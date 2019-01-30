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Первые два года президентства Дональда Трампа были богаты событиями. Но что говорит о его администрации статистика?

Статистика позволяет оценить, насколько Трамп преуспел в выполнении своих предвыборных обещаний, насколько его заявления соотносятся с реальностью и как его воспринимает американское общество.

На графиках также можно сопоставить результаты Дональда Трампа с аналогичными показателями его предшественников.

Рейтинги одобрения президента

Дональд Трамп занял пост президента, имея чрезвычайно низкие рейтинги популярности в сравнении со своими предшественниками, и ситуация за два года особо не изменилась: те, кто голосовал против него на предыдущих выборах, не стали за прошедшее время симпатизировать ему больше.

Его рейтинг, по данным агентства Gallup, составляет 37%. Президент Барак Обама (50%), Джордж Буш-младший (58%) и Билл Клинтон (54%) в середине своего первого срока имели ощутимо более высокие показатели.

Любопытно, что единственным президентом за последние десятилетия, чей рейтинг в середине первого срока оказался таким же, как у Трампа, был Рональд Рейган, чей рейтинг в 1983 году составлял те же 37%. После это его рейтинг постепенно начал расти, и он сумел переизбраться на второй срок.

В пользу Трампа играет то, что он по-прежнему пользуется массовой поддержкой со стороны избирателей-республиканцев: 88% из них положительно оценивают его деятельность на посту президента. Если эта поддержка сохранится на нынешнем уровне, маловероятно, что кто-то из других кандидатов-республиканцев сможет бросить ему серьезный вызов на выборах 2020 года.

Как Трамп руководит Белым домом

Критики Трампа постоянно обвиняют его в том, что в его администрации царит хаос и что она парализована внутренними распрями.

Администрацию за эти два года и правда покинуло много чиновников высокого ранга - кто-то по собственному желанию, кто-то явно вынужденно, а кого-то прямо уволили - но можно ли сказать, что дела с текучкой кадров у прежних администраций обстояли лучше?

Цифры подтверждают, что администрация Трампа действительно выбивается из общего ряда. По данным Института Брукингса, за два года в Белом доме по разным причинам освободилось 65% высших постов. Это значительно больше, чем у предшественников Трампа в последние десятилетия.

Обычно главные чиновники администрации первый год почти не меняются, и лишь на второй год происходят некоторые кадровые перестановки. Однако в администрации Трампа увольнения происходили более-менее регулярно с первого дня.

Сдержал ли президент свои предвыборные обещания?

Нестабильность Белого дома становится очевидной, если попытаться оценить, насколько Трамп сумел реализовать свой политический курс.

В тех областях, где Трампу приходилось договариваться с различными политическими группами в Конгрессе, ему редко удавалось добиться своего - даже в условиях, когда республиканцы имели большинство в обеих палатах. На ноябрьских промежуточных выборах контроль над Палатой представителей перешел к демократам.

Например, в области здравоохранения президенту не удалось выполнить данное им обещание и отменить обамовский закон о доступном медицинском обслуживании - так называемый Obamacare, который помог более 20 миллионам ранее незастрахованных американцев впервые получить медстраховки, несмотря на рост их стоимости.

Главным успехом президента Трампа в области законодательных инициатив стала налоговая реформа, снизившая ставку налога с корпораций с 35% до 21%. Но снижение налогов для рядовых американцев не помогло республиканцам одержать победу на промежуточных выборах.

Другим крупным достижением президента стало назначение двух новых членов Верховного суда, в том числе Бретта Кавано, которому в процессе утверждения на этот пост пришлось отвечать на обвинения в попытке изнасилования.

В других сферах президент для исполнения своих предвыборных обещаний прибегал к прямым указам - например, для перевода американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и выхода США из Парижского соглашения по климату. Также в рамках своих полномочий он принял решения, направленные на уменьшение американского военного присутствия за рубежом, в том числе в Афганистане и Сирии.

Но в целом, по данным независимого сайта проверки фактов Politifact, президенту Трампу пока удалось исполнить лишь относительно малую часть своих предвыборных обещаний. Реализацию около половины из них блокировали оппоненты Трампа, либо сам он от них в итоге отказался.

