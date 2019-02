"Дизайнер мечты": девять фактов из жизни Кристиана Диора

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Christian Dior Image caption Кристиан Диор в 1955 году в своей мастерской с манекенщицей Лаки

В лондонском музее прикладного искусства Виктории и Альберта (V&A) в субботу открывается выставка, посвященная творчеству французского кутюрье Кристиана Диора: "Кристиан Диор: дизайнер мечты".

Мы предлагаем вашему вниманию несколько интересных фактов из жизни знаменитого модельера.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova Image caption Кристиан Диор любил ландыши и часто носил их в бутоньерке

1. "Не считая женщин..."

Кристиан Диор обожал красивые сады и садоводство. В детстве его настольной книгой был обширный каталог семян и растений Вильморена-Андрие, которым пользовалась его мать, Мадлен Диор, сама ухаживавшая за садом в их семейном поместье в курортном городе Гранвиль в Нормандии.

Цветы всегда были для Диора источником вдохновения. Неслучайно знаменитый силуэт платьев его самой первой коллекции New Look имеет форму перевернутого венчика цветка.

"Не считая женщин, цветы - являются самыми божественными созданиями", - изрек как-то кутюрье.

Правообладатель иллюстрации V&A Image caption До запуска своего модного бренда Диор дважды открывал арт-галереи, но без большого успеха

2. Только не "Диор"!

Юный Кристиан хотел изучать искусство и архитектуру, но родители, планировавшие для сына дипломатическую карьеру, не позволили ему это сделать, поэтому он стал изучать политические науки. Но проучился всего три года, не завершив курс.

Затем попал в армию, и уже после его демобилизации родители сдались и в 1928 году помогли ему открыть художественную галерею, выставив условие, чтобы фамильное имя "Диор" не упоминалось в его арт-бизнесе. Эта фамилия уже фигурировала в названии очень успешной фирмы его отца и дяди, Мориса и Люсьена Диор - "Братья Диор", производившей сельскохозяйственные удобрения.

Финансовый кризис 1929 года расстроил планы Кристиана, и его галерея, где, среди прочих, выставлялись и работы Пикассо, закрылась.

Диор нашел для себя новый заработок: он стал рисовать эскизы костюмов и платьев для модного бизнеса, причем настолько хорошо, что стал получать заказы у известных в те годы дизайнеров Робера Пиге и Люсьена Лелонга.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova Image caption Все представленные на выставке наряды пошиты вручную в мастерской Дома Диор

3. Новый образ

В 1946 году Диор нашёл финансовую поддержку у французского предпринимателя-миллиардера Марселя Буссака и в декабре открыл дом моды под своим собственным именем. В том же месяце скончался его отец Морис.

Тем не менее, Дом Диора считает датой своего рождения февраль 1947-го - когда была представлена самая первая коллекция Кристиана Диора, с легкой руки журналистов Harper's Bazaar получившая название New Look, то есть "новый образ".

Новизна заключалась в резком контрасте со сдержанными, часто заимствованными у мужчин военными и послевоенными женскими образами.

Осиная талия, пышные юбки-пачки, легчайшие ткани, вышивка, парча, доминировавшие в нарядах Диора, были внове и моментально завоевали ему массу поклонников и последователей по всему миру.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova Image caption Диор был очень суеверным и всегда носил с собой талисман на удачу

4. Со счастливой звездой в кармане

Диор был очень суеверным человеком, он верил в астральную помощь талисманов и амулетов и постоянно носил их с собой, особенно пятиконечную звезду - то ли обломок брошки, то ли просто безделушку - которую он однажды подобрал на улице, у здания британского посольства в Париже. В тот же вечер он познакомился с бизнесменом Марселем Буссаком, который наконец поддержал его идею основать собственный модный бренд.

Однако прежде чем принять его финансовое предложение, Диор пошел на консультацию к гадалке мадам Долайе, которая убедила его открыть "дом моды Кристиана Диора" - именно с таким названием.

Это было не первое и далеко не единственное обращение кутюрье к помощи предсказателей - он пользовался этим всю жизнь.

Правообладатель иллюстрации Victoria and Albert Museum Image caption Принцесса Маргарет в том самом платье от Диора на своем официальном фото

5. "Я даже люблю английскую кухню!"

C Британией у Диора сложились особые отношения - он был известным англофилом.

"Я обожаю англичан, одетых не только в свой твид, который им очень идет, но также и в эти их летящие платья нежных расцветок, которые они так бесподобно умеют носить со времен Гейнсборо", - сказал модельер в 1957 году.

