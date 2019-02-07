Как волк с Уолл-стрит стал кормить малоимущих

Сын корейских мигрантов Роберт Ли оставил перспективную карьеру на Уолл-стрит, чтобы кормить бедных едой с истекающим сроком годности. В России также начинают появляться подобные схемы помощи малоимущим.

У Ли полно работы. Его полевая кухня Rescuing Leftover Cuisine собирает пищу до того, как она попадает в мусорные контейнеры, и доставляет вручную в приюты для бездомных.

Ли 27 лет, и его шокирует, что его столь богатая ресурсами страна, как США, до сих пор не решила проблему голода.

Благодаря усилиям Ли в центре Нью-Йорка бездомные теперь могут есть бесплатно.

Rescuing Leftover Cuisine молодой человек создал в 2013 году, но в последние два года счет полученной его организацией еды пошел на тонны.

И он не один. Такие организации, как City Harvest и New York Common Pantry работают с сотнями добровольцев, занимаясь тем же.

Миска лапши в день

Ли вырос в нью-йоркском Квинсе в семье корейских иммигрантов: его отец работал в продуктовом магазине, но на трехразовое питание семья рассчитывать не могла.

Иногда за целый день мальчик съедал всего одну миску лапши. В школе его коробило, когда он видел, как одноклассники выбрасывали овощи или корочки от бутерброда.

После школы Ли работал в хедж-фонде на Уолл-стрит и был полон решимости заработать как можно больше денег, чтобы помочь своей семье.

Но в колледже он познакомился со студентами-добровольцами, которые собирали оставшуюся еду из столовой и приносили в ближайший приют. Собственно, Rescuing Leftover Cuisine появились в конкурсе проектов в колледже, в котором Ли участвовал вместе с подругой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые американские фастфуд-сети с удовольствием отдают списанную еду малоимущим

В обычном продуктовом магазине продукты с несколькими вмятинами или темными пятнами выбрасываются, даже если они только приближаются к предполагаемому сроку годности. Для Ли это стало отправной точкой.

Теперь одни его сотрудники ищут организации, кормящие бездомных, а другие обзванивают рестораны и продуктовые магазины, чтобы договориться с ними об утилизации остатков пищи.

С экономической стороной проекта всегда тяжело: Ли говорит, что обычным кафе и магазинам невыгодно с ними сотрудничать.

Он мечтает, чтобы заведения, которые не выбрасывают еду, а отдают бедным, получали финансовые стимулы от государства.

На данный момент Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не занимается приёмом и перераспределением продовольствия само, но информирует физические и юридические лица о том, как им лучше делиться продуктами или принимать их в дар.

Законодательное органичение

Координатор распределения пищи в одной из старейших благотворительных организаций России "Ночлежка" Андрей Чапаев сказал Русской службе Би-би-си, что в России сложности в организации сбора пищи из магазинов возникают, начиная с законодательного уровня.

"Крупные сети супермаркетов по законодательству не могут вам отдать свои продукты с истекающим сроком годности, потому что они обязаны их утилизировать - не выкинуть в помойку, но под бульдозер отправить", - рассказал Чапаев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активисты "Ночлежки" помогают бездомным не только по праздникам

Российский закон о защите прав потребителей прямо запрещает продажу товара с истекшим сроком годности.

Однако процесс утилизации подобных товаров в законе не прописан вовсе, поэтому некоторые крупные продуктовые сети сотрудничают с благотворителяии.

Поэтому некоторые торговые сети участвуют в благотворительных проектах, помогая нуждающимся товарами. Так, одна из крупных продуктовых сетей "Дикси" уже несколько лет работает по программе "Продукты в помощь".

"В рамках этого проекта осуществляется сбор продовольственных и непродовольственных товаров, формирование продуктовых наборов и передача их в многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноким пожилым людям. За 2018 год в рамках программы было передано 56 тонн продуктов", - сообщили в пресс-службе сети магазинов "Дикси" Русской службе Би-би-си.

Андрей Чапаев же рассказывает, что "Ночлежка" сотрудничает с заведениямии общепита.

"В нашем случае мы дружим с каким-то кафе, ресторанами, которые готовят для нас специально не излишки и не объедки. Делают это бесплатно, что немаловажно.

Но излишки - это всегда непрогнозируемая история, а когда у тебя есть моральные обязательства перед людьми, тебе нужно знать, что утром всё будет. Эти люди приходят и ждут тебя, даже в -19 с сосульками на носу, ты не можешь обмануть это доверие", - резюмирует сотрудник "Ночлежки".