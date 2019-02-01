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Тысячи банкиров в Лондоне сидят на чемоданах. До развода Британии с Евросоюзом осталось два месяца, и что будет дальше, не знает никто.

Если договориться полюбовно не получится, лондонский Сити рискует превратиться из главного европейского финансового центра в офшор. Чтобы не растерять европейских клиентов, банки, инвесткомпании и страховщики вынуждены будут перевести часть операций на континент. И процесс этот уже начался.

Цена вопроса гигантская: финансовый сектор приносит британской казне десятую часть всех доходов, или 75 млрд фунтов в год. Это половина всех расходов на здравоохранение и в полтора раза больше оборонного бюджета.

Перевод операций банков за границу чреват потерей этих доходов и утечкой самых выгодных налогоплательщиков. Работа 1,1 млн занятых в Сити хорошо оплачивается, поэтому на них приходится более 11% всех налогов с зарплат в стране, хотя они составляют лишь 3,4% рабочей силы.

Банки давно готовятся к "брекситу", однако масштаб перевода персонала и бизнеса во Францию, Германию и другие страны Евросоюза будет зависеть от того, на каких условиях Британия распрощается с ЕС после 40 лет совместной жизни.

Сделанные летом 2016 года после референдума о выходе из ЕС прогнозы о потере 65 тысяч рабочих мест в Сити не оправдались: речь пока идет примерно о 13 тысячах, или 1,2% занятых в Сити.

Комфорт или выгода?

Лондон давно и прочно занял позиции одного из ключевых мировых финансовых центров, не в последнюю очередь благодаря английскому праву, высокому уровню жизни и личных свобод. Именно через Лондон протекают денежные потоки между Европой и остальным миром, и членство Британии в ЕС - ключевая предпосылка для этого.

Сохранят ли британские банки беспрепятственный доступ на важнейший для них европейский рынок, будет зависеть от будущего соглашения с ЕС. Переговоры о нем пока даже не начались - Лондон и Брюссель никак не согласуют условия развода.

О будущем в общих словах сказано в совместной декларации, но она не имеет юридической силы. Там речь идет об "эквивалентном" режиме регулирования, с которым Сити связывает надежды на то, что все останется как есть.

С этим для начала должны согласиться европейцы. Они говорят, что никому не нужны потрясения на и без того хрупком финансовом рынке, поэтому продолжительный переходный период весьма вероятен.

Однако правительствам стран ЕС не помешают новые доходы, и они стремятся воспользоваться случаем переманить часть бизнеса из уходящей Британии к себе. К тому же, пусть тернистым путем, но Европа движется к банковскому союзу и ужесточению регулирования. Британским банкам чем дальше, тем сложнее будет добиваться от властей своей страны полной идентичности режимов, без которой они потеряют право работать в ЕС.

Если же все останется как есть, у европейских центров мало шансов выманить финансистов из Лондона. Пусть британские налоги и лишают банки половины прибыли, сборы в других странах ЕС сопоставимы, а налоги на работников чаще выше. Семьи банкиров без энтузиазма смотрят на перспективы уехать из Лондона в Дублин или Франкфурт-на-Майне.

Другой вопрос - потеря беспрепятственного доступа на европейский рынок. В этом случае Лондону уже придется конкурировать с другими мировыми центрами, в которых вести банковский бизнес выгоднее с налоговой точки зрения: в Нью-Йорке банки отдают государству треть прибыли, а в Сингапуре и Дубае - менее четверти.