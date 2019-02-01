Настя Рыбка: "Я все еще влюблена в Дерипаску"

Анастасия Вашукевич больше известна как соблазнительница Настя Рыбка. Именно под этим псевдонимом она написала книгу о соблазнении олигарха - и прославилась после того, как Алексей Навальный узнал в героях ее романа бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько.

Навальный опубликовал свое расследование в феврале прошлого года. Через несколько недель Вашукевич, ее наставник Алекс Лесли (Александр Кириллов) и еще восемь их товарищей оказались в тюрьме в Таиланде сначала по обвинению в работе без разрешения, затем - по обвинению в сводничестве и участии в тайном обществе. Проведя 11 месяцев в тюрьме, они дождались приговора и были депортированы из страны.

Рыбку, Лесли и еще двух человек задержали прямо в аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Таиланда. Оказалось, что на них заведено уголовное дело о вовлечении в проституцию. 22 января их отпустили с обязательством о явке к следователю - и впервые за год "соблазнительница" и ее "тренер" оказались на свободе.

Русская служба Би-би-си встретилась с Настей Рыбкой в Москве и поговорила с ней о тайской тюрьме, извинениях перед Дерипаской и компромате на Трампа.

Би-би-си: Как вы к свободе привыкаете? Ваш адвокат говорил, что у вас даже теплых вещей нет.

Н.Р.: Их и не было, вот сейчас привезли. Приехал народ с Беларуси (у Рыбки белорусское гражданство - Би-би-си), подвезли какие-то вещи. Привыкаем, пока так. До сих пор кажется: сейчас глаза открою - в бараке проснусь, и опять вся эта хрень. Столько раз снилось, что мы на свободе.

Би-би-си:В российском ИВС (изоляторе временного содержания) комфортнее, чем в тайской тюрьме?

Н.Р.: Да нигде не комфортно, это клетка. Клетка может быть с подушкой или без подушки на полу, но само понятие комфорта очень относительно. Да, тут есть раковина, там раковины нету, но глобально это ситуации не меняет. Обычно в жизни ты можешь разрешить практически любую ситуацию. А там - не так. То есть ты сидишь и практически никак не можешь повлиять на свою жизнь. С ума люди сходят.

Би-би-си: Вам удавалось там видеться с другими заключенными, с Алексом?

Н.Р.: Да, раз в месяц у нас была свиданка: 15 минут, на таком расстоянии, как мы сейчас с вами сидим. И вокруг сидят человек 200 на таком же расстоянии, и они все орут, сложив рупором руки. "Жива?" -"Жива!" -"Еще проживешь?" - "Проживу!" - "Нормально, держись!"

Мы переписывались в основном - на бумажках, ручкой.

Би-би-си: И кто передавал эти письма?

Н.Р.: Охранники. У нас там была целая коррупционная схема. Официальные письма есть, но это раз в неделю 20 строчек и они к тебе могут просто не дойти. Я поцапалась с командоршей, и последний месяц мне письма вообще не приходили. Причем ради меня блочили весь барак, было много недовольства.

Вообще, мы ржали, что нас за плохое поведение из тюрьмы выгонят. Там командоры, наверное, плакали, когда мы выходили оттуда - сумасшедшие фаранги (так называют иностранцев в Таиланде - Ред.), которые ни хрена не понимают и ничего не хотят делать.

Правообладатель иллюстрации KRIT PHROMSAKLA NA SAKOLNAKORN/AFP/Getty Images Image caption Настя Рыбка и ее товарищи провели в тайской тюрьме 11 месяцев

Би-би-си: Вас не наказывали за то, что вы такие непослушные?

Н.Р.: Наказание - тоже тема добровольная, а если ты не хочешь идти и наказываться?

Би-би-си: Это что за тюрьма, где наказание добровольное?

Н.Р.: Вас могут посадить одной сидеть в камере. Когда вы сидите в камере, в которой 120 человек, это не наказание, это поощрение. Меня пытались за драку отправить на уборку территории. Я сказала - не хочу, не считаю себя виноватой в происшествии. Они поморгали глазами и отпустили. А что они сделают? Побьют? Мне посрать.

