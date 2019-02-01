Трамп: я не являюсь фигурантом дела о российском вмешательстве

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он не является фигурантом расследования о российском вмешательстве. Об этом он сказал в интервью газете New York Times, сославшись на слова бывшего заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

"Род сказал мне, что я не являюсь фигурантом расследования", - сказал Трамп, но позже уточнил, что не говорил с Розенстайном лично.

"Мои адвокаты спросили его об этом. Он сказал адвокатам, что я не являюсь ни фигурантом, ни целью [расследования]", - сказал президент США.

На вопрос, касается ли это и расследования, которое ведет федеральная прокуратура в Нью-Йорке, Трамп сказал: "Я не знаю об этом". Также президент США не смог уточнить, когда состоялся разговор с Розенстайном.

Ранее ни Розенстайн, ни спецпрокурор Роберт Мюллер не говорили о том, является ли Трамп целью и фигурантом расследования.

Розенстайн ранее контролировал проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование по поводу предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году. В ноябре прошлого года полномочия по наблюдению за ходом расследования перешли к исполняющему обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакеру.

Интервью с президентом Трампом было опубликовано на сайте New York Times вечером 31 января.

Стена и шатдаун

Дональд Трамп назвал переговоры в конгрессе по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой "пустой тратой времени".

"Я продолжу строить стену, и ее строительство будет доведено до конца", - сказал Трамп в интервью газете, дав понять, что он может принять самостоятельные решения, после того как переговоры в конгрессе будут завершены через две недели.

В четверг спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что денег на строительство стены в бюджете не предусмотрено.

Дональд Трамп в интервью газете раскритиковал позицию Пелоси.

"Я считаю, что Нэнси Пелоси наносит очень серьезный вред нашей стране, делая то, что она делает", - сказал Трамп. При этом он не говорил о возможности возобновления шатдауна, однако предположил, что может объявить чрезвычайное положение, чтобы завершить строительство стены.

"На самом деле я пытался ладить с ней, но сейчас думаю, что больше не буду этого делать. Я считаю, что она оказывает стране медвежью услугу", - заявил Трамп.

Трамп запросил 5,7 млрд долларов на строительство стены на южной границе США. Демократы выступают против выделения этих денег, называя такие траты аморальными и неэффективными.

Расхождения по вопросу финансирования строительства стены привели к самому долгому в истории США шатдауну, продолжавшемуся 35 дней и затронувшему 800 тысяч федеральных служащих, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск либо вынуждены работать, не получая зарплаты.

25 января Трамп пошел на уступки демократам и подписал временный бюджет, что позволило возобновить работу правительства.

Если бюджет так и не будет согласован, шатдаун может возобновиться 15 февраля.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп уточнил, что не говорил с Родом Розенстайном лично

Сирия, Афганистан и Хашогги

Президент США также высказался в защиту своих решений о выводе военных из Сирии и о сокращении численности американских военных в Афганистане.

Ранее оппоненты Трампа обрушились на него с критикой за поспешное решение о выводе войск из этих двух регионов.

"Я был избран, пообещав, что мы выйдем из этих бесконечных войн", - отметил Трамп.

При этом Дональд Трамп не пояснил, почему он в случае с Венесуэлой, добиваясь отстранения от власти Николоса Мадуро, не исключил военного варианта, но при этом не критикует авторитарные режимы в Саудовской Аравии и других странах.

Ранее Трамп заявил, что признает лидера оппозиции, главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента. Трамп назвал Мадуро нелегитимным президентом и заявил, что парламент страны - это единственная легитимная ветвь власти, законно избранная народом Венесуэлы.

"Я просто говорю, что в Венесуэле происходят ужасные события. В Саудовской Аравии удалось добиться значительного улучшения ситуации", - сказал Трамп, при этом добавив, что считает убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги "страшным преступлением".

Что еще сказал Трамп?

"Я люблю свою работу", - сказал Трамп, отреагировав таким образом на предположения, что он, вероятно, не будет участвовать в выборах 2020 года.

При этом он сказал газете, что потерял огромное количество денег, сделав выбор в пользу президентства.

"Вы знаете, к счастью, я не нуждаюсь в деньгах. Я один из самых больших неудачников в истории", - подчеркнул Трамп.

Трамп сказал, что не сомневается в поддержке со стороны своей партии.

При этом, по его словам, Демократическая партия заметно ушла влево. Из возможных соперников на выборах в 2020 году он особенно выделил сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис, выразив восхищение ее работой.