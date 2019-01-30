Пресса Британии: "брексит" - триумф или пиррова победа Терезы Мэй?

В обзоре британской прессы:

"Аллилуйя!"

Все британские газеты пишут, что парламент страны во вторник не смог найти никакого нового решения проблемы "брексита" и предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры по соглашению о выходе Британии из состава ЕС.

Daily Mail начинает свою редакционную статью со слова "Аллилуйя!" В тот самый момент, когда казалось, что парламент утопает в болоте собственной неспособности прийти к какому-либо решению, депутатам удалось договориться по вопросу о логичной стратегии в том, что касается "брексита".

Да, по мере продвижения вперед за каждым кустом будут подстерегать всевозможные проблемы, но достигнутый в парламенте компромисс может привести к спокойному "брекситу".

Премьер-министр Тереза Мэй продемонстрировала готовность идти на компромисс, полагает издание.

Газета напоминает, что постоянно поддерживала практически сверхчеловеческие усилия Мэй достичь "брексита". И сейчас газета ее поздравляет.

Да, вторник был днем Терезы Мэй, продолжает газета. Но это также был замечательный день для демократии и для народа Великобритании, который проголосовал за "брексит" и теперь хочет, чтобы премьер-министр смогла его добиться, пишет Daily Mail.

Порция яда

Guardian в своей редакционной статье пишет, что победа Терезы Мэй может оказаться пирровой.

Главным для Мэй были интересы ее партии и сохранения единства в ее рядах, а не интересы страны в целом. Ради этого она согласилась с полетом фантазии убежденных брекситеров, сказав, выступая в парламенте, что ей удастся добиться серьезных и юридически обязательных к исполнению изменений в договоренности с ЕС по "брекситу".

Проблема состоит в том, что эти обещания невыполнимы, полагает газета.

Еще в начале января сама Тереза Мэй заявила, что ЕС не намерен возобновлять переговоры по достигнутой договоренности.

Да, в любых переговорах есть элемент политического театра. Но Тереза Мэй прежде всего хочет остаться на посту премьер-министра и ради этого предлагает изменения в достигнутую ею же договоренность с ЕС, с тем чтобы заручиться поддержкой депутатов парламента, игнорируя факты.

Бывший французский премьер-министр Пьер Мендес-Франс как-то сказал, что для того, чтобы управлять страной, следует делать выбор, как бы это ни было тяжело.

Тереза Мэй не сделала выбора. Вместо этого она предпочла подогревать фантазии брекситеров. Так страной не управляют, заключает Guardian.

Плюс к тому Guardian также публикует статью своего аналитика Рафаэля Бера, в которой тот пишет, что Тереза Мэй думает, что она одержала победу.

Вскоре она столкнется с реальностью, в том, что касается "брексита", предостерегает автор.

По его мнению, абсолютно очевидно, что "брексит" - это катастрофа, но слишком много депутатов парламента продолжают отказываться говорить вслух, что "брексит" следует отменить.

Наши соседи на европейском континенте этого не понимают. С их точки зрения это похоже на то, что неловкость, которую чувствуют британцы в компании незнакомых людей, привела к конституционному кризису.

Создается впечатление, что истинно английская выдержка привела к тому, что мы больше не в состоянии указать на истинную причину наших проблем.

Это не соглашение с ЕС, не конкретная дата "брексита" и не Брюссель. Это сам "брексит", утверждает автор статьи.

"Брексит" - яд, циркулирующий в венах нашей политической системы. Нам нужно найти путь к выздоровлению, а не очередную порцию этого яда, резюмирует Рафаэль Бер.

Компромисс со стороны ЕС?

Times в своей редакционной статье пишет, что вот уже почти два года Брюссель просил британское правительство ясно сказать, какого именно "брексита" оно хочет.

Во вторник парламент дал ответ на этот вопрос. Нет практически никаких сомнений, что ЕС отвергнет новые предложения Терезы Мэй.

Но ЕС должен понять, что он должен пойти на какой-то компромисс, так как иначе "брексит" может произойти без какого бы то ни было соглашения.

ЕС должен также понять, что лучшим соглашением остается предложение Терезы Мэй, и Евросоюз должен пойти на уступки, пишет Times.

Британские евреи и Германия

Газета "i" сообщает, что из-за "брексита" тысячи британских евреев, многие из которых потомки жертв Холокоста, подают прошения на получение гражданства Германии.

Газета приводит в пример Саймона Уолфиша, выросшего в Лондоне. Он внук немецкого еврея, прошедшего через Освенцим. Его дед поклялся никогда не посещать страну, которая отняла жизнь у его родителей и еще шести миллионов евреев.

Но 70 лет спустя после Холокоста Саймон Уолфиш, как и многие другие, опасаясь возможных последствий "брексита", подал прошение на присвоение ему гражданства Германии, которого был лишен его дедушка властями Третьего рейха.

"Этот кошмар, который мы называем "брекситом", вынудил меня найти путь, как обеспечить достойное будущее своим детям", - говорит 36-летний Уолфиш.

Он известный певец и виолончелист. Свой германский паспорт он получил в октябре.

"Для того, чтобы оставаться европейцем, мне было нужно европейское гражданство", - цитирует его газета "i".

России нужна бедная Венесуэла

Times в своей редакционной статье пишет, что коллапс Венесуэлы - частично результат действий коррумпированного и авторитарного правительства, которое превратило самую богатую страну Латинской Америки в одну из беднейших в мире, а затем подтасовало выборы, чтобы остаться у власти.

Именно поэтому США и еще около 20 стран, пытающихся отстранить президента Николаса Мадуро от власти, уже признали председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Но не стоит забывать о нефти, пишет газета. Катастрофически неэффективное управление нефтяным сектором лежит в основе проблем Венесуэлы.

У Венесуэлы крупнейшие запасы нефти, больше, чем в Саудовской Аравии. Но после десятилетия безответственного подхода к управлению нефтяным сектором экономики, сопровождавшегося отсутствием инвестиций, добыча нефти за этот период упала вдвое, до уровня 1970-х годов.

Результат: крах экономики, падение ВВП на 50% и уровень инфляции, достигающий 1,7 млн процентов в год.

Теперь президент США Дональд Трамп решил, что именно благодаря нефти он может оказать давление на Николаса Мадуро.

Его решение наложить санкции на государственную нефтяную компанию PDVSA смертельно опасно для венесуэльского режима.

90% денег, поступающих в казну, приходят именно от этой компании. Основные доходы PDVSA получает от продажи США 400 тысяч баррелей нефти в день. Остальная венесуэльская нефть идет, в основном, в Китай, в виде выплаты за полученные ранее займы.

Николас Мадуро может рассчитывать на поддержку России. Президент Владимир Путин говорит, что сделает все, что может, для того, чтобы сохранить власть в руках Мадуро.

И тут опять же нефть играет важную роль. Коллапс нефтедобычи в Венесуэле пошел на руку России в момент, когда цены на нефть на мировых рынках колеблются в сторону понижения.

Доходы от продажи нефти обеспечивают около 40% федерального бюджета России, отмечает газета.

Венесуэла оказалась в центре новых геополитических реалий. Россия заинтересована в том, чтобы экономика Венесуэлы оставалась в состоянии кризиса, так как это может поднять цену на нефть.

Если новое правительство Венесуэлы сможет поднять добычу нефти хотя бы до уровня недавнего прошлого, то, скорее всего, мировые цены на нефть упадут.

Это, с другой стороны, принесет стратегическую и экономическую пользу странам-потребителям нефти, как, например, Великобритании, пишет Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com