Би-би-си: Били?

Н.Р.: Ну так, пытались чуть-чуть. Это скорее психологическая гадость, когда ты понимаешь, что не можешь ответить, потому что если ответишь полицейскому, то попадешь в еще большие проблемы.

Но у меня тоже была куча возможностей и неограниченного времени, чтобы доставить обидчику проблемы. У него есть начальство, а у меня есть консульство. Они с таким менталитетом не знакомы, они привыкли, что им там: "Тяй-тяй, да-да", все что скажете, тайцы сделают.

Раньше я помогала нашим русским ребятам, которые попадают в тюрьму. [Тюремному руководству] было выгодно, чтобы я эти вопросы решала. Однажды меня унизили. Я предупредила, что после такого моя помощь может закончиться. На следующий день приходит сумасшедшая русская, под кокаином и еще чем-то, бегает голая по всей тюрьме, бьется в замки, из-за нее все не спят. А я больше не помогаю. Больше со мной никто не конфликтовал.

Би-би-си: В интервью блогеру Амирану Сардарову вы говорите, что вы с Алексом в суде сексом занимались.

Н.Р.: Да, было дело. Там был очень грязный туалет, и в него за тысячу бат нас охранники запускали. Один или два раза такое было.

Оно хочется только поначалу. Потом, когда уже долгое время ничего нету, наверное, либидо падает. Я уже решила дожидаться выхода, наверное.

Правообладатель иллюстрации LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images Image caption 17 января группу тренеров по соблазнению осудили и выслали из Таиланда в Россию

Би-би-си: Вы должны были лететь из Таиланда в Белоруссию и в Шереметьево быть только в транзитной зоне. Но как-то вы попали на территорию России, где вас и арестовали. Как это вышло?

Н.Р.: Паспорта у меня забрали еще в Таиланде. В Москве сотрудница авиакомпании занесла их в какую-то комнатку еще в транзитной зоне, поставила без меня штампы, что я якобы прошла границу. А потом сотрудники сказали, что транзитной зоны в аэропорту Шереметьево нет, и если я хочу лететь в Минск, мне надо пройти вот по этому коридору, который ведет через паспортный контроль. Мне дают мой паспорт в руки, и я без общения с сотрудником таможни прохожу через таможенный контроль. А там они уже могут делать что угодно.

"Заставить человека делать то, что я хочу"

Би-би-си: Настя, вы прославившаяся на весь мир соблазнительница миллиардера, написавшая про это книгу. Вы для себя кто? Когда вы представляетесь, вы говорите - я... кто?

Н.Р.: А я не знаю. У меня сейчас нет работы, нет какой-то деятельности. Что, хомо сапиенсом представляться?

Би-би-си: Давайте разберемся. Откуда вы родом?

Н.Р.: Я из Белоруссии.

Image caption Настя Рыбка во время интервью

Би-би-си: Что у вас за семья, кто ваши родители?

Н.Р.: Сейчас у меня никого нет. Родители умерли, когда мне было 23-22. Есть сводный брат, он живет в Киеве.

Би-би-си: Что у вас было за детство?

Н.Р.: Нормальное, у меня мама доктор. Все было: мама, бабушка, кот. Не могу сказать, что я жила хуже или лучше других. У всех были мобильные телефоны, и у меня тоже был.

Би-би-си: Где вы учились, у вас есть специальность?

Н.Р.: Я педагогический закончила, но не работала, только практику проходила в школе. Когда-то мне казалось, что я забью на весь этот мир и пойду работать в школу - типа, как вечное детство. Может, когда-нибудь так и случится.

Настя Рыбка - ученица Алекса Лесли, называюшего себя тренером по соблазнению. Он ведет тренинги, сексуально раскрепощает учеников и учит их "играть" с другими людьми, добиваясь от них своего. Девушки, прошедшие все его тренинги, получают статус "охотницы" за мужчинами

Би-би-си: Как вы стали "охотницей" Алекса Лесли?

