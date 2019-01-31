Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption В "Холокосте" рассказывается о судьбе вымышленной еврейской семьи

В 1979 году на телеэкраны в Западной Германии вышел высокобюджетный американский мини-сериал о Холокосте с Мэрил Стрип в главной роли. Это событие кардинально изменило восприятие немцами своей истории.

После его просмотра ужасы преступлений нацистов материализовались в умах людей, а слово "Холокост" вошло в повседневный лексикон жителей ФРГ.

В январе в Германии снова показали этот сериал. Он по-прежнему сохраняет свою актуальность.

Сорок лет назад его хотя бы частично посмотрели около 20 миллионов человек - на тот момент это примерно треть жителей Западной Германии.

В "Холокосте" рассказывается о судьбе вымышленной еврейской семьи - успешного берлинского врача Карла Вайсса, его супруги и их детей. Из буржуазного комфорта они отправляются в концлагерь и в конце концов погибают в газовой камере.

Еще один персонаж - безработный адвокат Эрик Дорф, поначалу аполитичный, а затем вступающий в СС и становящийся частью нацистской машины убийств.

Последствия для общества

Телесериал вызвал в Германии оживленные дебаты. Согласно опросам, 86% из тех, кто его посмотрел, затем обсуждали увиденное с друзьями или родственниками.

Около 10 тысяч немцев позвонили на телеканал WDR, показавший "Холокост". Многие из них не могли сдержать слез. Они рассказывали, насколько сериал их шокировал и как им стыдно за то, что случилось. Были даже случаи, когда бывшие военные подтверждали подробности совершенных нацистами злодеяний.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Мэрил Стрип сыграла христианку, мужем которой был один из сыновей Вайсса

Этот сериал стал первой рассчитанной на массового зрителя драмой, в центр которой были помещены жертвы Гитлера.

До этого выходили серьезные документальные фильмы с цифрами и фактами. В 1960-х годах споры о произошедшем сводились к обсуждению тех, кто совершал преступления. На это частично оказали влияние "Освенцимские процессы", проходившие во Франкфурте с 1963 по 1965 год.

"Выжившие посещали "Освенцимские процессы", и журналисты даже не брали у них интервью. Пострадавшие были всем безразличны. Все это поменялось после выхода "Холокоста"", - рассказывает историк Франк Бёш.

Он написал книгу "Поворотные моменты 1979 года" о событиях того года, изменивших мир. Он считает, что одним из таковых (помимо Исламской революции в Иране и избрания Маргарет Тетчер премьером Британии) стал показ телесериала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Освенцим был освобожден советскими войсками в январе 1945 года

В мини-сериале "Холокост" рассказываются личные истории обычных людей. Это вызывало искренние эмоции. Немцам было легче поставить себя на место героев.

Что необычно, в сериале и отрицательные персонажи изображаются не как демонические садисты. Это обычные немцы, ставшие винтиками нацистской машины и - благодаря своей мелкой жестокости или трусости - соучастниками Холокоста.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Джеймс Вудс сыграл художника-еврея Карла Вайсса

После выхода на экраны сериал вызвал немало дискуссий, и его даже поначалу не хотели показывать в ФРГ. Он был снят американской телекомпанией Эн-би-си, а его премьера состоялась в 1978 году. Тогда "Холокост" посмотрели 120 миллионов американцев.

Но немецкие критики назвали сериал китчевой мелодраматичной мыльной оперой, которая слишком упрощает Холокост.

Западногерманские левые обвинили Эн-би-си в циничном использовании преступлений нацистов для поднятия телерейтингов. Правые националисты посчитали, что в сериале не упомянули погибших в войне немцев.

Чтобы не допустить трансляции сериала в ФРГ, неонацисты даже дважды взрывали телевизионные передатчики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По сюжету сериала, Карл Вайсс перенес все ужасы концлагеря Бухенвальд

Сериал критикуют и в наши дни. Евреи, пережившие Холокост, считают, что теледрама чересчур "причесана" и упрощена. Но при этом она изменила отношение немцев к своему нацистскому прошлому.

Поначалу некоторые политики в ФРГ опасались, что сериал может вызвать антинемецкие настроения в других странах, говорит Франк Бёш. Но телесериал заставил страну переосмыслить себя, и это национальное осознание совершенных в прошлом преступлений вызвало уважение в мире.

Обсуждение темы в масштабах страны привело к желанию узнать больше. В 1980-х годах школы требовали дополнительные учебные материалы на эту тему, немецкие историки начали уделять больше внимания Холокосту, а в бывших концлагерях начали открываться музеи и мемориалы.

Своевременное напоминание немецкому народу

Нынешний показ теледрамы подходит к концу, и Германия размышляет о том, как "Холокост" повлиял на страну за прошедшие 40 лет.

Память о Холокосте и слова "больше никогда" стали основополагающими принципами современного политического самосознания Германии.

Но ультраправая партия "Альтернатива для Германии" считает, что настала пора подвести черту под прошлым и избавиться от культуры раскаяния.

"Альтернатива для Германии": в чем секрет успеха крайне правых

В 2018 году лидер партии Александр Гауланд сказал, что правление нацистов - это "всего лишь птичий помет в тысячелетней успешной истории Германии".

Согласно опросу Körber Foundation, менее половины немецких школьников знают об Освенциме.

Спустя 40 лет после показа "Холокоста" в Германии по-прежнему есть потребность в понятных художественных постановках, рассказывающих о преступлениях нацистов.