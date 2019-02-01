Пресса Британии: ученые хотят начать читать мысли

В обзоре британской прессы:

"Брексит" - что дальше?

Daily Telegraph публикует статью своего аналитика Фрейзера Нелсона, в которой тот пишет, что если британский премьер-министр Тереза Мэй займет жесткую позицию в переговорах с ЕС, то она сможет добиться успешного "брексита".

Председатель Европейского совета Дональд Туск, напоминает автор статьи, говорил, что не понимает, чего именно добивается Великобритания. Именно поэтому необходимо возобновить переговоры с Брюсселем, считает Фрейзер Нелсон.

Тереза Мэй теперь может ясно объяснить не только, чего она добивается, но и чего хочет британский парламент.

Парламент заявил, что хочет альтернативы механизму, согласно которому граница между Ирландией и Северной Ирландией останется открытой, так как в рамках теперешнего соглашения это означает, что потенциально вся Великобритания останется в составе европейского таможенного союза.

Другими словами, парламент хочет добавить к соглашению с ЕС по "брекситу" оговорку об обстоятельствах, дающих право на освобождение от договорных обязательств. В этом требовании нет ничего экстравагантного.

Подобные оговорки существуют практически в любом контракте, договорах о взаимной обороне, торговых соглашениях. Великобритания лишь хочет, чтобы договоренность по "брекситу" соответствовала международным нормам.

Лондон желает добавить лишь одну фразу к этой договоренности, в которой было бы сказано, что пункт об ирландской границе пересматривается каждые три месяца и что любая из сторон может заявить, что выходит из предложенного механизма.

Позиция Терезы Мэй пользуется поддержкой парламента. У нее хорошие аргументы. Сможет ли Европейская комиссия ответить отказом на эту резонную просьбу Великобритании?

До сих пор Тереза Мэй вела себе жестко в отношении парламента и чрезвычайно мягко в переговорах с Брюсселем. На этой раз ей следует делать обратное, и мы увидим, чем это кончится, пишет Фрейзер Нелсон в Daily Telegraph.

Сирийские санкции

Times публикует статью аналитика Ричарда Спенсера, в которой тот пишет, что президент Сирии Башар Асад практически одержал верх в гражданской войне, последствия которой будут ощущаться десятилетиями.

Его страна в руинах, а его граждане - даже те, кто лояльно к нему настроены, - жалуются на дефицит топлива и продовольствия и на перебои в электроснабжении.

Заграничные авуары членов режима заморожены, и нет никаких признаков того, что они получат к ним доступ в обозримом будущем, также как вряд ли страны Запада возобновят отношения с теперешним сирийским правительством.

Тем не менее, режим пользуется серьезной поддержкой со стороны России и Ирана, так что неясно, смогут ли западные санкции поставить его на колени, или же добиться смены режима.

Следует также учитывать, что арабские страны Персидского залива, считающие Иран враждебной державой, гораздо более спокойно относятся к правительству Асада и даже восстанавливают с ним отношения, хотя эти страны - союзники Запада.

Китай и Индия также могут помочь в восстановлении Сирии, не ставя под угрозу свои отношения с Западом.

Если Сирии удастся восстановить дружественные отношения с другими арабскими странами, то США, Великобритании и Франции будет сложнее проводить жесткую политику в отношении Сирии.

Однако авуары членов режима будут по-прежнему заморожены, пишет Ричард Спенсер в Times.

Колумб и малый ледниковый период

Газета "i" пишет, что начало колонизации европейцами Южной и Северной Америк привело к столь массовой гибели индейцев, что это отразилось на климате на всей планете.

После того как Христофор Колумб открыл Америку, на обоих континентах погибли около 56 миллионов индейцев.

В результате заброшенные сельскохозяйственные угодья заняли быстрорастущие деревья, после чего появились огромные по размерам леса.

Все эти деревья поглощали из атмосферы столько двуокиси углерода, что это привело к самому холодному отрезку так называемого малого ледникового периода, цитирует газета исследователей Университетского колледжа в Лондоне.

Массовая гибель индейцев произошла, в основном, из-за того, что у них не было иммунитета к таким европейским болезням, как оспа или грипп, а не из-за их истребления, хотя подобные случаи также имели место.

К концу XV века в обеих Америках жили около 60 миллионов индейцев. Сто лет спустя их осталось от пяти до шести миллионов.

В результате быстрого разрастания лесов уровень СО2 в атмосфере резко упал - на семь или 10 молекул на каждый миллион.

На сегодняшний день человечество сжигает горючие ископаемые, и каждый год добавляет в атмосферу три молекулы диоксида углерода на каждый миллион.

Другими словами, нововозникшие леса в обеих Америках изымали из атмосферы диоксид углерода в огромных масштабах.

И именно в этот период - от 1500 до 1600 года наблюдалось резкое похолодание климата по всей планете, пишет газета "i".

Возможная реальная телепатия

Financial Times публикует статью Анджаны Ахуджа, посвященную чтению мыслей.

Вообразите, пишет она, что вы не можете говорить, не можете даже попросить стакан воды. Но сейчас ученые разрабатывают новую технологию, которая должна помочь таким людям.

Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке разработали аппарат под названием вокодер, который, как они надеются, в будущем сможет понимать активность мозга и формулировать слова, возникшие в голове у человека, которые затем сможет воспроизвести синтезатор речи.

Идея состоит в том, чтобы дать возможность пациентам, потерявшим дар речи, общаться с окружающим миром.

Разработка этого аппарата находится лишь на начальных стадиях, но, как говорит руководитель проекта Нима Месгарини, при наличии правильной технологии можно расшифровать мысли этих людей и сделать их доступными любому слушателю.

Подобная технология может быть и будет разработана, но нет никаких гарантий того, что она не будет использоваться в злонамеренных целях.

Идея создания связи между активностью мозга и компьютером предназначена для того, чтобы облегчить жизнь пациентов, но ее можно будет применять и в ситуациях со здоровыми людьми.

Пришло время задуматься об этике и неврологической приватности, пишет обозреватель FT.

Сейчас ученые надеются помочь парализованным или же страдающим от неврологических заболеваний. Но эта же технология позволит другим читать ваши мысли.

Вообразите, что произойдет, если эта технология попадет в руки беспринципных людей, вопрошает Анджана Ахуджа.

Рекламодатели смогут понять, нравится вам или нет какой-то продукт, и им будет легче привлекать ваше внимание. Работодателям будет легче судить о настроениях своих сотрудников.

Да, в самом начале аппараты по чтению мыслей будут громоздкими - это будут либо аппараты для нейровизуализации, либо специальные головные уборы со множеством проводов.

Изначально же будет необходимо согласие самого пациента на применение подобных устройств.

Но следующее поколение устройств, способных читать мысли, может быть миниатюрным и незаметным.

Люди, например, помнят свой PIN-код. Есть гарантия того, что в будущем не появится новый вид преступной деятельности - нейроворовства?

В этом проблема чтения мыслей. С одной стороны, это значительно облегчит жизнь многих пациентов. Но с другой, это позволит другим заглядывать в вашу голову, предостерегает Анджана Ахуджа в Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com