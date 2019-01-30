Кто такой сенатор Арашуков, которого задержали прямо в Совете Федерации?

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Сенатор Рауф Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации

32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии, любитель стихов и горячих бутербродов, был задержан в среду утром прямо в зале пленарных заседаний по подозрению в организации убийств и краже газа. Кто это такой и в чем его подозревают?

Когда генпрокурор Юрий Чайка зачитал перед сенаторами представление о лишении иммунитета и задержании их коллеги, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков вскочил со своего места и быстро пошел наверх по ступеням между креслами, потом остановился. Двери в зал заседаний были закрыты, сотрудники правоохранительных органов дежурили у входа, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко спокойным тоном попросила Арашукова вернуться и занять свое место.

"Потом, видимо, он потерял над собой контроль, пошел сел на первый ряд прямо к председателю СКР [Александру] Бастрыкину и следователю Краснову", - так описывает в беседе с Би-би-си происходившее утром 30 января в Совете Федерации один из сенаторов, присутствовавший на заседании. Матвиенко позже рассказала журналистам, что Арашуков пытался уйти.

Сразу после того, как сенаторы проголосовали за лишение Арашукова неприкосновенности, его задержали следователи СКР вместе с сотрудниками ФСБ и доставили в Следственный комитет. Еще до того, как о задержании сенатора объявили официально, его однопартийцы рассказали, что приостановили его членство в "Единой России". На видео, опубликованном СКР, видно, как Арашукова заводят в здание комитета в Техническом переулке в сопровождении оперативников в камуфляже с шевронами ФСБ. Лица оперативников скрыты масками или балаклавами.

Вместе с Арашуковым задержали его водителя и охрану. В число задержанных попал и чужой сотрудник - водитель сенатора Андрея Клишаса, чей джип был припаркован рядом с автомобилем Арашукова. Спустя час водителя Клишаса отпустили.

В кабинете Арашукова начались следственные действия и продолжались весь день. В ответ на вопрос корреспондента Би-би-си, что там происходит, один из людей в штатском, стоящий около кабинета, достал удостоверение с аббревиатурой ФСБ и сказал: "Ничего говорить не можем. Все новости узнаете в интернете".

За последние десять лет под уголовное преследование попали не меньше 12 бывших членов Совета Федерации, хотя лишь однажды действующий сенатор был лишен неприкосновенности - в 2014 году уголовное дело возбудили против Константина Цыбко. Однако ни разу за последние годы задержание члена парламента не происходило так громко - с сотрудниками ФСБ и руководителями правоохранительных органов в зале пленарных заседаний.

Кто же такой Рауф Арашуков, в чем его подозревают и почему его задерживали именно так?

Самый молодой

Арашукову всего 32 года, он сейчас самый молодой сенатор. В Совет Федерации он попал чуть больше двух лет назад, в сентябре 2016 года, став представителем главы республики Рашида Темрезова.

Его официальная биография на сайте верхней палаты парламента довольно скупа: в ней указано только, что он юрист по образованию (закончил в 2007 году Ставропольский государственный университет), и что перед назначением на пост сенатора занимал должность главы Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики и был депутатом Совета Хабезского муниципального района.

Молодой сенатор происходит из влиятельной черкесской семьи. "Коммерсант" писал, что его отец Рауль Арашуков много лет возглавлял крупные региональные газовые структуры ("Газпром межрегионгаз Ставрополь", "Ставрополькрайгаз"), а сейчас работает советником генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз". По данным газеты, Рауф Арашуков считается близким другом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Арашуков давно на госслужбе: в 18 лет он стал депутатом городской думы Ставрополя, в 21 год Арашуков указом президента Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева был назначен министром труда и социального развития республики, сообщает ТАСС. До того как стать сенатором, Арашуков успел побывать помощником президента КЧР, главой Хабезского района Карачаево-Черкесии, депутатом Народного собрания КЧР, заместителем директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", первым заместителем председателя правительства КЧР и т.д.

Сенатор - кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Его супруга, Аида, владеет брендом мусульманской одежды "Араида" - шоурум магазина находится в Столешниковом переулке в центре Москвы, а на показах бренда собирались многие известные дизайнеры.

В апреле 2018 года в Telegram был создан канал "Рауф Арашуков" (сейчас у него 74 подписчика). В нем можно найти фото, видео и рассказы о повседневной жизни сенатора.

