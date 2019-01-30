СМИ России: мусорная реформа может привести к протестам

В обзоре российских газет 30 января:

"Ведомости": вторая пенсионная реформа

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Госдума опасаются, что реформы системы обращения с отходами может привести к протестам. ОНФ подготовит к 1 марта доклад о первых месяцах реформы, пишут "Ведомости", ссылаясь на нового руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

Ранее в комитете Госдумы по экологии прошло совещание, где депутаты и чиновники обсуждали практику формирования нормативов накопления отходов. Зампред Думы Ольга Тимофеева сделала акцент на том, что люди начинают получать платежки и "хотелось бы, чтобы обошлось без протестов".

Тимофеева, считающаяся близкой к председателю Думы Вячеславу Володину, занималась мусорной темой, будучи сопредседателем ОНФ, напоминает газета. В декабре на съезде движения она потеряла этот пост, оставшись членом центрального штаба, тогда же из руководящих органов вывели многих близких к Володину людей.

Сейчас важно запустить мусорную реформу, потому что она идет с огромными проблемами, пояснила Тимофеева: "ОНФ на этой площадке усиливается. Мы вместе продолжаем заниматься экологической повесткой, каждый по своему направлению. Мы все команда президента, вместе мониторим ситуацию и готовим доклад президенту. Мы усиливаем эту тему, находясь в стенах Думы, где можно влиять на изменение законов".

Мусорная тема слишком актуальна, игнорировать ее все сложнее, говорит политолог Аббас Галлямов: "Поэтому свое отношение к ней обозначают все игроки - от институционализированных вроде ОНФ до самодеятельных. В целом это естественно: политики должны интересоваться тем, что реально волнует население".

Сейчас нет общего мнения о том, насколько проблемной является мусорная реформа, но позитивной тему назвать трудно, полагает политолог Михаил Виноградов: "Есть запрос на урегулирование наиболее кризисных ситуаций, например с очень высокими тарифами, но легкого решения здесь может не оказаться. Поэтому тактически для ОНФ хорошо, если граждане пойдут им жаловаться на неправильность реализации реформы на местах".

У Госдумы же, по мнению эксперта, особой позиции на этот счет не было: "Они не стали доводить ситуацию до точки кипения, дав в декабре возможность желающим фактически отсрочить многие положения реформы". К тому же в целом реформа воспринимается как потенциально проблемная и "едва ли не вторая пенсионная реформа, хотя это преувеличение", поэтому большого числа интересантов по работе с этой темой нет, добавляет Виноградов.

Forbes: "диета выживания"

Минтруд планирует пересмотреть методологию расчета продовольственной корзины, пишет Forbes. Сейчас набора продуктов в ней достаточно только для того, чтобы не умереть с голоду, отмечают опрошенные экономисты.

Для пересмотра методики расчета потребительской корзины в Минтруде уже создана специальная рабочая группа. В нее входят специалисты Министерства труда, Министерства здравоохранения, Минэкономразвития, Росстата, а также эксперты из РАНХиГС и ВШЭ, следует из данных на сайте министерства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла еще и о необходимости пересмотра показателя прожиточного минимума. Выступая на Гайдаровском форуме, она призвала "постепенно усовершенствовать стандарт оценки". Пересмотром этого показателя будет заниматься та же межведомственная группа при Минтруде.

Методология расчета и потребительской корзины, и, вслед за ней, прожиточного минимума далеко не идеальны. Так, по мнению директора по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, в первую очередь необходимо поменять состав продуктовой корзины. По ее словам, сейчас заложенный в эту в корзину рацион питания - это "диета выживания".

Этого достаточно только для того, чтобы человек не умер от голода. Но это питание все-таки нельзя назвать здоровым или рациональным. Нужно перейти на рациональные нормы потребления продуктов питания, что должно привести к увеличению потребления мяса, овощей и фруктов", - объясняет Овчарова.

Второй шаг, который нужно сделать, - это перейти к рациональному режиму финансирования части услуг, среди которых, например, ЖКХ и транспортные расходы, считает эксперт. Существующая модель потребления исходит из того, что представители бедных слоев населения могут пользоваться только очень дешевыми услугами.

Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров нужно менять, соглашается заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Он добавляет, что сейчас методология расчета не учитывает изменение цен на товары и услуги. "Например, несколько лет назад были введены обязательные платежи за капитальный ремонт. Однако в какой мере они сказались на потребительской корзине и, соответственно, прожиточном минимуме, в итоге осталось неясным", - сетует эксперт.

