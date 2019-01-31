Пресса Британии: Россия и Китай - главные угрозы Западу

В обзоре британской прессы:

Столкновение с реальностью

Британская пресса продолжает подробно обсуждать развитие "брексита". Газеты, поддерживающие "брексит", такие как Daily Telegraph, Daily Mail или Sun, настаивают на том, что теперь Евросоюз должен пойти на уступки.

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что британскому премьер-министру Терезе Мэй не стоит радоваться тому, что депутаты парламента страны постановили возобновить переговоры с ЕС, несмотря на то, что соглашение с ЕС уже заключено.

Терезе Мэй удалось сохранить единство в рядах Консервативной партии лишь благодаря тому, что депутаты от ее собственной партии потребовали, чтобы она добилась пересмотра пункта в заключенном ей соглашении с ЕС, согласно которому граница между Ирландией и Северной Ирландией останется открытой.

Однако, отмечает газета, это достижение Мэй сразу же столкнулось с реальностью. Председатель Европейского совета Дональд Туск и другие европейские чиновники немедленно заявили, что не готовы возобновлять переговоры или же существенно изменять текст достигнутой договоренности.

Гамбит Терезы Мэй, судя по всему, провалился, полагает FT.

Раздражение ЕС можно понять: для достижения соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС понадобилось два года, и ключевым вопросом было сохранение открытой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Сейчас ЕС должен в скорейшем времени дать ясно понять, на какие изменения он был бы готов пойти.

Палата общин британского парламенте вскоре вновь проголосует "за" или "против" заключенной Терезой Мэй сделки с Брюсселем.

Если подавляющее большинство проголосуют "против", депутаты парламента могут взять под свой собственный контроль весь процесс "брексита" и вынудить Терезу Мэй либо согласиться с так называемым "мягким брекситом", либо потребовать второго референдума.

И то и другое предложение было бы лучше выхода Великобритании из ЕС без соглашения вообще, считает газета.

При этом ясно одно: в ближайшие недели у Терезы Мэй будет последний шанс чего-нибудь добиться, пишет Financial Times.

Постыдное поведение

Guardian в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что национальные интересы 27 стран ЕС после сложных переговоров были учтены в договоре о "брексите".

Решение Терезы Мэй попытаться возобновить переговоры всего лишь за два месяца до того как Британия должна покинуть Евросоюз, не только безответственно, но и отвратительно, утверждает газета.

Правительства по всему миру внимательно наблюдают за признаками того, какой именно страной будет Великобритания после "брексита".

До сих пор Тереза Мэй казалось лишь очень упрямой. Сейчас создается впечатление, что ей просто нельзя доверять.

Большинство политиков, пишет Guardian, считают, что они в состоянии поставить интересы страны впереди интересов их собственной партии.

Премьер-министр не прошла этого испытания на патриотизм, заручившись лишь временным и бесполезным единством Консервативной партии и потеряв при этом доверие на международной арене.

Это постыдное поведение, за которое и она, и Консервативная партия, рано или поздно расплатятся, пишет Guardian.

Европейские интересы Би-би-си

Times пишет, что после выхода Британии из Евросоюза Би-би-си может открыть свое отделение в Брюсселе или Амстердаме.

Об этом сказал на заседании комитета палаты общин генеральный директор корпорации Тони Холл.

По его словам, это позволит Би-би-си продолжать вещание в Европе.

На данный момент теле- и радиоканалы с британской лицензией могут вещать по всему Европейскому союзу, но существует опасность, что в результате "брексита" Британия лишится лицензий на вещание в ЕС.

Тони Холл подчеркнул, что окончательного решения еще не ринято и все зависит от того, что произойдет 29 марта, в намеченную дату выхода Британии.

Он также сказал, что в новом офисе будут работать всего несколько человек - четверо или пятеро.

По словам Тони Холла, это лишь мера предосторожности, так как Би-би-си хочет продолжать свои трансляции в Европе и далее, пишет Times.

Главная угроза - Китай и Россия

Times публикует редакционную статью под заголовком: "Китай и Россия представляют собой крупнейшую угрозу западным союзникам".

Китай и Россия близки "как губы и зубы", цитирует газета неназванного китайского представителя. На этой неделе разведслужбы США пришли к выводу, что этот альянс представляет наибольшую угрозу Америке и ее союзникам со времен разгара холодной войны в середине 1950-х годов.

Попытки Китая подорвать международный порядок, основанный на правилах и праве, его попытки заполнить вакуум на международной арене, возникший в результате политики президента Трампа, ставящего интересы Америки прежде всего, находят поддержку со стороны Кремля.

Китай и Россия стали проявлять гораздо больше активности на международной арене. Российская военная интервенция в Сирии помогла режиму сирийского президента Башара Асада остаться у власти.

Судя по всему, президент Путин считает, что таким образом Россия получила собственный плацдарм на Ближнем Востоке.

Китай, со своей стороны, не только поигрывает мускулами в Южно-Китайском море, но и распространяет свое влияние посредством инициативы "Один пояс, один путь", при помощи которой он инвестирует миллиарды в инфраструктурные проекты по всему миру.

Геополитические амбиции Китая и России иногда совпадают. Обе страны заинтересованы тем, что происходит в Венесуэле, например.

Венесуэла - важный производитель нефти и идеологический союзник Москвы, и, с точки зрения Кремля, Каракас и Гавана играют роль удобного раздражителя США. Китай же пытается расширить свое влияние в Латинской Америке и предпочитает видеть в Венесуэле левое антиамериканское правительство.

В том, что касается Северной Кореи, Россия и Китай координируют свои действия с тем, чтобы ослабить наложенные на Пхеньян санкции.

Тандем Китай-Россия представляет собой целый ряд угроз.

Во-первых, под прикрытием заявлений о необходимости международного сотрудничества, обе страны пытаются внести раскол в ряды стран Запада.

Когда европейские страны пытаются сохранить в действии ядерный договор с Ираном, несмотря на то, что из него вышли США, Пекин и Москва присоединяются к этому клубу. Они заявляют, что хотят лишь сохранения международного договора.

На самом деле они добиваются международной изоляции президента Трампа и пытаются убедить союзников США начать сомневаться в его способности принимать разумные решения.

Во-вторых, обе страны разработали серьезный потенциал в деле кибервойны и кибернападений. Обе страны прибегают к серьезным хакерским атакам, как в политических, так и в коммерческих целях в Северной Америке и Европе.

Размах их способностей в этой сфере столь масштабен, что на данный момент ни одна демократическая страна не может с уверенностью сказать, что российские хакеры не вмешивались в их выборы, и ни одна компания не может быть уверена, что не стала жертвой хакеров из Китая.

В прошлом американские политики пытались вбить клин между Москвой и Пекином. Это было легче сделать после того, как в 1961 году испортились отношения между Китаем и Россией.

Сейчас все сложнее. Но потенциально между обеими странами могут вновь возникнуть трения - например, по вопросу о будущем Арктики.

Иногда зубы кусают губы, отмечает газета.

Западным союзникам сейчас следует найти способы укрепить взаимное сотрудничество и относиться друг к другу с уважением.

Бесцеремонное отношение Дональда Трампа к своим европейским союзникам, а также их убежденность в том, что на сегодняшний день именно Трамп остается главной проблемой на мировой арене, можно рассматривать лишь как приглашение Си Цзиньпину и Владимиру Путину ловить рыбку в мутной воде.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com