Н.Р.: На тренинг пришла, это стандартный путь для всех. До этого прочитала книжку. Там были упражнения, которые надо выполнять - я сделала, результат мне понравился. Следующую книжку я ждала очень долго и решила, что надо лететь [в Москву].

Мне его философия нравится, его взгляд на жизнь. Слишком много навязанных клише о том, чему Алекс учит. Если бы он учил только сексу, девушки бы к нему не пошли.

Би-би-си: Я понимаю, что речь не о позах в сексе, речь о том, как влюбить в себя человека.

Н.Р.: Влюбить, заставить человека делать то, что я хочу. Это действительно работает.

Би-би-си: Вам не кажется, что это неэтично, неправильно - заставлять людей делать то, что вы хотите?

Н.Р.: Если бы я заставляла ударом в зубы, гипнозом, черной магией - это было бы неэтично. А если я своими действиями, словами, поступками умею у человека побудить желание ухаживать за мной, делать мне приятное, тем самым влюбляться в меня - почему нет.

Би-би-си: Этично ли записывать людей на видео, обсуждать потом, выкладывать в публичное пространство отчет о соблазнении? Я так понимаю, это обычная практика для последователей Лесли?

Н.Р.: Там не человек записывается на видео, а подход. Это никуда не выходит, если только автор видео не захочет его выложить в какой-нибудь YouTube, а так мы соблюдаем конфиденциальность.

Би-би-си: Зачем тогда снимать?

Н.Р.: Потому что по-другому человек не сделает. Вам скажи: "Подойди пять раз и попроси у человека номер телефона". Вы скажете: "Подошла, сказала". Человек просто не выполнит упражнение, у него не будет результата. Человек должен получать ощущение, что его контролируют, тогда он пойдет и выполнит.

Би-би-си: Настя, вы из Таиланда вернулись с мужем Николаем. Вы в книге его называете бывшим мужем. Вы снова вместе?

Н.Р.: Он мой хороший друг.

Би-би-си: То есть вы не пара, вы друзья?

Н.Р.: Мы друзья.

Би-би-си: Он вас приехал выручать в Таиланд?

Н.Р.: Да, летом. Кормил меня, еду мне носил, морально поддерживал, когда я там вешаться собиралась.

Би-би-си: Вы там вешаться собирались?

Н.Р.: Когда нас на первый суд отвезли, нам сказали, что мы будем сидеть 27 лет. После этого надо было жить. Люди приезжают из суда и дня три ходят в прострации. Без визитов очень сложно. Визиты хоть немного твой день разбивают на две половинки, есть чего ждать.

Правообладатель иллюстрации LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images

Би-би-си: Вы сейчас в Москве живете с Николаем?

Н.Р.: На этот вопрос я не хотела бы отвечать из соображений моей безопасности.

Би-би-си: У вас есть дети?

Н.Р.: Да.

Би-би-си: Это ваши совместные с Николаем дети?

Н.Р.: Тоже вопрос, на который я не очень хотела бы отвечать. Я не хотела бы к этим сторонам моей жизни привлекать внимание.

Би-би-си: Собираетесь ли вы к этим детям возвращаться?

Н.Р.: Нет, не собираюсь.

Притвориться эскортницей

Би-би-си: Настя, давайте поговорим о том, с чего все началось. Расскажите нам, как соблазнить миллиардера?

Н.Р.: Зависит от миллиардера. Каждый человек является личностью, под него подбирается конкретный ключик. Я могу вам накидать фишек сверху - как познакомиться, как улыбнуться, но за что человека цеплять, можно понять, только проанализировав его как личность.

Би-би-си: Дерипаску вы чем цепляли?

Н.Р.: С Дерипаской интересно. Есть такая вещь - физическая или химическая совместимость. Она вообще не поддается описанию, и тогда вообще не надо ничего делать, будет очень легко. Мы просто подходим друг другу.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Олег Дерипаска

Би-би-си: СМИ вас называют работницей эскорта. Давайте расставим все точки над i - вы в эскорте когда-нибудь работали?

