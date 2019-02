Настя Рыбка: "Я все еще влюблена в Дерипаску"

View this post on Instagram

Остаться верной себе гораздо важнее, чем хранить мнимый мир другого. Некоторые считают это жестокостью, но секреты рано или поздно вскроются. Многим кажется, что если они сумели что-то спрятать и скрыть- они сделали это во благо человеку. Если они живут под маской приличия- то они делают это ради близких. Подумайте вот о чем- если вас любят за то, что вы Хороший или какой-то определенный, например зеленый. А вы в душе синий. То любовь ли это? Истинная любовь одинакова, к родителям и детям, к партнеру. Хотите проверить любите ли вы? Сравните ваше отношение к партнеру со своими чувствами к родителям, детям, друзьям. Вы радуетесь всему, чему радуется человек? Вы радуетесь за него? Заботитесь ли вы? Готовы ли отдать ему самое лучшее, что у вас есть, и получить от этого удовольствие, ничего не потребовать взамен и даже не подумать об этом? Обычно для детей и родителей это стопроцентное ДА. Даже для друзей. А вот партнёр- это постоянная война в перетягивание одеяла. В любой игре против своих не действуют. А в быту это стало нормой( Задумайтесь- первостепенно ли для вас счастье и комфорт партнера? А все остальное- ревность, потребительство, ограничения, мозгоклюйство, нытьё и манипуляции- это ваш эгоизм и юзание человека. Вы не виноваты, вы просто не умеете, не знаете, как нужно. Вы ведь и сами несчастливы от этого. Мир стремится к гармонии. Как и каждый человек. Учитесь, пытайтесь быть выше и лучше, чище. Ведь ваша главная победа- это быть лучшей версией самого себя. #настярыбка #lesleyteam