Англичане отплатили Диору взаимностью: его первый модный показ прошел в лондонском отеле Savoy в 1950 году с большим успехом, а младшая сестра королевы Елизаветы принцесса Маргарет не только посетила мастерскую Диора в Париже, но и выбрала именно его наряд для своего 21-го дня рождения и первого официального портрета, сделанного прославленным фотохудожником Сесилем Битоном.

"Нет ни одной другой страны в мире, за исключением моей родной, чей образ жизни мне бы так нравился. Я люблю английские традиции, английскую вежливость, английскую архитектуру. Я даже люблю английскую кухню!" - признался как-то Диор.

Правообладатель иллюстрации Victoria and Albert Museum Image caption В Bar Suit можно пойти куда угодно, не только в бар

6. Жакет "бар"

Идея ставшего квинтэссенцией New Look знаменитого Bar Suit (жакет "бар"), вероятно, зародилась в голове у Диора, когда он сиживал в баре шикарной гостиницы Plaza Athenee на авеню Монтень в Париже.

В 1960 году Дом Диора подарил этот первый Bar Suit из коллекции 1947 года британскому музею Виктории и Альберта.

Еще один бар был знаменательным в жизни Кристиана Диора - Le Boeuf sur le Toit ("Бык на крыше"), в который юный Кристиан любил захаживать еще в студенческие годы. В этом баре-кабаре в период между двумя войнами собиралась вся авангардная тусовка Парижа.

Он пять раз менял адрес, но до сих пор существует - уже в качестве шикарного ресторана - все в том же престижном VIII округе Парижа.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova Image caption Модельеры Дома Диор черпают вдохновение не только в цветах, но и в национальных костюмах

7. "Духи - это завершающий штрих к любому платью"

Кристиан Диор задумал создать собственные духи сразу, как только открыл свой дом моды, и в 1947 году с помощью своего друга детства (и бывшего директора парфюмерного бренда Coty) Сержа Эфтлер-Луиша создал духи Miss Dior, аромат которых покорил не одно послевоенное поколение женщин по всему миру.

В названии "Мисс Диор" сплелись сразу две сильные привязанности Кристиана - к его младшей сестре Катрин, с которой он был очень близок и которой были посвящены эти духи, и к Англии, отсюда - "мисс", а не "мадемуазель".

Правообладатель иллюстрации Antoine Kralik for Christian Dior Parfums Image caption Этими духами Кристиан Диор обильно "надушил" свой салон перед официальным представлением своей первой коллекции одежды 12 февраля 1947 года

8. Настоящая "мисс Диор"

Родившаяся в 1917 году Катрин Диор была самой младшей в семье Диоров, но во Франции она известна не только своими родственными связями с модельером: в годы Второй мировой войны Катрин была активной участницей французского Сопротивления.

В июле 1944 года она была арестована гестаповцами, ее подвергли пыткам, а затем отправили в женский концлагерь Равенсбрюк в восточной Германии. Она была освобождена вместе с другими заключенными в 1945 году, а позднее за свои военные заслуги награждена французским Военным крестом и британской королевской медалью "За отвагу в борьбе за освобождение".

После смерти Кристиана Катрин бережно сохраняла его наследие и открыла в родном Гранвилле Музей Диора.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova Image caption Мария Грация Кьюри стала первой женщиной на посту креативного директора Дома Диор, сменив Рафа Симонса (слева)

9. Женственный феминизм

Кристиан Диор пользовался славой великого кутюрье в течение всего 10 лет: он умер внезапно, в результате сердечного приступа, в октябре 1957 года. Ему было всего 52 года.

Его видение в разные годы продолжали сохранять и развивать шесть дизайнеров - Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Галлиано, Раф Симмонс и Мария Грация Кьюри - каждый на свой творческий лад, но с неизменным обращением к истокам Дома Диор, в особенности, к его вошедшему в учебники моды Bar Suit.

Первая женщина на посту креативного директора Дома Диор Мария Грация Кьюри, придя на эту должность в 2016 году, тут же внесла свою особую, терпкую женскую нотку, одев манекенщиц на своем первом показе линейки готовой одежды в майки со слоганом "Мы все должны быть феминистами" (We All Should Be Feminists) - сделав тем самым реверанс в адрес популярного эссе нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи о роли феминизма в XXI веке.

Выставка "Кристиан Диор: дизайнер мечты" в музее Виктории и Альберта продлится до 14 июля 2019 года.