Н.Р.: Нет.

Би-би-си: А чем вы зарабатываете на жизнь?

Н.Р.: По-разному. Работала продавцом, консультантом, торговым представителем, начальником отдела продаж. Потом был сетевой маркетинг, потом пришла к Лесли.

Би-би-си: Вы сейчас работаете у Лесли?

Н.Р.: Я сейчас нигде не работаю.

Би-би-си: А до тюрьмы работали?

Н.Р.: Если вас интересует финансовая подоплека, то у меня был изрядный капитал после смерти родителей, и я его радостно прожирала, ни в чем себя не отказывала, иногда вкладывая деньги в какие-то биржи.

У меня 130 тысяч подписчиков в "Инстаграме", пост стоит 5 тысяч, стори - 3. Достаточно просто заработать деньги, если ты настроен на это. Сейчас уже не тот век, чтобы работать на заводе.

Я понимаю недовольство девушек из эксорт-услуг, которые мне пишут гневные комментарии, что я больше не попаду ни на одну тусовку в Москве... Самый простой способ познакомиться с кем-то, к сожалению, в России - через эскорт. Это не значит, что я кому-то что-то гарантирую или беру деньги. Это значит, что я просто получаю возможность встречи.

Би-би-си: Познакомиться через эскорт - это что значит? Притвориться эскортницей?

Н.Р.: Да.

Би-би-си: Но эскортницам платят деньги. Это значит, чтобы притвориться ею, вам тоже нужно деньги получать?

Н.Р.: Эскортницы получают деньги после секса. До этого происходит встреча с мужчиной. Вы получаете номер телефона, а дальше делаете что хотите. Тут вопрос, конечно, даст ли вам мужчина свой номер телефона, но у меня не было случая, чтобы мне не давали.

Би-би-си: Мужчины вас содержали?

Н.Р.: Да, было дело. Ну, как содержали. Ну, дарили какие-то вещи. Любой мужчина понимает, что мне нужно что-то надевать, куда-то ходить.

Но если говорить о зарабатывании денег, из мужчины содержание гораздо проще вытянуть, если вы девушка не из эскорта, а просто девушка, которая имеет свои интересы, свой заработок, не кидается на каждую крошку хлеба.

Би-би-си: Получали ли вы деньги за то, что тусовались на яхте с Дерипаской?

Н.Р.: Нет.

Би-би-си: Вы в своей книге писали, что проходили кастинг для этой яхты. Подразумевалось, что прошедшие кастинг получат что-то за эту поездку?

Н.Р.: Меня условия интересовали мало. Меня интересовала возможность встречи, я ее получила. Дальнейшие условия были - лететь куда скажут, а я полетела в Милан за свои деньги.

После публикации видео и расследования Навального Олег Дерипаска подал иск против Кириллова и Вашукевич о защите неприкосновенности частной жизни. Суд проходил в Усть-Лабинске в Краснодарском крае - это родной город бизнесмена. Суд обязал обоих выплатить по 500 тысяч, а также обязал их удалить материалы о личной жизни Дерипаски.

Би-би-си: Тяжело будет [вам] Дерипаске выплатить 500 тысяч, которые он выиграл у вас в суде?

Н.Р.: Пока не думала об этом. Пока мои карты не заблокированы. Но у меня нет ни квартиры, ни машины, с меня стрясать какие-то вещи будет очень сложно. Увидим, че.

Би-би-си: Деньги, которые у вас были, при вас?

Н.Р.: Деньги, которые у меня были, оказались радостно оставлены в Таиланде - на адвокатов, на еду, на всю эту тему... Сейчас как-то разрулю. Завтра я с голоду не умру, а через месяц я что-нибудь придумаю.

"В России мне разъяснили, что мне можно говорить"

Би-би-си: Как вы поняли, что с вами на яхте находятся крупный чиновник и олигарх?