Еще один спорный момент - это учет налогов. При расчете прожиточного минимума учитывается только НДФЛ по ставке около 11-12% для трудоспособного населения (с учетом вычетов для налогоплательщиков, имеющих детей). Однако физлица, в том числе малообеспеченные, платят и другие налоги, например на имущество, земельный налог, объясняет Горлин.

"Коммерсант": сохранить Европу

"Газпром" планирует сохранить экспорт газа в Европу в ближайшие годы на уровне не менее 200 млрд кубометров, однако как пишет "Коммерсант", это потребует новой договоренности о транзите газа с Украиной либо строительства новых обходных газопроводов.

Но поддержание экспорта даже на уровне 200 млрд кубометров - непростая задача, поскольку в 2018 году впервые с 2012 года появились некоторые признаки того, что компании уже непросто обеспечивать пиковый спрос в России и одновременно наращивать экспорт.

С связи с этим "Газпром" начнет освоение следующего крупного месторождения Ямала - Харасавэйского. С точки зрения транспортировки газа ситуация еще более сложная: в ближайшие три года "Газпром" не сможет обеспечить заявленный объем экспорта без договоренности с Украиной.

Кроме того, если цены на нефть вырастут из-за геополитической напряженности, это негативно повлияет на потребление газа, отмечает Алексей Гривач из ФНЭБ.

В пользу "Газпрома" могут сыграть опасения европейцев относительно исхода переговоров по транзиту через Украину, из-за чего европейские компании, вероятно, будут активно закачивать газ в хранилища в этом году. Более фундаментальным фактором станет темп падения добычи газа в Европе - в прошлом году, говорит Гривач, падение превзошло первоначальные прогнозы.

"Ведомости": рост налогов?

Минэкономразвития по поручению вице-премьера Дмитрия Козака подготовило проект методики оценки фискальной нагрузки на бизнес. "Ведомости" пишут, что методика уже обсуждается в Минэнерго, Минпроме, Минфине и администрацию президента, и это обсуждение может закончиться ростом налоговых платежей.

"Методология проста: Минэкономразвития предлагает сложить все налоговые платежи компании с ее расходами на услуги естественных монополий, а затем разделить на добавленную стоимость, которую создает предприятие, за вычетом амортизации", - рассказывает газета.

Министерство уже рассчитало по новой методологии нагрузку 26 компаний из разных отраслей. Самой высокой она оказалась у ТЭКа - от 67% у "Новатэка" до 83% у "Роснефти". Ниже всего нагрузка в автопроме, у "АвтоВАЗа" она оказалась 0%.

К методике возникло много замечаний у Минфина, в министерстве требуют значительной доработки проекта. "Налоговая система настроена и зафиксирована. Тема закрыта в понимании Минфина", - комментирует неназванный чиновник.

Тему пересмотра налоговой нагрузки поднял летом пошлого года помощник президента Андрей Белоусов, который обнаружил возможность получить дополнительно 500 млрд руб. в бюджет, если выровнять рентабельность по EBITDA металлургов и нефтяников. Нефтяники жаловались, что платят больше НДПИ, чем угольные или калийные компании, и это "не совсем справедливо", подчеркивали они.

Представителям компаний пока не понятно, как будут пересмотрены налоговые платежи, а эксперты критикуют саму идею. "Если брать за основу добавленную стоимость, то у добывающих секторов она будет выше, но сразу сократится, если вычесть рентные доходы", - говорит замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Идея сравнивать обрабатывающие и добывающие производства неправильная, добыча уже высококапитализированный сектор, в обрабатывающей промышленности, напротив, нужно наращивать инвестиции, продолжает он, лучше сравнивать фискальную нагрузку с точки зрения доходности капитала, а не выручки от текущей деятельности.

Рентная составляющая никак в методике не учтена, согласна Александра Суслина из Экономической экспертной группы, кроме того, не ясно, почему Минэкономразвития учитывает в фискальной нагрузке тарифы естественных монополий.

Минэкономразвития вычитает из добавленной стоимости амортизацию, но это не валовая, а чистая добавленная стоимость, объясняет замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников. По методике добавленная стоимость оказывается ниже в отраслях, где велика доля расходов на оплату труда, продолжает он, например, у "АвтоВАЗа" она получилась и вовсе отрицательной.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба мониторинга Би-би-си