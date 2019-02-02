Хельсинки: город, где нет бездомных

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сможет ли Великобритания справиться с проблемой бездомных, последовав примеру Хельсинки?

Число бездомных, ночующих на улицах в Британии, с 2010 года выросло в несколько раз. Тем временем на улицах Хельсинки вы теперь почти не встретите ни бездомных, ни попрошаек - благодаря социальной программе "Жилье - в первую очередь".

Что можно позаимствовать у финнов для решения проблемы бездомных?

Выходя из помпезного здания железнодорожного вокзала в Хельсинки, вы сразу замечаете что-то необычное. Потом вы понимаете, в чем дело. На улицах нет бездомных, и никто не просит милостыню.

Это особенно заметно на фоне британских городов, где на улицах рядом с вокзалами спят бездомные, завернувшись в спальные мешки, одеяла и пледы.

"Во времена моего детства, [в Хельсинки] на улицах были сотни или даже тысячи бездомных - они спали также в парках и лесах. Но сейчас на улицах их нет", - говорит заместитель мэра Хельсинки Санна Весиканса.

Последние 30 лет сменяющие друг друга правительства Финляндии одной из главных своих задач считали решение проблемы бездомных.

В 1987 году в Финляндии насчитывалось более 18 тысяч бездомных. Последние данные за 2017 год говорят, что в стране около 6600 бездомных, и очень немногим из них негде жить.

Большая часть бездомных живет у друзей, родственников или во временном жилье. Только единицы остаются спать на улицах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Средняя температура воздуха зимой в Хельсинки - -7 градусов по Цельсию

Как же финнам удалось добиться этого?

С 2007 года правительство страны реализовывает проект "Жилье - в первую очередь", направленный на решение проблемы бездомных.

Власти Финляндии стараются предоставить жилье всем бездомным в кратчайшие сроки, не предъявляя при этом им никаких предварительных требований и не выдвигая никаких условий. После того как бездомные обеспечены жильем, им помогают пройти обучение и найти работу.

Это может быть серьезной поддержкой для тех, кто пытается избавится от алкогольной или наркотической зависимости.

Такая система очень отличается от той, что действует в Великобритании, где постоянное жилье бездомный может получить, прожив определенное время в приюте или хостеле для бездомных.

Томас Салми стал бездомным, когда ему исполнилось 18 лет - он должен был покинуть приют для детей.

Он провел три года на улицах Хельсинки, где средняя минимальная температура в феврале составляет -7 градусов по Цельсию.

"Когда у тебя ничего нет, все это не имеет никакого значения. Ты думаешь о суициде, о смерти. Да, в эти дни на улицах очень холодно, особенно в середине зимы. Если ты спишь на улице в это время, ты запросто можешь умереть", - говорит Томас Салми.

Image caption Томас Салми провел на улицах Хельсинки три холодных зимы

Последние два года Томас живет в своей квартире в большом жилом комплексе, который принадлежит Хельсинскому институту HDI - одной из организаций, занимающихся помощью бездомным.

Сейчас Томасу 24 года. По его словам, свое жилье помогло ему изменить жизнь полностью. Когда он жил на улице, он почти всегда был пьян. Сейчас он позволяет себе только несколько глотков алкоголя в выходные.

Согласно принципам программы "Жилье - в первую очередь", не должно быть никаких требований и условий, которые бездомный должен выполнить, чтобы получить жилье.

Даже если кто-то из бездомных все еще принимает наркотики или страдает от алкогольной зависимости, у них все равно есть право на получение собственного жилья.

Они не должны платить никаких денег за аренду жилья, и некоторые могут остаться жить здесь до конца своих дней.

Правообладатель иллюстрации Helsinki Deaconess Institute Image caption У благотворительной организации Helsinki Deaconess Institute более 400 квартир для бывших бездомных.

"Они сказали мне, что это мой дом, - говорит Томас. - Я спросил их: "А может так произойти, что кто-нибудь придет и скажет мне: уходи, нам нужен этот дом". Мне ответили: "Нет, это твой дом. Ты можешь делать все, что пожелаешь".

"Когда у тебя есть свой дом, ты можешь попробовать найти работу, пройти обучение, завести семью, обзавестись друзьями. А когда ты живешь на улице, ничего такого у тебя нет", - говорит Томас.

У института HDI 403 квартиры в Хельсинки и городе Эспоо.

Обитатели дома вместе готовят еду на общей кухне. Также они могут пообщаться в общем холле. Здесь всегда можно проконсультироваться с социальными работниками, решающими проблемы бывших бездомных.

Правообладатель иллюстрации HDI Image caption Пиа Розенберг прожила на улицах два года

64-летняя Пиа Розенберг живет в том же доме, что и Томас, с 2014 года. Они была бездомной два года.