Н.Р.: Я знала, что есть такая фамилия - Дерипаска, но кто это такой, я даже не проверяла. Девочка мне прислала его фотку с Википедии - похож, не похож? Я смотрю - вроде похож.

Про Приходько я поняла, наверное, через пару месяцев. Но я с ним особо не общалась Я сейчас понимаю, что надо было законнектиться, но у меня по Олегу крыша подсъехала, я вообще никого не видела. Хотя если грамотно - надо было со всеми...

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption В новом составе правительства Сергей Приходько перестал быть вице-премьером - его понизили в должности

Би-би-си: Зачем вы записывали на диктофон, что происходило на яхте?

Н.Р.: Откуда вы знаете, что я это записывала?

Би-би-си: Потому что вы в "Инстаграме" выкладывали видеоотчет о соблазнении, и там был голос, похожий на голос Дерипаски.

Н.Р.: А вы не думали, что это может быть просто голосовая запись, и кусочек его голоса туда просто попал? Вы слышали хотя бы минуту этой аудиозаписи?

Би-би-си: Подождите, Настя, вы говорите сейчас, что записей нет?

Н.Р.: Конечно.

Би-би-си: Хорошо. То есть вы обманывали американцев, когда обещали им какие-то записи, связанные с Трампом?

Н.Р.: У меня была сложная ситуация, скажем так. Сейчас, в России, мне многое разъяснили: как мне стоит себя вести, о чем мне можно говорить, мне в этой стране еще жить. Так что пока сходимся на официальной версии, что записей никаких нет, если что-то было, оно все уничтожено, все наши цифровые носители остались в Таиланде, все, что у меня есть - моя память. Все.

Би-би-си: Это вы сейчас говорите только потому,что вам в России объяснили, как себя вести?

Н.Р.: Мне здесь еще жить. Надеюсь, долго. Я не хочу этот срок укорачивать.

Би-би-си: У вас же нет подписки о невыезде, вы можете сейчас хоть в Швейцарию уехать.

Н.Р.: Я в Таиланд уже уехала, помогло? Ну, вот у Алекса в Европе сняли с машины номера, и на машине с его номерами было совершено какое-то преступление. Сейчас у него уголовное дело висит в Европе. Вы можете мне гарантировать, что какие-то высокопоставленные люди не имеют высокопоставленных друзей в той же Швейцарии? И они чисто по-дружески меня могут в Швейцарии потерять.

Би-би-си: Настя, ну звучит так, как будто вам некуда бежать. Что же вы собираетесь делать?

Н.Р.: Вести себя грамотно. Сейчас бежать нет смысла, если я побегу, меня найдут.

"Мой адвокат смеется"

Би-би-си: Настя, уголовное дело против вас в России строится на двух заявлениях: Александры Давыдовой, она же Саша Травка, вашей подруги. И ее подруги, Анны Насыр. Вам известно, что именно они написали про вас?

Н.Р.: Саша Травка написала, что я заставляла ее заниматься сексом. Очная ставка была очень интересной. Сашу Травку спрашивают: "Зачем вы сосали?" Она говорит: "Меня заставила Настя Рыбка". "Как заставила?" - "Она сказала: иди и соси". - "А то что?" - "А то она бы перестала со мной общаться". Показания Анны Насыр: "Настя Рыбка говорила, что я толстая и неуклюжая, и с помощью гипноза заставляла меня заниматься сексом".

Мой адвокат смеется, следствие тоже ржало. Они вынуждены разбирать, заява поступила. Что они могут сделать?

Человек написал заявление, что якобы ее принуждали, так как говорили, что распространят какие-то ее порновидео. При этом есть замечательное видео, где она по парку Горького идет голая. Скажите, пожалуйста, можно ли скомпрометировать этого человека тем, что его порновидео куда-нибудь кто-нибудь отправит?

Би-би-си: Это у Травки такие видео?

Н.Р.: Да. Так что понятно, что кто-то Саше помогает.

Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images Image caption 19 января Настю Рыбку и Алекса Лесли доставили в суд, чтобы выбрать меру пресечения, но суд отложили - а потом подозреваемые и вовсе вышли на свободу

Би-би-си: Ваш адвокат говорил мне, что он думает, что на Травку и Насыр, возможно, надавили. Так надавили или помогают?

Н.Р.: Я думаю, два в одном. Человека поставили в какую-нибудь ситуацию, из которой она должна была выпутываться. Ее выгнали из "темы" Лесли. Не будет никто в "теме", кто курит и пьет, это не приветствуется. И нарколыг у нас никогда не было.

Она, скорее всего, с чем-то попалась, и ей предложили сотрудничество или деньги.

Би-би-си: Вы же дружили раньше? Это правда, что вы ее привели в "тему" Лесли?

Н.Р.: Она сама пришла в тему. Написала мне во "ВКонтакте", что хочет на тренинг пойти. В тему все приходят по книжкам в основном, сложно кого-то взять и привести. С Травкой мы дружили, потому что сидели в Дорогомиловском вместе, прошли огонь, воду и медные трубы, как я считала. (Рыбка и Травка в 2017 году получили по семь суток ареста за то, что занимались сексом на набережной в центре Москвы. Видео попало в интернет - Ред.)

Би-би-си: Тем не менее уголовное дело живо и расследуется. Как думаете, почему вы на свободе?

Н.Р.: Пока нет причин нас задерживать. Нет доказательств, показывающих, что мы делали что-то плохое. Они же тоже смотрят на это.

На очной ставке я Травке сказала: "Встань, пожалуйста, Саша, и отсоси нашему следователю". Она не встала. Я говорю: "Что ж ты, Саша, я же на тебя давление оказываю".

Посмотрим, куда дело заведет. Как прикалываются ребята у меня в "Инстаграме": "Был бы человек, а статья найдется". Захотят посадить - посадят. Но просто плохого я ничего не делала, девочек никаких никому никогда не продавала. Я себя чувствую абсолютно чистой, я знаю, что невиновна ни в чем.

Би-би-си: Вы думаете, это дело - заказное, политическое?

Н.Р.: У нас есть консультант в Таиланде. Мы один кейс там выиграли 17 апреля, а заявление от Саши легло на стол 24 апреля. Он предполагает, что мы должны были якобы лететь домой, люди этого боялись, поэтому здесь быстренько что-то слабали. Не было у нас с Сашей ничего такого, чтобы человек пошел и начал заниматься такой ерундой. С чего вдруг? Я делаю вывод, что кто-то ее сильно попросил.

"Я послужила удобным средством для наших оппозиционеров"

Би-би-си: Давайте немного назад. Февраль 2018 года, Навальный выпускает расследование про Дерипаску и Приходько, а вы начинаете его в "Инстаграме" комментировать, комментировать видео, вместо того чтобы спрятаться где-нибудь.

Н.Р.: Если бы в аэропорту меня не встречало такое количество журналистов, я бы до сих пор сидела где-нибудь на пыльной кроватке в СИЗО. И засвет является гарантией. Никому не интересно вредить кому-то в прямом эфире.

Би-би-си: Вы получали угрозы?

Н.Р.: Я всегда получаю угрозы. Анонимы [пишут] в ВК, в "Инстаграме". Ну чтобы прямо пришел дядя в черном, позвонил в дверь и сказал - ай-яй-яй, больше так не делай, такого не было.

Би-би-си: Настя, когда вас привезли в суд в России, первое, что вы сделали перед камерами - извинились перед Дерипаской. Почему это так важно было сделать в первый же момент?

Н.Р.: Я действительно чувствовала за собой вину. Я не хотела своими действиями причинять ему неудобство. Можно долго рассуждать о том, что я послужила удобным средством для наших оппозиционеров или еще для кого-то, но блин, я же это сделала. Если бы не было этих фоток, этого видео, он не попал бы в такую сложную ситуацию. Или попал бы, но не из-за меня, и моя совесть была бы чиста.