Например, на самом первом видео запечатлено, как Арашуков готовит, а потом ест горячий бутерброд. На одних роликах Арашуков занимается спортом, рыбачит, а на других он желает своим подписчикам хорошего дня или просто снимает облака в небе. Автор канала также довольно официальным тоном рассказывает о работе в Совете Федерации. В одном из постов он опровергает слухи о конфликте Арашукова с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Многие посты начинаются с традиционного для мусульман арабского приветствия "Ассаламу алейкум", а в некоторых содержатся философские размышления о жизни. "Прощайте врагов ваших - это лучший способ вывести их из себя", - пишет автор канала в одном посте. В другом публикует стихи:

"Надо жить, а не существовать. Надо любить, а не любовь искать. Добро надо ценить, а не циничным быть. Кто дорог, дорожить. И в дружбе честным быть. Предателя изгнать, корыстных наказать, врага не принимать. А падшего поднять и на ноги дать встать. Зазря не осуждать, суметь простить, понять. Чтобы счастливым быть, надо счастье уметь дарить!!!"

"Из-за чести"

Следственный комитет сообщил, что сенатору вменяется создание и участие в преступной организации с целью хищения газа у компании "Газпром", несколько убийств - зампреда молодежного движения "Адыге-Хасэ" Асалана Жукова, советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова, - а также "другие преступления". Оба убийства были совершены в 2010 году, когда Рауфу Арашукову было 24 года. Заказчиком преступлений его называли арестованные по этим делам.

Аслан Жуков, один из лидеров общественного движения "Адыгэ-Хасэ", был расстрелян в марте 2010 года. Подозреваемого - Расула Аджиева - впервые задержали спустя год после убийства. По данным следствия, убийство было совершено "на почве ревности". Однако в 2012 году суд оправдал Аджиева.

В 2018 году Аджиев сам явился с повинной, сообщал СКР. На допросе он рассказал, что заказ на убийство общественного деятеля он якобы получил от действующего члена Совета Федерации Арашукова, сообщал РБК со ссылкой на материалы дела.

Мотивы убийства предполагаемому исполнителю посредник якобы объяснил так: у сенатора "произошел с кем-то конфликт, в результате которого якобы затронута его честь. На этой почве Арашуков Рауф впал в подавленное состояние, его окружение от него отвернулось и не хочет помогать в наказании обидчика", - цитировал РБК протокол допроса предполагаемого киллера.

Би-би-си ожидает комментария Следственного комитета.

Правообладатель иллюстрации Совет Федерации Федерального Собрания Image caption Рауф Арашуков на заседании экономического комитета СФ за день до ареста

"Попугать и побить"

Советник главы КЧР Фраль Шебзухов был сильно избит и застрелен 12 мая 2010 года. Возглавлявший в тот момент Карачаево-Черкесию Борис Эбзеев назвал убийство политическим. Позже свидетели обвинения рассказывали на суде, что кандидатуру Шебзухова незадолго до убийства якобы рассматривали на пост премьер-министра республики.

Спустя три года за его убийство были осуждены трое исполнителей преступления. Все они признали вину и получили от 14 до 19 лет колонии строгого режима.

Всем им также вменялась организация преступной группировки, организация покушения на замглавы управления местного казначейства Наталью Нагорнову, незаконный оборот оружия.

В 2017 году был задержан еще один подозреваемый по этому делу, бизнесмен Рустам Копсергенов. Представитель регионального управления СКР говорил, что в своих показаниях он назвал себя посредником между заказчиком и организатором и передал около 500 тысяч рублей для исполнения заказа.

Правообладатель иллюстрации Совет Федерации Федерального Собрания Image caption Рауф Арашуков (слева) на торжественном приеме ветеранов Великой Отечественной войны в Хабезском районе Карачаево-Черкесии

"Безосновательные публичные обвинения"

Родственники убитых Жукова и Шебзухова долгое время добивались того, чтобы против члена Совета Федерации возбудили дело, обращались к главе СКР Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Борникову, генпрокурору Юрию Чайке, стояли с пикетами у здания Следственного комитета. Близкие жертв требовали от глав ведомств объединить два дела и провести объективное расследование.

В сентябре 2018 года они созвали пресс-конференцию в Москве и выступили с заявлением: пробуксовка дела связана с "высоким статусом заказчика" и назвали того, кого они считали заказчиком. Якобы им выступил Рауф Арашуков.

Представители Арашукова называли усилия семей жертв спланированной кампанией. Представитель аппарата сенатора в сентябре 2018 года связывал жалобы с действиями неких "провокаторов" и утверждал, что "в судебные инстанции уже поданы заявления и иски о клевете, потому что это все безосновательные публичные обвинения".

