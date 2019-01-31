"Холокост": сериал, из которого немцы узнали это слово
В 1979 году на телеэкраны в Западной Германии вышел высокобюджетный американский мини-сериал о Холокосте с Мэрил Стрип в главной роли. Это событие кардинально изменило восприятие немцами своей истории.
После его просмотра ужасы преступлений нацистов материализовались в умах людей, а слово "Холокост" вошло в повседневный лексикон жителей ФРГ.
- Нацистский концлагерь как туристический объект
- "Я "оголливудила" Холокост в Литве". Как заставить общество задавать себе сложные вопросы?
В январе в Германии снова показали этот сериал. Он по-прежнему сохраняет свою актуальность.
Сорок лет назад его хотя бы частично посмотрели около 20 миллионов человек - на тот момент это примерно треть жителей Западной Германии.
В "Холокосте" рассказывается о судьбе вымышленной еврейской семьи - успешного берлинского врача Карла Вайсса, его супруги и их детей. Из буржуазного комфорта они отправляются в концлагерь и в конце концов погибают в газовой камере.
Еще один персонаж - безработный адвокат Эрик Дорф, поначалу аполитичный, а затем вступающий в СС и становящийся частью нацистской машины убийств.
Последствия для общества
Телесериал вызвал в Германии оживленные дебаты. Согласно опросам, 86% из тех, кто его посмотрел, затем обсуждали увиденное с друзьями или родственниками.
Около 10 тысяч немцев позвонили на телеканал WDR, показавший "Холокост". Многие из них не могли сдержать слез. Они рассказывали, насколько сериал их шокировал и как им стыдно за то, что случилось. Были даже случаи, когда бывшие военные подтверждали подробности совершенных нацистами злодеяний.
Этот сериал стал первой рассчитанной на массового зрителя драмой, в центр которой были помещены жертвы Гитлера.
До этого выходили серьезные документальные фильмы с цифрами и фактами. В 1960-х годах споры о произошедшем сводились к обсуждению тех, кто совершал преступления. На это частично оказали влияние "Освенцимские процессы", проходившие во Франкфурте с 1963 по 1965 год.
"Выжившие посещали "Освенцимские процессы", и журналисты даже не брали у них интервью. Пострадавшие были всем безразличны. Все это поменялось после выхода "Холокоста"", - рассказывает историк Франк Бёш.
Он написал книгу "Поворотные моменты 1979 года" о событиях того года, изменивших мир. Он считает, что одним из таковых (помимо Исламской революции в Иране и избрания Маргарет Тетчер премьером Британии) стал показ телесериала.
В мини-сериале "Холокост" рассказываются личные истории обычных людей. Это вызывало искренние эмоции. Немцам было легче поставить себя на место героев.
Что необычно, в сериале и отрицательные персонажи изображаются не как демонические садисты. Это обычные немцы, ставшие винтиками нацистской машины и - благодаря своей мелкой жестокости или трусости - соучастниками Холокоста.
После выхода на экраны сериал вызвал немало дискуссий, и его даже поначалу не хотели показывать в ФРГ. Он был снят американской телекомпанией Эн-би-си, а его премьера состоялась в 1978 году. Тогда "Холокост" посмотрели 120 миллионов американцев.
Но немецкие критики назвали сериал китчевой мелодраматичной мыльной оперой, которая слишком упрощает Холокост.
Западногерманские левые обвинили Эн-би-си в циничном использовании преступлений нацистов для поднятия телерейтингов. Правые националисты посчитали, что в сериале не упомянули погибших в войне немцев.
Чтобы не допустить трансляции сериала в ФРГ, неонацисты даже дважды взрывали телевизионные передатчики.
Сериал критикуют и в наши дни. Евреи, пережившие Холокост, считают, что теледрама чересчур "причесана" и упрощена. Но при этом она изменила отношение немцев к своему нацистскому прошлому.
Поначалу некоторые политики в ФРГ опасались, что сериал может вызвать антинемецкие настроения в других странах, говорит Франк Бёш. Но телесериал заставил страну переосмыслить себя, и это национальное осознание совершенных в прошлом преступлений вызвало уважение в мире.
Обсуждение темы в масштабах страны привело к желанию узнать больше. В 1980-х годах школы требовали дополнительные учебные материалы на эту тему, немецкие историки начали уделять больше внимания Холокосту, а в бывших концлагерях начали открываться музеи и мемориалы.
Своевременное напоминание немецкому народу
Нынешний показ теледрамы подходит к концу, и Германия размышляет о том, как "Холокост" повлиял на страну за прошедшие 40 лет.
Память о Холокосте и слова "больше никогда" стали основополагающими принципами современного политического самосознания Германии.
Но ультраправая партия "Альтернатива для Германии" считает, что настала пора подвести черту под прошлым и избавиться от культуры раскаяния.
"Альтернатива для Германии": в чем секрет успеха крайне правых
В 2018 году лидер партии Александр Гауланд сказал, что правление нацистов - это "всего лишь птичий помет в тысячелетней успешной истории Германии".
Согласно опросу Körber Foundation, менее половины немецких школьников знают об Освенциме.
Спустя 40 лет после показа "Холокоста" в Германии по-прежнему есть потребность в понятных художественных постановках, рассказывающих о преступлениях нацистов.