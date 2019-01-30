Apple снизит цены? Насколько дороги айфоны в пересчете на зарплату россиян

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Американская корпорация Apple намекнула, что может снизить цены на свои смартфоны iPhone в странах, где в последние годы наблюдалось значительное ослабление национальных валют к доллару. Коснется ли это России?

Сильный доллар делает продукцию IT-гиганта более дорогой в сравнении с конкурентами и снижает продажи на развивающихся рынках, заявил глава компании Тим Кук.

По его словам, Apple начала менять ценники некоторых продуктов в отдельных странах, начиная с января. Кук не назвал рынки, которые это затронуло или затронет в будущем.

За последние пять лет рубль ослаб к доллару в два раза. Реальные доходы россиян постоянно снижались.

Айфон всегда был недешевым гаджетом в России.

В 2008 году, когда в стране начался официальный старт продаж модели iPhone 3G, цены на устройство у официальных дилеров начинались с 23 тысяч рублей при средней зарплате в том году 17 тысяч рублей.

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На момент публикации самая доступная версия линейки iPhone XR обойдется на сайте производителя минимум в 66 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата в России в прошлом году составила 43 тысячи рублей.

Продажи смартфонов во всем мире упали на 5% в 2018 году в штучном выражении, следует из данных аналитической компании Canalys.