли о том, что их могут поймать.

В декабре прошлого года двое подростков взломали несколько тысяч принтеров по всему миру и заставили их печатать тексты в поддержку своего любимого видеоблогера ПьюДиПая. Позже они взяли под контроль "умные" телевизоры, которые начали показывать такие же сообщения.

Все началось с того, что самый популярный видеоблогер интернета, Феликс Чельберг по прозвищу ПьюДиПай, попросил фанатов о помощи. Индийский музыкальный канал T-Series готовился обогнать его по количеству подписчиков.

Поклонники блогера начали пытаться привлечь для него подписчиков. Фанаты ПьюДиПая расклеивали листовки в своих районах, рассылали спам с просьбой отписаться от T-Series и подписаться на ПьюДиПая, а подростки, скрывающиеся под псевдонимами "Хакер-жираф" и "Юзер", решили провести описанные хакерские акции.

В эксклюзивнои интервью Би-би-си хакеры признались, что очень боятся, что их поймают власти, и сталкиваются с оскорблениями и угрозами в интернет-среде.

Image caption Глобальный захват принтеров во имя ПьюДиПая прокомментировал и сам блогер

"Я могу лучше"

Акций с захватом принтеров было две, но вторая, прошедшая в декабре прошлого года, привлекла больше внимания СМИ и пользователей по всему миру благодаря большему масштабу.

Первую акцию "Хакер-Жираф" провел в одиночку, и ему удалось наделать шума в интернете. Пользователи соцсетей жаловались на взлом принтеров и не понимали, что происходит.

Акцию "Жирафа" заметил другой хакер, действующий под псевдонимом "Юзер". "Я подключился, когда увидел, что сделал Жираф, и подумал, что могу лучше. Он сказал, что я его копирую, но дело было не в этом. Я просто знал, где есть более уязвимые принтеры", - рассказал "Юзер" в беседе с корреспондентом Би-би-си по вопросам кибербезопасности Джо Тайди.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медиаплееры Google Chromecast тоже подверглись атаке в ходе акций в поддержку блогера

Хакеры решили работать вместе и провели декабрьскую атаку, которая, по их оценкам, затронула уже 100 тыс. принтеров.

Хакеры воспользовались известной уязвимостью подключенных к интернету принтеров, из-за которой они не могут отличить компьютер своего пользователя от постороннего.

"Я чувствовал себя героем"

Новую атаку прокомментировал даже сам ПьюДиПай.

Подростки рассказывают, что им было страшно и интересно. "Это было настолько интересно, что я больше ни о чем не думал. Я был возбужден и немного чувствовал себя героем. Как будто я меняю мир", - говорит "Хакер-Жираф"

Би-би-си связалась с ПьюДиПаем, но тот отказался от комментариев.

Image caption Хакер "Юзер" жалеет о содеянном

Следующая акция хакеров стала последней.

"Жираф" и "Юзер" нацелились на устройство Google Chromecast, которое присоединяется к телевизорам. Хакеры утверждают, что им удалось взломать около 70 тысяч телевизоров, заставив их показывать просьбу подписаться на ПьюДиПая.

В сети снова появились посты от недоумевающих владельцев телевизоров, но акция получилась значительно менее масштабной.

В Google заявили, что уязвимость телевизоров не имеет отношения к Chromecast.

Интернет-знаменитости

После последнего массового взлома хакеры стали знаменитостями в интернете, но слава начала их тяготить. Помимо постоянной угрозы быть пойманными, хакеры начали сталкиваться с оскорблениями в интернете.

"Ты видишь свое имя в новостях и слышишь слова благодарности от людей, и тебе очень приятно, но потом начинаешь понимать, что у того, что ты сделал, могут быть последствия. Стресс копится, копится и копится и, мне кажется, после атаки на Chromecast, он достиг критической точки, и я просто сломался", - говорит "Жираф".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если хакеров задержат, им может грозить тюремное заключение

"Юзер" тоже жалеет об атаках. По его словам, негативную реакцию людей, которые считают, что он зашел слишком далеко, видеть особенно болезненно.

99% сообщений, которые он получает, содержат одобрение, а 1% людей "возмущаются по какому-то поводу и присылают мне картинки петель, мол "убей себя", - говорит хакер.

Если хакеров задержат, им может грозить тюремный срок. Сами они говорят, что не будут больше проводить масштабных киберакций. Они надеются, что их действия хотя бы заставили людей думать о том, что их гаджеты могут быть уязвимы.