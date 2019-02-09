Соборному уложению на Руси - 370 лет. По каким законам тогда жили и как наказывали за их нарушение

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Уложение обсуждали и принимали представители всех сословий, кроме крепостных крестьян (картина "Земский собор", художник Сергей Иванов, 1908 год).

8 февраля 1649 года вступило в силу Соборное уложение царя Алексея Михайловича.

Это был первый на Руси и один из первых в мире всеобъемлющий сборник нормативных актов, охватывающих как уголовное, так и гражданское право. Из более ранних документов такого рода с ним можно сравнить только византийский Кодекс Юстиниана.

Уложение называлось соборным, потому что было принято специально созванным Земским собором. Народные представители не только проголосовали за предложенный им проект, но и внесли в него существенные поправки.

С изменениями и дополнениями Уложение действовало более 180 лет.

Читать собрание законов, по которым жили россияне четыре века назад, интересно и утешительно: хорошо, что на дворе другое время!

Любопытные факты:

За полвека с 1550-го по 1600 год цари издали 80 указов, а за первые 35 лет правления Романовых - сразу 348.

В наши дни такое законотворчество назвали бы "взбесившимся принтером". Царские указы, выпущенные по конкретным поводам, противоречили друг другу, при этом многие сферы жизни оставались совсем неохваченными.

Этот ввод законов можно считать уступкой бунтующему народу: инициатива обновления и систематизации законодательства исходила не от власти, а от подданных. Принятие нового Уложения являлось одним из требований московского Соляного бунта в июне 1648 года. В решении Боярской думы от 16 июля о начале работы над проектом так и говорилось: "Боязни ради междоусобия от всех черных людей…".

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Первая страница Соборного уложения

Огромную работу примерно за полгода выполнили пять человек: князья Никита Одоевский, Федор Волконский и Семен Прозоровский и дьяки Федор Грибоедов и Гаврила Леонтьев.

Оригинал Уложения был напечатан на 959 листах бумаги ("столбцах"), склеенных в длинный рулон. Внизу расписались все 345 делегатов Собора, а поперек каждой склейки - дьяки, чтобы никто не мог вытащить и подменить какой-нибудь лист. Свиток в изготовленном при Екатерине II серебряном футляре хранится в Оружейной палате.

Для судов и приказов изготовили 2400 копий в виде книг.

Особо тяжкие

В Уложении было 25 разделов и 968 статей. Первая глава посвящалась преступлениям против религии, вторая и третья - преступлениям против монарха, далее следовали коррупция, фальшивомонетничество, порядок судопроизводства, права и обязанности разных категорий подданных, и лишь в конце - преступления против личности и частной собственности.

В современном российском УК порядок совсем другой - вначале рассматриваются преступления против личности и собственности, и лишь ближе к концу - против государства и правосудия.

Правообладатель иллюстрации Darya Ivanova/TASS Image caption Для судов и приказов изготовили 2400 копий Соборного уложения

60 статей Уложения предусматривали смертную казнь - повешение или отсечение головы.

Спустя век в стране перестали применяться изуверские способы умерщвления. Последний же смертный приговор в истории России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.

За особо тяжкие государственные преступления Уложение предусматривало четвертование, фальшивомонетчикам - заливание в горло расплавленного олова.

Женщин-мужеубийц закапывали по шею в землю и оставляли так, пока не умрет. Особо оговаривалось, что их следует "казнить без всякия пощады", даже если за виновную станут просить дети. Мужчине за убийство жены давали всего год тюрьмы. Вопреки распространенному мнению, жестокий обычай отменил не Петр I, а его старший брат Федор.

За убийство родителей детям полагалась смертная казнь, а родителям за убийство детей любого возраста - год тюрьмы и церковное покаяние. Детей по жалобам родителей наказывали кнутом, а если дети жаловались на родителей, то били кнутом их же - чтобы не жаловались.

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Уложение закрепляло власть мужчин над женщинами и старших членов семьи над младшими

Уложение установило брачный возраст в 15 лет для мужчин и 12 лет для женщин.

Вопрос, как сказали бы теперь, борьбы с экстремизмом в XVII столетии решался кратко и радикально: "А которые воры чинят в людех смуту и затевают на многих людей своим воровским умышлением затейные дела, и таких воров за такое их воровство казнити смертию".

Официально узаконивались пытки подозреваемых, в том числе в незначительных преступлениях вроде мелкой кражи или самогоноварения.

Денег на прокорм заключенных из казны не выделялось, их должны были содержать родственники. Одиноких водили под конвоем просить милостыню.

"Око за око"

Человека, пересекшего границу без проезжей грамоты от воеводы, по возвращении наказывали кнутом. Зато жители приграничных областей получили право путешествовать без бумаг и волокиты "для того что они с порубежными людми живут смежно". Сегодня такая практика называется упрощенным визовым режимом для приграничных территорий.

Уложение предусматривало суровую кару за клевету и лжесвидетельство: "А буде кто на кого доводил [доносил], и сыщется, что он такое дело затеял напрасно, и тому изветчику то же учинити, чего бы довелся тот, на кого он доводил".

По тому же принципу "око за око" предписывалось за преднамеренное членовредительство причинить виновнику аналогичное увечье плюс оштрафовать его на 50 рублей.

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Царь Алексей Михайлович проводил реформы, воевал, подавлял восстания и по характеру был вспыльчивым холериком, но остался в истории с прозвищем Тишайший

Убийство пойманного на месте преступления вора не наказывалось.

Следствие по уголовным делам поручалось выборным губным (волостным) старостам, не отличавшимся от английских шерифов: "А ведати в городех розбойные и убийственые и татиные дела губным старостам, а воеводам в городех таких дел ничем не ведать. А быти губным старостам в городех по выбору дворян и всяких чинов людей. В губных старостах быти дворянам добрым и прожиточным [обеспеченным], а которые грамоте не умеют и тех в губныя старосты не выбирать".

Уложение отменило так называемые "15 урочных лет", разрешив помещикам разыскивать и возвращать беглых крепостных без срока давности.

Посадским людям (городским торговцам и ремесленникам) запретили по своей воле менять место жительства. В проекте, подготовленном боярами и дьяками, такого пункта не было, его внесли делегаты Земского собора - как заметил российский историк Василий Ключевский, "закрепостили сами себя". Однако дело было не в любви к неволе, а в нежелании платить налоги и нести повинности за "уклонистов".

Открою Кодекс на любой странице, и не могу - читаю до конца! Владимир Высоцкий

Уложение несколько смягчило институт холопства: отныне продать в кабалу за долги или от беспросветной бедности человек мог только самого себя, его родившиеся и еще не родившиеся дети оставались свободными.

Курение опасно для здоровья

Целая глава Уложения посвящалась карам за "корчемство" (безлицензионную торговлю спиртным) - от пяти рублей штрафа до кнута, ссылки и конфискации имущества.

За торговлю табаком полагалась смертная казнь, за курение порка, а на другой раз вырывание ноздрей.

В литературе можно найти упоминания о том, что в допетровской Руси под страхом жестоких кар запрещалось, например, играть с собаками, разглядывать полную луну или купаться во время грозы. Возможно, на сей счет существовали неписаные обычаи, но в Соборном уложении таких статей нет.