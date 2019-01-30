Волна "минирований" прокатилась с востока до запада России. Показываем на карте

Правообладатель иллюстрации Tass

Правоохранительные органы в нескольких регионах европейской части России проверяют информацию о минировании госучреждений и торговых центров, полученную в результате анонимных телефонных звонков. Новая волна "телефонного терроризма" началась на прошлой неделе на Дальнем Востоке.

В среду о звонках сообщили информагентства со ссылкой на источники в администрациях Краснодарского края, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Брянской областей. Звонки и сообщения о бомбах также фиксировались в Тамбове, Иваново, Калуге, Липецке и Чебоксарах.

Позднее начали поступать сообщения о тревожных звонках в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской областях, в Петрозаводске, Калининграде и других городах.

Анонимы сообщали о минировании городских административных зданий, школ, поликлиник и торговых центров.

Сообщения о минировании поступали как по телефонам местных органов власти и экстренных служб, так и по электронной почте и через социальные сети.

После звонков и сообщений сотни людей были эвакуированы, учащиеся и учителя некоторых школ были отпущены домой. На данный момент ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Очередная волна анонимных звонков началась на прошлой неделе на Дальнем Востоке.

22 января - по электронной почте поступили сообщения о минировании ряда школ, детских садов и медучреждений Камчатского края.

- по электронной почте поступили сообщения о минировании ряда школ, детских садов и медучреждений Камчатского края. 23 января - в Приморье из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуировали несколько школ и торговых центров, а также здание администрации края.

- в Приморье из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуировали несколько школ и торговых центров, а также здание администрации края. 24 января - массовые эвакуации прошли в Южно-Сахалинске и Хабаровске.

- массовые эвакуации прошли в Южно-Сахалинске и Хабаровске. 25 января - звонки и письма начали поступать в учреждения Бурятии, Якутии и Иркутской области.

- звонки и письма начали поступать в учреждения Бурятии, Якутии и Иркутской области. В выходные дни - 26 и 27 января - анонимных звонков зафиксировано не было, однако в понедельник волна возобновилась и двинулась по Сибири на запад.

- анонимных звонков зафиксировано не было, однако в понедельник волна возобновилась и двинулась по Сибири на запад. 28 января - сообщения о минировании получили учреждения в Хакасии, Новосибирской области, Алтайском крае, Кемеровской области, а также в Омске, Томске и Красноярске.

- сообщения о минировании получили учреждения в Хакасии, Новосибирской области, Алтайском крае, Кемеровской области, а также в Омске, Томске и Красноярске. 29 января - письма и звонки "телефонных террористов" поступали в организации и учреждения Пермского края, Томска и ряда регионов Поволжья.

Ситуацию уже прокомментировали в Кремле. "Это деяние наказуемое, и спецслужбы работают над этим. Хочется надеяться, что подобные действия, которые подлежат преследованию, будут раскрыты, [как] и человек, стоящий за этими провокационными действиями", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не первая волна

В ноябре прошлого года несколько тысяч человек были эвакуированы по меньшей мере из десяти торговых центров Москвы после анонимных звонков с угрозами взрывов.

Как сообщали СМИ и пользователи соцсетей, эвакуации прошли в ТЦ "Город", "Горбушкин двор", "Вива", "Атриум", "Звездочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Звезда", "Капитолий", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо".

Масштабная волна "телефонного терроризма" прокатилась по России с сентября по декабрь 2017 года. Атаке телефонных хулиганов тогда подверглись более 3,5 тысяч объектов по всей стране, были эвакуированы более 2,5 млн человек.

Тогда замглавы МВД России Игорь Зубков заявил журналистам, что основная часть анонимных звонков поступила "с мест концентрации террористов в Сирии". Директор ФСБ Александр Бортников говорил, что организаторы серии звонков находятся за границей, но у них есть сообщники в России.

Зубков докладывал, что по фактам анонимных звонков было возбуждено более 2,5 тысяч уголовных дел. А замглавы московского управления ФСБ Андрей Яценко говорил, что только в Москве ущерб от телефонных террористов оценивался примерно в 150 млн рублей.

.