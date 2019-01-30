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Полярный вихрь, накрывший большую часть Соединенных Штатов, принес с собой рекордные морозы и аномальные снегопады.

Метеорологи обещают, что в некоторых местах температура может опуститься до -50 градусов по Цельсию и даже ниже. В штатах Среднего Запада - Висконсине, Мичигане и Иллинойсе - и даже в еще более южных Алабаме и Миссисипи объявлено чрезвычайное положение.

В Чикаго, расположенном южнее Сочи, на этой неделе холоднее, чем в Антарктиде.

Президент США Дональд Трамп, известный своим скептическим отношением к изменению климата, пошутил в "Твиттере": "Что за чертовщина происходит с глобальным потеплением? Возвращайся поскорей, ты нам так необходимо!"

Миллионы людей по всему миру задаются тем же вопросом: почему ученые уже которое десятилетие говорят о глобальном потеплении, а зимы во многих странах с каждым годом становятся все холоднее?

Русская служба Би-би-си объясняет, как эти явления связаны между собой, и почему рост средних температур по всей планете может провоцировать экстремальные заморозки.

Что такое полярный вихрь?

Если совсем просто, то полярный вихрь - это такая атмосферная воронка, в которой холодный воздух вращается вокруг северного полюса.

Дело в том, что южнее, в умеренных широтах, воздух нагревается сильнее. За счет этого там образуется область высокого давление - и воздух выталкивает к северу, где давление ниже. Проще говоря, с юга на север начинает дуть ветер.

Поскольку Земля вращается вокруг своей оси, поток воздуха начинает закручиваться вокруг полюса, образуя ту самую воронку - полярный вихрь.

Строго говоря, таких воронок две, и расположены они друг над другом.

Нижняя - на высоте около 10-12 км, примерно там, где летают самолеты. Этот поток воздуха (ученые называют его полярным струйным течением) существует круглый год и в зависимости от нагрева земли может отклоняться к северу и к югу, формируя погоду.

Верхний полярный вихрь образуется только в зимнее время и бушует в стратосфере, на высоте почти 50 км. В отличие от нижней воронки, этот поток воздуха обычно куда больше похож на круг, поскольку расположен далеко от земли и меньше зависит от ее нагрева.

Как полярный вихрь занесло на юг?

За последние 50 лет за счет выбросов парниковых газов температура на Земле повысилась в среднем на один градус Цельсия.

Однако Арктика нагревается значительно быстрее, чем остальные регионы, поскольку там тающий снег, и ледники обнажают участки земли и поверхность океана. Они более темные - а значит, впитывают намного больше солнечных лучей и нагреваются еще сильнее.

Из-за этого разница температур между полярными и умеренными широтами сокращается, уменьшая силу и скорость нижней воронки. Вихрь начинает извиваться - вилять из стороны в сторону, то и дело натыкаясь на области высокого давления и создавая атмосферные волны.

Если этих волн много, и они достаточной силы, их энергия может устремиться вверх, нарушив привычное течение верхней воронки или "оторвав" от нее приличный кусок.

Image caption На схеме хорошо видно, как полярный вихрь разорвало на две части: теперь в Арктике и на Аляске куда теплее, чем в Канаде и на северо-востоке России

В таком случае этот "обрывок" ледяного вихря обычно начинает движение на юг, принося с собой экстремальные морозы - как и произошло на этой неделе в Соединенных Штатах.

Таким парадоксальным образом потепление Арктики и таяние ледников могут обернуться суровыми зимами в южных широтах.

То есть глобального потепления не ждать?

В том смысле, в котором этот термин употребил президент Трамп - нет. У нас нет оснований ожидать, что следующая зима будет теплее предыдущей.

Более того, скорее наоборот: нарушение привычного баланса атмосферных течений может означать, что обрывки полярных вихрей будет заносить на юг все чаще - а значит, участятся и суровые зимы.

И наверняка это лишь укрепит многих скептиков в мысли о том, что глобальное потепление - миф и выдумка ученых.

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Именно поэтому, чтобы не сбивать людей с толку, в научном мире давно предпочитают избегать термина "глобальное потепление" и говорить о "глобальном изменении климата".

Однако не нужно забывать, что резкое похолодание в регионах, не привыкших к морозам, спровоцировано именно повышением температуры на планете в целом. И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на любой график роста средних температур - например, на сайте НАСА.

Или вспомнить, что пока Вашингтон утопает в снегу, Австралия переживает самое жаркое лето в истории. На прошлой неделе там было установлено сразу несколько температурных рекордов: в Аделаиде столбик термометра поднялся до 46,6 градусов Цельсия, а в Порт-Августе - до 49,5.

Так что глобальное потепление - реальность. Даже если иногда оно проявляется в замерзшем Ниагарском водопаде.