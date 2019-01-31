СМИ России: задержание сенатора в Совете Федерации - это не смешно

В обзоре российских газет 31 января:

"Ведомости": синекура для политических пенсионеров

Задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова во время заседания Совета Федерации комментируют российские газеты на первых полосах.

"Ведомости" объясняют, почему такие "театрализованные задержания" выглядят не смешно. По мнению газеты, подобные события свидетельствуют о качестве отбора сенаторов и наносят ощутимый удар по репутации верхней палаты парламента.

Издание описывает "кинематографически эффектное" задержание. По словам свидетелей, в процессе участвовали лично генпрокурор и председатель СКР, Арашуков метался по залу, пока спикер Валентина Матвиенко "ледяным голосом" призывала его прекратить сопротивление. По мнению газеты, не хватало только стрельбы в потолок. "Еще большее впечатление произвело сообщение СКР, что на допросе Арашуков якобы потребовал переводчика, сославшись на плохое знание русского языка - рабочего языка парламента", - пишет газета.

Арашуков не первый сенатор, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления. Как подсчитал глава "Агоры" Павел Чиков, за последние 10 лет 12 сенаторов были осуждены за различные преступления, от мошенничества до изнасилования, еще несколько находятся в розыске.

Газета напоминает, что стать сенатором "человеку с улицы" невозможно: кандидатов отбирают местные власти, согласовывают с Кремлем. Есть предположение, что потенциальные сенаторы также проходят проверку спецслужб. Убийства, о причастности Арашукова к которым заявляет следствие, были совершены в 2010 году, и о роли Арашукова свидетели заявляли еще до его назначения в сенат в 2016 году, т. е., если проверка проводилась, это не могло не попасть в поле зрения проверяющих, уточняют "Ведомости".

В то же время попадание людей вроде Арашукова в Совет Федерации не должно вызывать удивления: "Ведь верхняя палата парламента давно перестала играть ту важную роль в конструкции власти, которая ей отведена Конституцией. Теперь это не звено в системе сдержек и противовесов, важнейший представитель интересов регионов, а синекура для политических пенсионеров и площадка для лоббизма, место для пристраивания важных в своих регионах людей", - пишет газета.

"На Северном Кавказе должность сенатора - это часто подтверждение влиятельности семьи в регионе, назначение Арашукова в сенат отражает расклад сил в республике", - отмечает Константин Казенин из РАНХиГС. При этом содержание верхней палаты, по данным Минфина, обходится стране все дороже: в 2015 году - 4,9 млрд руб., в 2016 году - 5 млрд, в 2017 году - 5,2 млрд, в 2018 году - 5,5 млрд.

The Bell: что стоит за задержанием сенатора и его отца?

Версии об истинных причинах задержания сенатора Арашукова и его отца Рауля Арашукова выдвигает The Bell. Формальные обвинения таковы, что за убийства и хищения газа на 30 млрд рублей Арашуков-младший может получить пожизненное наказание, а старший - до 25 лет лишения свободы, предполагает издание.

The Bell пишет также, что Арашукова-старшего называют "газовым королем" Северного Кавказа за то, что он руководил многими ключевыми предприятиями для региона. По данным СПАРК, он входит в совет директоров АО "Газпром Газораспределение Ставрополь", в 2007-2009 годах возглавлял ОАО "Ставрополькрайгаз", а также ранее руководил компанией "Ставропольрегионгаз".

Поэтому предполагается, что причиной задержаний могла стать "газовая война". Опрошенные The Bell политологи выделают несколько возможных причин показательных задержаний.

Демонстративная борьба центра с регионами, в том числе коррумпированными местными элитами. Это продолжение история с продлением федеративного договора с Татарстаном, антикоррупционных чисток в Дагестане, истории с договором о границе между Чечней и Ингушетией.

"Позиции главы региона эта история, несомненно, ослабляет. В отношении нынешнего руководителя республики и так высказывались сомнения в плане эффективности его управления. Смена главы республики по логике вещей была бы в такой ситуации логичной", - говорит политолог Александр Кынев.

С ним согласен и Михаил Виноградов из фонда "Петербургская политика": "Судя по интерпретации первых часов, мишенью действительно является Карачаево-Черкесия и есть вероятность проведения там масштабной ротации по примеру Дагестана. Точка зрения, что сенатор выбран относительно случайно, в связи с решимостью бороться с оборотнями в чиновничьих рядах, существует, но за последние полдня число ее сторонников сократилось".

Это больше похоже на борьбу за контроль над финансовыми потоками "Газпрома", считает политолог Аббас Галлямов. По его мнению, ситуация может ослабить позиции Алексея Миллера.

"Коммерсант": Москву оставят без продуктов?

Московские власти ужесточили правила передвижения грузовых автомобилей по городу, и это грозит столице перебоями с поставками продуктов и их подорожанием, сообщает "Коммерсант".

Транспортники, производители и розничные сети уже предупредили об этом мэра города Сергея Собянина. Власти не учли риски, так как изменили правила без консультаций с бизнесом, возмущаются участники рынка.

Изменения касаются порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правил их движения, новые правила вступили в силу 14 января 2019 года. Усложняется процедура подачи заявки на получение разрешений, запрещается оформлять разовые пропуска для грузовиков сроком на пять дней чаще двух раз в месяц - вот лишь часть новых требований, с которыми столкнутся перевозчики товаров к магазинам в черте города.

По словам исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольги Федоткиной, процедура получения разового пропуска проще, чем постоянного. Компании прибегали к этому способу, когда не могли в течение определенного времени оформить годовой пропуск на транспортное средство, теперь же простой грузовиков возрастет, беспокоится она.

П новым правилам транспортные средства грузоподъемностью до 12 тонн с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД. Грузовикам до одной тонны, в свою очередь, запрещается на это время въезд в пределы Третьего транспортного кольца. Непонятно, как перевозчикам теперь доставлять товары в центр города, недоумевает Ольга Федоткина. Как напоминает она, разгрузка автомобилей в ночное время на большей части Москвы при этом запрещена законом "О соблюдении покоя граждан и тишины".

Как отмечает собеседник газеты в крупной пищевой компании, на грузовой автотранспорт приходится около 85% всех транспортных операций. При этом действующие маршруты - сложившийся оптимальный способ доставки продуктов и любые изменения приведут к росту расходов на логистику, отмечает исполнительный директор "Союзмолока" Артем Белов.

Расходы на логистику составляют 7-20% в цене продуктов в зависимости от категории. "Чем легче, дешевле и объемнее товар, тем больше в его себестоимости транспортной составляющей. К числу таких продуктов, например, относятся крупы, хлебобулочные изделия, соль", - говорит зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.

По оценкам источника газеты, с учетом роста стоимости топлива, повышения НДС некоторые категории в первом полугодии могут подорожать на 3-4%. Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков ожидает, что расходы производителей на транспортировку и сроки доставки в результате новых ограничений вырастут в Москве уже в ближайшее время.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба мониторинга Би-би-си