"Мне это жилье подходит, потому что я страдаю от алкогольной зависимости и могу пить в своей комнате. В то же время, если мне потребуется помощь, тут есть те, кто может мне помочь", - говорит Пиа.

"Вы не можете чувствовать себя хорошо, если у вас нет своего дома", - говорит она.

Согласно официальным данным, число бездомных в Англии выросло с 1768 в 2010-м до 4751 в 2017 году.

Благотворительные организации говорят, что реальные цифры - значительно выше официальных.

Правительство Великобритании в прошлом году обратило внимание на опыт Финляндии и выделило деньги на реализацию подобного пилотного проекта в Манчестере и графстве Уэст-Мидлендс.

Media playback is unsupported on your device Манчестер пытается перенять опыт Хельсинки

Проект в Манчестере в тестовом режиме начнет работать уже очень скоро. Он будет направлен в первую очередь на тех, кто живет на улице давно и не может рассчитывать на какую-либо помощь.

Насколько хороша идея раздавать жилье, не требуя при этом обязательства избавиться от алкогольной или наркотической зависимости?

"Мы видим, что эта схема работает в Финляндии, почему же она не будет работать здесь?" - спрашивает представитель благотворительной организации Barnabus Manchester Нил Корнтуэйт.

"Сейчас существует множество барьеров для получения жилья. И некоторые группы бездомных оказываются исключенными из многих проектов - в основном, из-за их алкогольной или наркотической зависимости или психических заболеваний. Поэтому если у нас появится возможность предоставить им жилье, а не только койко-место, я думаю это будет значительным шагом вперед", - говорит Нил Корнтуэйт.

Будет ли эта схема работать в Британии? Несмотря на то что в Финляндии она зарекомендовала себя как довольно эффективная, у нее есть ряд недостатков. Дело в том, что жилье очень сложно быстро найти или построить. Кроме того, согласно статистике, один из пяти бывших бездомных в итоге снова оказывается на улице.

Предоставление жилья бездомным - это довольно затратный проект. Финляндия потратила около 300 млн евро за минувшие 10 лет - для того, чтобы найти жилье для 3500 бездомных и оплатить работу 300 социальных работников.

Правительство Великобритании тратит почти 32 млн евро на реализацию пилотных проектов. Как надеются в Британии, на эти деньги они смогут найти около 1000 квартир для бездомных.

Один из авторов проекта в Финляндии Юха Каакинен говорит, что проект будет работать, если власти Великобритании будут действовать целеустремленно.

"Во многих городах проект "Жилье - в первую очередь" - очень маленький, там располагается всего по несколько квартир, в которые мы можем поселить бездомных. Для решения проблемы необходимо больше жилья. Поэтому такой проект должен быть общенациональным и одним из самых приоритетных. В противном случае работать он не будет", - говорит Каакинен.

Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong Image caption Число бездомных в Англии с 2010 года выросло в несколько раз

"Главной проблемой является нехватка социального жилья. Для решения проблемы бездомных это то, что нужно в первую очередь. Иначе реализация проекта будет очень сложной задачей", - говорит автор проекта.

При этом мэр Большого Манчестера Энди Бернем уверен, что проект "Жилье - в первую очередь" - правильное решение.

"Вы не можете обеспечить себе хорошее здоровье и хорошую жизнь, если у вас нет хорошего жилья", - говорит он.

"Я уверен, что мы сможем показать эффективность проекта. Я буду просить правительство о том, чтобы этот проект работал на постоянной основе", - подчеркивает Энди Бернем.

Министр по жилищным вопросам Хэзер Уилер уверяет, что правительство старается сделать все, для того, чтобы этот проект был реализован.

"Никто не должен жить на улице, без дома, который он может назвать своим. А опыт проекта "Жилье - в первую очередь" показывает, что он очень эффективен и помогает людям изменить свою жизнь, буквально построить ее заново", - говорит Хэзер Уилер.

Image caption Санна Весиканса считает, что проект в долгосрочной перспективе поможет экономить деньги

Заместитель мэра Хельсинки Санна Весиканса считает, что решение проблемы бездомных - это не просто моральное обязательство. Обеспечение жильем бездомных хоть и предполагает крупные расходы, но в долгосрочной перспективе сэкономит правительству деньги.

"Мы знаем, что это выгодно, потому что если в вашем городе есть бездомные, вы все равно несете расходы. Когда они живут на улице, у них гораздо больше серьезных проблем со здоровьем - они гораздо чаще попадают в больницы, и за ними гораздо чаще приезжает скорая", - объясняет Весиканса.

"В городах не должно быть бездомных, которые вынуждены ночевать на улицах, они не должны умирать на улицах. Это не то общество и не тот город, в котором мы хотели бы жить", - говорит она.