Торговые сети воюют с банками за комиссии. Платить за эту войну придется россиянам

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Банки и сети ведут активные споры по поводу комиссии, которую банки берут за прием карт в торговых точках (эквайринг). В эти споры уже вмешались Федеральная антимонопольная служба и правительство. Объясняем в 100 и 500 словах, к чему эти споры могут привести

Обычно такая комиссия - за услугу эквайринга - составляет около 2% с одной операции. Ее бизнес платит банку.

Торговые сети предлагают снизить ее. А Ассоциация банков России, куда входят крупнейшие российские банки, выступает против.

В конце ноября торговые ассоциации сели за стол переговоров с представителями банков и профильными чиновниками - на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Затем вопрос обсудили на совещании в ФАС.

ФАС 1 февраля должна была предоставить правительству согласованную позицию по тому, как снизить тарифы за эквайринг и стоит ли это делать. Из ответа антимонопольной службы на запрос Би-би-си следует, что чиновники службы, а также минфин, минпромторг и ЦБ не поддержали торговый бизнес.

Русская служба Би-би-си направила запрос представителю Козака.

Русская служба Би-би-си изучила доводы сторон и пересказывает историю в 100 и 500 словах.

Обычно торговые сети платят банкам комиссию за платеж 1-2%. Для магазинов непродовольственных товаров и для малого бизнеса она еще выше - 2,5%.

Торговые сети считают, что это много, и предлагают снизить комиссию до 0,2-0,3% от стоимости операции. Если это произойдет, они обещают снизить цены.

Но банки против. Они говорят, что доходы от этой комиссии позволяют им финансировать программы лояльности. И грозятся повысить комиссии за банковские услуги для клиентов.

Но если кэшбэк и другие бонусы банки финансируют из их расходов, то магазины могут сами выбирать партнерские программы и системы скидок, предоставляемые покупателям, спорят ритейлеры.

Что делать дальше - решит правительство.

Сколько платят компании банкам

В этом споре стороны даже не могут прийти к единому мнению, кто сколько кому платит.

Согласно письму Ассоциации компаний интернет-торговли в ФАС, с которым ознакомилась Русская служба Би-би-си, в 2017 году российские ритейлеры заплатили банкам за эквайринг более 212 млрд рублей. По оценке агентства РИА Новости лидером в этой сфере является Сбербанк - он контролирует 80% рынка эквайринга в России (в самом банке от комментариев отказались).

Из письма следует, что для крупных компаний банки, как правило, идут на понижение комиссии из-за больших оборотов - она может снижаться до 1%. Небольшие магазины непродовольственных товаров, а также предприятия, представляющие услуги, платят за эквайринг около 2,5%, для интернет-магазинов комиссия еще выше.

Более высокие тарифы банки обосновывают тем, что у интернет-бизнеса больше риск мошенничества, говорит Би-би-си президент АКИТ Артем Соколов. Но это уже давно не так благодаря развитию технологий, замечает он.

У Ассоциации банков России другие данные. Для продуктовых сетей, у заправок и социально значимых объектов комиссия уже снижена до 1% и меньше. А это 50% всех транзакций, говорится в ее ответе Би-би-си.

От чего зависят тарифы на эквайринг?

Фактически комиссию, которую платит бизнес, делят между собой банк, выпустивший карту, и банк, предоставивший магазину терминал.

В тариф включена маржа банка, комиссия платежной системы и ставка межбанковской комиссии, которую устанавливают платежные системы. Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в Visa, Mastercard и Национальную систему платежных карт.

Что будет, если правительство решит снизить комиссию?

Это может полностью изменить сложившуюся систему взаимоотношений покупателей, банка и магазинов.

Соколов, представляющий интересы интернет-компаний, говорит, что если банки пойдут на снижение комиссии по эквайрингу, то магазины могут снизить цены. В письме АКИТ говорится, что если комиссию снизят, то развиваться смогут и маленькие магазины в интернете, которые не всегда могут позволить себе безналичную оплату.

Крупные компании тоже за снижение. Например, инициативу ассоциации поддерживает ИКЕА. Это "даст возможность дальнейшему расширению" сети торговых точек, где можно расплатиться картой, сообщили Би-би-си в пресс-службе компании.

Банкиры рисуют другую картину. В большинстве случаев карты, операции и дополнительные услуги бесплатны для клиента, поясняет вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Если комиссию по эквайрингу убрать, то банки будут вынуждены заложить расходы в стоимость выпуска карты и ее обслуживания и цены для клиентов будут выше, говорит он.

"Тогда люди "вновь уйдут в наличные", - предупреждает он. До сих пор правительство выступало за то, чтобы увеличить долю безналичных платежей. Глава минфина Антон Силуанов заявлял, что сокращение расчетов наличными "обелит экономику" и повысит собираемость налогов.

Банкиры готовы пойти на минимальные уступки - например снизить комиссии для платежей по социальным категориям, в частности, для образовательных и медицинских учреждений, а также оплаты госуслуг или городского транспорта. Но взамен они хотят получить налоговые вычеты на сумму оборотов по банковским картам, а также развивать технологии оплаты без использования терминалов, например, по QR-кодам.

ЦБ с одной стороны частично занял сторону банков: в ответе на запрос Би-би-си регулятор указывает, что доход от таких комиссий банки направляют на развитие программ лояльности и расширение платежной инфраструктуры. С другой стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине января заявила, что регулятор обеспокоен ситуацией на рынке эквайринга и видит в росте банковских комиссий проявления монополизма.