Что получилось с иммиграционной реформой?

До выборов Трамп постоянно обещал построить стену на границе с Мексикой за счет последней, но пока этот пункт его избирательной программы все еще далек от осуществления.

С момента вступления президента Трампа в должность конгресс одобрил финансирование на сумму 1,7 млрд долларов для строительства 200 км новых или замены существующих пограничных барьеров, однако общая стоимость обещанной президентом стены может достигать, по разным оценкам, 12-70 млрд долларов.

В декабре, столкнувшись с критикой со стороны некоторых консервативных комментаторов в связи с отсутствием прогресса в этой области, президент Трамп отказался подписывать бюджет, что привело к беспрецедентно длительному прекращению деятельности федерального правительства. Оно продолжалось 35 дней.

Президент рассчитывал таким образом добиться от демократов выделения ассигнований на строительство стены, но в конце концов ему пришлось согласиться на временный компромисс, который позволил возобновить деятельность федеральных учреждений.

Американская экономика понесла в результате пятинедельного шатдауна ущерб в размере 11 млрд долларов, однако около 8 млрд из них будут отыграны, когда федеральные служащие получат ранее невыплаченные деньги, подсчитало внепартийное Бюджетное бюро при Конгрессе.

В течение всего "шатдауна" Трамп утверждал, что стена на границе с Мексикой нужна для преодоления растущего гуманитарного кризиса на южной границе, где тысячи нелегальных мигрантов, по его словам, угрожают национальной безопасности США. Однако статистика свидетельствует об общем снижении числа попыток нелегального перехода границы, начиная с 2000 года.

Президент Трамп продолжает требовать от Конгресса изменений в иммиграционном законодательстве, в частности, отмены лотереи грин-карт и прекращения так называемой цепной иммиграции, когда преимущественное право въезда предоставляется родственникам тех, кто уже обладает в США легальным статусом.

Верховный суд также встал на сторону президента, признав в июне законным введенный им запрет на въезд в США граждан нескольких преимущественно исламских стран по соображениям национальной безопасности.

Как чувствует себя экономика при Трампе

В ходе своей избирательной кампании Дональд Трамп обещал создать 25 млн рабочих мест в течение 10 лет. При этом он утверждал, что реальный уровень безработицы в стране превышает 40%.

Оказавшись в Белом доме, Трамп оперирует теми же цифрами, которые раньше называл липовыми.

И эти данные указывают, что за два первых года пребывания Трампа в должности президента рост числа рабочих мест даже слегка замедлился по сравнению с двумя последними годами президентства Барака Обамы.

Однако общая траектория развития американской экономики при президенте Трампе остается в целом той же, что и при президенте Обаме: уровень безработицы находится на рекордно низкой отметке, а рост заработной платы в последние месяцы ускоряется.

Впрочем, у президента Трампа есть причины для беспокойства. Глобальный экономический рост замедляется, а его решение начать торговую войну с Китаем привело к введению ответных пошлин на американский экспорт на сотни миллиардов долларов.

Президент охотно ставил себе в заслугу бум на фондовых рынках, но в конце прошлого года рынки стали гораздо волатильнее.

Каковы перспективы на 2020 год?

До следующих президентских выборов остается более полутора лет, но предвыборная кампания фактически уже началась.

Демократы, ободренные успехом на промежуточных выборах, рассчитывают вернуть себе Белый дом.

Уже несколько кандидатов заявили о своем намерении добиваться выдвижения от Демократической партии. Среди них три сенатора - Элизабет Уоррен, Камала Харрис и Кирстен Гиллибранд. Другие возможные кандидаты, среди них бывший вице-президент Джо Байден, пока взвешивают свои шансы.

Но независимо от того, кто станет кандидатом от демократов, все признаки указывают на то, что президент Трамп не собирается сдаваться и готовится к новой схватке.

Недавно проведенный опрос показал, что семь потенциальных кандидатов на пост президента от Демократической партии опережают Трампа по уровню поддержки среди избирателей. Хотя к таким оценкам на столь раннем этапе следует относиться осторожно, в рядах республиканцев эти цифры могут вызывать некоторую нервозность.