Я с [этим] человеком не общаюсь, мне от этого плохо. И, мне кажется, просто по-человечески нормально дать ему знать, что я раскаиваюсь. Я пыталась с ним выйти на связь, я ему отправляла письмо 2 января, думаю, что оно не дошло. И я в черном списке у него. Как мне еще к нему обращаться?

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS

Би-би-си: То есть вы это сказали не потому, что думаете, будто это он устроил вам проблемы?

Н.Р.: Я не знаю. Лично мне он ничего не говорил о том, что он к этому причастен. Лично его голоса с распоряжением подвесить Рыбку на ближайшем суку я тоже не слышала. А про мышь белорусскую - так это не угроза (Навальный обнародовал аудиозапись телефонных переговоров, на которой человек, по голосу похожий на Дерипаску, использует выражение "белорусская мышь". - Би-би-си). Там даже без злобности, даже не особо эмоционально.

Би-би-си: Но в записях, которые Навальный обнародовал, человек очень похожий по голосу на сотрудника компании [Дерипаски], говорит: "Мы очень заинтересованы в том, чтобы эти люди оставались в тюрьме".

Н.Р.: Мотивация его сотрудников может быть разная - например, подмазаться человек хотел, и решил, что таким образом доставит своему хозяину нереальную благодетель. Мы же не можем утверждать наверняка, наверняка знает только Олег. Фактических доказательств того, что именно он дал распоряжение закрыть меня на веки вечные - такого нет.

Несмотря на то, сколько Олег потерял, несмотря на то, в какие проблемы он влез, он по-прежнему является очень влиятельным человеком на планете Земля. Если бы он хотел меня закрыть, я бы здесь с вами не сидела.

Би-би-си: Вы и Алекс Лесли неоднократно говорили, что это Трамп пытался вас закрыть. Он что, менее влиятелен, чем Дерипаска? Вы же на свободе.

Н.Р.: Может быть, руки сюда не дотягиваются. Во всяком случае, в Таиланде американцы могут делать все, и это не секрет. У русских такой власти в той стране нет. В России немного другая ситуация.

Би-би-си: Все, да не все: вы же выбрались из Таиланда.

Н.Р.: Это был комплекс действий и охрененное везение.

Би-би-си: Ладно, а зачем американцам за вами охотиться? Что вы против Трампа-то имеете?

Н.Р.: Достаточно того, что люди считают, что имею. Это подвязывают всю цепочку демократов, которые ходили ко мне на визиты, товарищей, которые представлялись фэбээровцами, друзей с американскими паспортами, которые говорили, что они заплатят за нас залог или заплатят судье, прокурору, еще кому-то, только надо сказать им пароль от телефона, или, наоборот, ничего не говорить, или подписать подписку о неразглашении...

Там было много интересных вещей, но ни разу я не видела там русских. Все ультиматумы и условия выставлялись только ребятами с американскими паспортами. Ну, если у Олега Владимировича такое влияние на Америку, могу его только поздравить.

Би-би-си: Настя, до того как вы попали в тюрьму, вы нигде не говорили, что у вас есть записи на Трампа и [экс-главу его избирательного штаба Пола] Манафорта. Впервые вы об этом рассказали, уже сидя в автозаке в Таиланде. Как американцы узнали, что у вас эти записи есть?

Н.Р.: Знаете такую поговорку - на воре шапка горит? Я думаю, это имеет примерно такой подтекст. Более конкретно вам ответить не могу. Это скользкая для меня тема.

Би-би-си: А фэбээровцы-то приходили к вам?

Н.Р.: Приходили - и значки, удостоверения показывали.

Би-би-си: То есть те, кого вы тогда звали - пришли. Они что-то получили от вас?

Н.Р.: Как знать, потому что носители [информации] наши все были снаружи, они там уже перемиксовывались. Но я думаю, если бы у кого-то где-то что-то было, это бы уже куда-то вылилось. Видите, тишина, только слухи. Значит, ничего ни до кого не дошло.

"Меня привлекают не столько деньги, сколько ореол власти"

Би-би-си: Настя, вы были в Дерипаску влюблены или это была игра?