Тогда же - в сентябре 2018 года - стало известно, что прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов расследует в отношении сенатора уголовное дело о фальсификации вида на жительство. О подлоге в правоохранительные органы Дубая заявил депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов, писал РБК.

Арашуков был обязан предоставлять декларацию об имуществах и доходах. В 2016 году он заработал 1 млн 647 тыс. руб. (25 тыс. долларов). В собственности у Арашукова находились два автомобиля BMW (моделей X5 и 750), а также три жилых дома (самый большой - 891 кв. м.), земельный участок и квартира в пользовании.

В 2017 году доход Арашукова вырос до 4,9 млн руб. (74 тыс. долларов). Список недвижимости не изменился, а вот машины из декларации исчезли. Если верить декларациям, никакой зарубежной недвижимости у сенатора не было.

Заработок супруги сенатора составил 96 тыс. руб. (почти 1,5 тыс. долларов), а в 2016 году - 308 руб. (меньше пяти долларов).

Не самый активный сенатор

Рауф Арашуков стал сенатором в сентябре 2016 года. В Совете Федерации он представляет исполнительную ветвь власти Карачаево-Черкесии (каждый субъект делегирует в Совет Федерации по два представителя - от законодательной власти и от исполнительной). Арашуков был направлен в СФ после переизбрания главы КЧР Рашида Темрезова на второй срок.

Предыдущий сенатор от КЧР, Вячеслав Дерев, в 2016 году досрочно сложил полномочия и два года спустя был арестован по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Арашуков вошел в состав комитета по экономической политике, но как активный законотворец не прославился. Судя по базе законопроектов, за два с половиной года работы Арашуков стал соавтором одного законопроекта - о продлении льгот для резидентов особых экономических зон. Помимо Арашукова, соавторами законопроекта числятся еще 20 сенаторов и один депутат нижней палаты. Законопроект пока не прошел даже первое чтение.

Ашаруков голосовал как образцовый единоросс. Он поддержал и повышение пенсионного возраста, и повышение НДС, и закон о СМИ - иностранных агентах.

На заседаниях, где рассматривались некоторые другие резонансные законопроекты, например, о реновации или о декриминализации домашнего насилия, Арашуков, скорее всего, не присутствовал, так как не голосовал ни по одному из вопросов повестки.

Арашуков нечасто упоминался в прессе. Так, он не попал в ежегодные рейтинги 50-ти самых упоминаемых сенаторов за 2018 год по версии компании "Медиалогия". Судя по сайту Совета Федерации, Арашуков ходил на заседания своего комитета, не забывал посещать родную республику, поздравляя ветеранов и выступая перед школьниками, а также в 2017 году ездил в Египет в составе делегации СФ под руководством спикера Валентины Матвиенко.

Последнее заседание

Несмотря на то, что Арашуков посещал далеко не все заседания Совета Федерации, 30 января он оказался на месте. Накануне сенаторам раздали повестку предстоящего заседания, и там ничего о столь чувствительном вопросе сказано не было, поделился в беседе с Би-би-си один из сенаторов (попросил об анонимности, так как не уполномочен комментировать этот вопрос в СМИ).

В 10 утра спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила, что заседание будет закрытым и традиционной трансляции для прессы не будет. Затем в зал вошли глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. Последний зачитал постановление о возбуждении уголовного дела и сказал о необходимости снятия депутатской неприкосновенности. Сенаторы проголосовали единодушно.

Позднее в СКР сообщили о задержании Рауля Арашукова - отца сенатора. До последнего времени он работал советником гендиректора "Газпром межрегионгаза". Источник Интерфакса утверждает, что его задержали в рабочем кабинете в Санкт-Петербурге. На опубликованном СКР ролике видно, как Арашуков-старший сидит в кабинете за своим столом и называет следователям свою должность в "Газпром межрегионгазе".

По версии следствия, он может быть причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром", который поставлялся в Северо-Кавказский федеральный округ. Следствие считает, что мошеннические действия по этому эпизоду совершались на протяжении нескольких лет, а ущерб мог составить более 30 млрд рублей (455 млн долларов).

Как сообщили в СКР, на допросе Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком и попросил переводчика. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, переводчик был предоставлен.

Позднее защита сенатора заявила, что он переводчика не просил."И что касается переводчика - это все ерунда, при мне он переводчика не просил, русским языком владеет хорошо. Переводчик присутствовал, да, но его пригласил следователь, наверно, для подстраховки", - сказал РИА Новости адвокат Евгений Устин.