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Девятилетний проект по восстановлению усыпальницы легендарного древнеегипетского фараона Тутанхамона завершился. Мастера-реставраторы рассказали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться.

Восстановлением гробницы занимались эксперты из Института сохранения предметов искусства Гетти. Они должны были удалить царапины и потертости с настенных рисунков, образовавшиеся в результате визитов в гробницу.

Настенные рисунки страдали от влажности, пыли и углекислого газа, выдыхаемого бесчисленными посетителями.

Сейчас в гробнице установлена новая вентиляционная система, которая должна уменьшить воздействие со стороны туристов на древние рисунки.

Чтобы посетители не прикасались к рисункам, установлены новые барьеры. Также были переделаны смотровая площадка и система освещения, что даст возможность туристам лучше обозревать интерьер гробницы и понимать ее историческое и культурное значение.

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"Мы хотели создать надежную систему, которая устояла бы перед ежедневным наплывом посетителей и в то же время была бы максимально щадящей по отношению к самим археологическим экспонатам", - говорит эксперт института Сара Лардионис.

"Ни к полу, ни к потолку, ни к стенам ничего нельзя было прикреплять, поэтому все конструкции должны были держаться под собственным весом, чтобы не наносить урона исторически значимым элементам", - говорит она.

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Эксперты также пришли к заключению, что бурые пятна на некоторых из рисунков - это результаты жизнедеятельности давно погибших колоний микробов, более не представляющие никакой угрозы.

Пятна решили не удалять, так как выяснилось, что они проникли в слой краски.

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Усыпальницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году британские исследователи Говард Картер и Джордж Герберт.

Гробница была найдена в Долине царей. Скалистое ущелье на западном берегу Нила неподалеку от столицы Древнего Египта города Фивы (ныне Луксор) в XVI-XI веках до нашей эры стало местом упокоения 63 правителей, от Тутмоса I до Рамзеса X.

Это единственное захоронение, относящееся к эпохе Нового царства (1550 - 1069 до н. э.), найденное практически в полной сохранности, и его содержимое позволило учены пролить свет на погребальные обычаи фараонов, а также искусство и технологии того периода.

Несмотря на то, что большинство экспонатов оттуда сейчас хранятся в Египетском музее древностей в Каире, посетители гробницы могут увидеть собственно мумию Тутанхамона, внешний деревянный гроб и кварцитовый саркофаг, а также рисунки, изображающие его жизнь и смерть.

Последняя значительная находка - гробница с пятью хорошо сохранившимися мумиями - была сделана в Долине царей в 2006 году. При этом еще 100 лет назад господствовало мнение, что эта местность уже изучена вдоль и поперек и Картер с Карнарвоном напрасно теряют время.

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