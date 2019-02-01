СМИ России: чиновники обходят стороной российский софт

В обзоре российских газет 1 февраля:

"Ведомости": министерства и ведомства предпочитают иностранное

Счетная палата выявила нарушения в покупке государственными структурами программного обеспечения, пишут "Ведомости". Проверка выявила, что в 2017-2018 годах российские органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды купили программного обеспечения на 17,2 млрд руб., при этом более 8,5 млрд руб. из них было потрачено на покупку софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения. Закупки на 3,3 млрд руб. прошли с нарушениями, которые связаны с попытками купить программное обеспечение, не включенное в реестр.

Реестр отечественного софта создан в 2016 году, и по закону министерства, ведомства и госкомпании не должны закупать импортные аналоги включенного в реестр программного обеспечения. Нарушить это правило госзаказчики могут, детально обосновав незаменимость импортного продукта.

Корень злоупотреблений Счетная палата видит в несовершенстве законодательства, регулирующего закупки софта госструктурами. Запрет на покупку иностранного программного обеспечения при наличии российских аналогов, внесенных в реестр, преодолим, констатируют авторы отчета. Механизмов контроля за исполнением запретительных мер просто нет.

В итоге 96% федеральных ведомств и внебюджетных фондов пользуются не включенными в реестр программами, подсчитала Счетная палата. 82% используют почтовые серверы зарубежного производства, при этом почти все (более 99%) используют серверы управления базами данных Microsoft, Oracle и иных зарубежных производителей.

Проблема с переходом на отечественный софт действительно есть, отмечает директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Илья Массух. По его словам, IT-специалисты министерств и ведомств ищут отговорки, оправдывающие использование импортного софта.

Проблема внедрения российского программного обеспечения в госструктурах связана, с одной стороны, с инертностью исполнителей, за много лет привыкших работать с импортным софтом, а с другой - со стереотипным представлением о российском продукте, считает управляющий директор софтверной компании "Росплатформа" Владимир Рубанов. Он полагает, что внедрению российского программного обеспечения могут помочь субсидии заказчикам при закупке отечественной продукции.

"Ведомости": ЦБ переусердствовал с поиском нарушителей

Центробанк отметил растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций. При этом ранее сам ЦБ требовал от банкиров ужесточать контроль. "Ведомости" пишут, что в ЦБ признали необходимость смягчить действия по поиску нарушителей, чтобы не возникало чрезмерного давления на добросовестных клиентов.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ЦБ и Росфинмониторинг планируют пересмотреть признаки сомнительных операций и сократить перечень оснований для отказа в их проведении. Черный список компаний и людей, которым банки уже отказали в обслуживании из-за подозрений в легализации доходов, будет пересмотрен. Это будет некая амнистия, сказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Сами банки должны внимательно относиться к клиентам, а не слепо применять формальные критерии, призвала Набиуллина. Отказывая в проведении операций, банки ориентируются на критерии в законе о противодействии легализации преступных доходов - необычный характер сделки, несоответствие операции экономическим целям, подозрение в уклонении от обязательного контроля и т. д. Кроме закона есть письма ЦБ с сотней признаков, указывающих на необычный характер сделки (например, необоснованная поспешность операции).

Банки блокируют счета все чаще, говорилось в исследовании сервиса "Поток" (входит в "Альфа-групп") за 2017 оду., проведенном на основе данных клиентов Альфа-банка, относящихся к малому бизнесу. В 2017 году число предпринимателей, столкнувшихся с этой проблемой, выросло на 25%, счет был заблокирован почти у каждого десятого такого клиента.

Большинству клиентов отказывают в проведении платежей, если они не предоставили данные по запросу банка, объясняет начальник управления финансового мониторинга Локо-банка Игорь Дремин.

В основном банки сомневаются в нетипичных для клиента операциях, рассказывает директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков: например, компания, занимавшаяся арендным бизнесом, вдруг одолжила человеку крупную сумму. Банк, как правило, требует разъяснений и подтверждающих документов, может заблокировать дистанционное банковское обслуживание, чтобы представитель компании пришел в отделение, это самый действенный способ.

На реабилитацию бизнеса уходит много времени - случается, что компании по полгода не могут добиться разблокировки средств и получить возможность открывать новые счета, говорит Пожитков. Как правило, приходится создавать новую компанию - это проще, чем разбираться с процедурой исключения из этого списка, подтверждает юрист крупной международной компании.

Аудит списка необходим, считает Дремин. Инициатива ЦБ снизит число претензий к бизнесу, уверен старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин. Но идея требует доработки, осторожен представитель "ФК Открытие": пока сложно оценить, как скажется ее реализация на банках и какие ресурсы потребуются для этого.

"Коммерсант": дорожные камеры ОСАГО не замечают

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по объединению информационных баз данных, пишет "Коммерсант". Это было необходимым условием для запуска системы по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер.

Газета напоминает, что возможность применения камер для проверки "автогражданки" РСА впервые анонсировал еще в 2015 году. В Москве проводились тестовые проверки, но за три года так и не было объявлено о запуске программы.

В Москве работает более 1,4 тыс. камер, каждая из них фиксирует до 40 тыс. проездов автомобилей в сутки. Таким образом, только для обслуживания системы по проверке ОСАГО потребуется ежесуточно делать 56 млн обращений в базу данных АИС ОСАГО (принадлежит РСА).

Страховая база такой нагрузки не выдержит, поэтому была придумана схема: РСА формирует список действующих полисов и автовладельцев на конкретную дату, ГИБДД дополняет их информацией о номерах транспортных средств, полученными массивами данных пользуется столичный ЦОДД (эксплуатирует камеры, фильтрует фотографии) для выявления нарушителей. Если выявляется машина без полиса, происходит проверка в обратном порядке (ЦОДД—ГИБДД—РСА), после чего выносится штраф в размере 800 руб. Но возникла проблема интеграции баз данных. Сроки, в которые возможно наладить контроль ОСАГО с дорожных камер, в МВД не называют.

Даже если базы получится объединить, запуск системы чреват рисками для водителей, говорит эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. Речь, например, о добросовестных водителях, которые по незнанию купили фальшивый полис, их ждет штраф. "Во многих регионах сохраняется проблема, когда водители просто не могут купить ОСАГО, - напомнил Шухман. - Страховые компании им отказывают, либо наблюдается саботаж с очередями и отсутствием бланков, неработоспособностью сервисов электронных полисов".

Что еще почитать:

Расследование "Новой газеты" о "золотом рейсе" из Москвы в Каракас. Издание утверждает, что после прилета грузового Boeing 757 в Венесуэлу, президент страны Николас Мадуро заявил, что выделяет миллиард евро на программу благоустройства.

За чей счет власти предлагают сэкономить на вывозе мусора? Таким вопросом задается РБК. По мнению Минприроды, снижение тарифа на вывоз коммунальных отходов можно обеспечить за счет раздельного сбора мусора. Переход на отдельные контейнеры для сухих и органических отходов планируется осуществить до конца года.

Forbes пишет о том, почему рост инфляции в России может превысить все прогнозы.

Обзор подготовила Ольга Караулова, служба мониторинга Би-би-си