Н.Р.: Да, я и сейчас в него влюблена, это не проходит.

Би-би-си: Много людей, в которых вы влюблены?

Н.Р.: Было трое за всю жизнь.

Би-би-си: Алекс?

Н.Р.: Да.

Би-би-си: Вы в Алекса сейчас влюблены? Вы любовники?

Н.Р.: Нет, мы друзья.

Би-би-си: Я так понимаю, еще в Таиланде в суде вы были любовниками.

Н.Р.: Это было почти год назад, восемь месяцев.

Image caption Настя Рыбка говорит, что они с Лесли друзья, но уже не любовники

Би-би-си: Почему вы больше не любовники?

Н.Р.: Это личный вопрос.

Би-би-си: У вас изменилось отношение к Алексу? Ведь можно сказать, что он вовлек вас в эти неприятности.

Н.Р.: Скажем так: напрямую виноватым его считать нельзя. Я не могу сказать, что у меня к нему после тайской тюрьмы изменилось отношение - нет, он меня там поддерживал очень сильно. Просто бывает, что люди какое-то время проводят вместе, а потом идут дальше, каждый в свою сторону.

Вообще у меня много друзей. Что-то все зациклились на трех мужчинах, у меня их гораздо больше.

Би-би-си: Как думаете, а Дерипаска был в вас влюблен?

Н.Р.: Я думаю, да.

Би-би-си: А сейчас?

Н.Р.: Как знать? Просто если между двумя людьми происходит сильная связь, она всегда взаимна, всегда.

Би-би-си: Вы надеетесь с ним продолжать отношения, если он вас простит?

Н.Р.: Я надеюсь в ближайшее время хотя бы на встречу его вытянуть, а там посмотрим.

Би-би-си: Когда вы с ним последний раз разговаривали?

Н.Р.: Месяца за два до посадки.

Би-би-си: Настя, мы знаем о трех ваших мужчинах. Расскажите о других ваших победах: были какие-то знаменитости, влиятельные люди, которых вы соблазнили?

Н.Р.: Да, конечно, были, но в данный момент раскрывать имена просто неэтично, на человека выльется огромный ушат грязи. Меня привлекают не столько деньги, сколько ореол власти, когда он ведет себя так, как будто ему все можно. Не с позиции хача (авторская лексика сохранена. - Ред.), а с позиции, что он знает, что ему все можно. Это сексуально, мне это нравится.

Поэтому, так или иначе, выбор между слесарем и олигархом падает на олигарха - не потому, что он большими деньгами обладает, а потому, что от него приятно пахнет, он умеет себя вести, отодвигать стул, с ним можно попить вкусное вино и с ним идет беседа совсем на другом уровне.

Би-би-си: Или поехать в дорогую поездку.

Н.Р.: Я и сама могу поехать в дорогую поездку. Нет на свете поездки, которую я не могу себе оплатить. Разница будет в том, летим мы бизнес-джетом или экономом. Для меня это не принципиально. А зависеть от кого-то в финансовом плане мне противно, я не могу.

Если идти в позицию содержанки, то я полностью себе отрублю все моменты для маневра. А мне очень важна моя внутренняя свобода. Я могу встать и уйти в любой момент, и я такие же условия даю другому человеку. Можно все, не переходя за мои границы. Если в отношения входят деньги, то сразу все идет совсем не правильно. Я в рабы современные не хочу.

Би-би-си: Однако в интервью блогеру Амирану вы называли конкретную сумму, которую вам Дерипаска когда-то перечислял.

Н.Р.: Я не говорю, что мои мужчины обо мне не заботятся, что мне не дарят цветов, не дарят одежды. Я нормально отнесусь к тому, что мне что-то подарят. И любой мужчина понимает, что делать женщине приятно - это нормально. Не то, что у меня совсем сдвиг в сторону нездорового феминизма - не давайте мне ничего, я такая вся. Нет, все в порядке.

Фотографии Олеси Волковой

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