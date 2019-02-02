"Дизайнер мечты": девять фактов из жизни Кристиана Диора
В лондонском музее прикладного искусства Виктории и Альберта (V&A) в субботу открывается выставка, посвященная творчеству французского кутюрье Кристиана Диора: "Кристиан Диор: дизайнер мечты".
Мы предлагаем вашему вниманию несколько интересных фактов из жизни знаменитого модельера.
1. "Не считая женщин..."
Кристиан Диор обожал красивые сады и садоводство. В детстве его настольной книгой был обширный каталог семян и растений Вильморена-Андрие, которым пользовалась его мать, Мадлен Диор, сама ухаживавшая за садом в их семейном поместье в курортном городе Гранвиль в Нормандии.
Цветы всегда были для Диора источником вдохновения. Неслучайно знаменитый силуэт платьев его самой первой коллекции New Look имеет форму перевернутого венчика цветка.
"Не считая женщин, цветы - являются самыми божественными созданиями", - изрек как-то кутюрье.
2. Только не "Диор"!
Юный Кристиан хотел изучать искусство и архитектуру, но родители, планировавшие для сына дипломатическую карьеру, не позволили ему это сделать, поэтому он стал изучать политические науки. Но проучился всего три года, не завершив курс.
Затем попал в армию, и уже после его демобилизации родители сдались и в 1928 году помогли ему открыть художественную галерею, выставив условие, чтобы фамильное имя "Диор" не упоминалось в его арт-бизнесе. Эта фамилия уже фигурировала в названии очень успешной фирмы его отца и дяди, Мориса и Люсьена Диор - "Братья Диор", производившей сельскохозяйственные удобрения.
Финансовый кризис 1929 года расстроил планы Кристиана, и его галерея, где, среди прочих, выставлялись и работы Пикассо, закрылась.
Диор нашел для себя новый заработок: он стал рисовать эскизы костюмов и платьев для модного бизнеса, причем настолько хорошо, что стал получать заказы у известных в те годы дизайнеров Робера Пиге и Люсьена Лелонга.
3. Новый образ
В 1946 году Диор нашёл финансовую поддержку у французского предпринимателя-миллиардера Марселя Буссака и в декабре открыл дом моды под своим собственным именем. В том же месяце скончался его отец Морис.
Тем не менее, Дом Диора считает датой своего рождения февраль 1947-го - когда была представлена самая первая коллекция Кристиана Диора, с легкой руки журналистов Harper's Bazaar получившая название New Look, то есть "новый образ".
Новизна заключалась в резком контрасте со сдержанными, часто заимствованными у мужчин военными и послевоенными женскими образами.
Осиная талия, пышные юбки-пачки, легчайшие ткани, вышивка, парча, доминировавшие в нарядах Диора, были внове и моментально завоевали ему массу поклонников и последователей по всему миру.
4. Со счастливой звездой в кармане
Диор был очень суеверным человеком, он верил в астральную помощь талисманов и амулетов и постоянно носил их с собой, особенно пятиконечную звезду - то ли обломок брошки, то ли просто безделушку - которую он однажды подобрал на улице, у здания британского посольства в Париже. В тот же вечер он познакомился с бизнесменом Марселем Буссаком, который наконец поддержал его идею основать собственный модный бренд.
Однако прежде чем принять его финансовое предложение, Диор пошел на консультацию к гадалке мадам Долайе, которая убедила его открыть "дом моды Кристиана Диора" - именно с таким названием.
Это было не первое и далеко не единственное обращение кутюрье к помощи предсказателей - он пользовался этим всю жизнь.
5. "Я даже люблю английскую кухню!"
C Британией у Диора сложились особые отношения - он был известным англофилом.
"Я обожаю англичан, одетых не только в свой твид, который им очень идет, но также и в эти их летящие платья нежных расцветок, которые они так бесподобно умеют носить со времен Гейнсборо", - сказал модельер в 1957 году.
Англичане отплатили Диору взаимностью: его первый модный показ прошел в лондонском отеле Savoy в 1950 году с большим успехом, а младшая сестра королевы Елизаветы принцесса Маргарет не только посетила мастерскую Диора в Париже, но и выбрала именно его наряд для своего 21-го дня рождения и первого официального портрета, сделанного прославленным фотохудожником Сесилем Битоном.
"Нет ни одной другой страны в мире, за исключением моей родной, чей образ жизни мне бы так нравился. Я люблю английские традиции, английскую вежливость, английскую архитектуру. Я даже люблю английскую кухню!" - признался как-то Диор.
6. Жакет "бар"
Идея ставшего квинтэссенцией New Look знаменитого Bar Suit (жакет "бар"), вероятно, зародилась в голове у Диора, когда он сиживал в баре шикарной гостиницы Plaza Athenee на авеню Монтень в Париже.
В 1960 году Дом Диора подарил этот первый Bar Suit из коллекции 1947 года британскому музею Виктории и Альберта.
Еще один бар был знаменательным в жизни Кристиана Диора - Le Boeuf sur le Toit ("Бык на крыше"), в который юный Кристиан любил захаживать еще в студенческие годы. В этом баре-кабаре в период между двумя войнами собиралась вся авангардная тусовка Парижа.
Он пять раз менял адрес, но до сих пор существует - уже в качестве шикарного ресторана - все в том же престижном VIII округе Парижа.
7. "Духи - это завершающий штрих к любому платью"
Кристиан Диор задумал создать собственные духи сразу, как только открыл свой дом моды, и в 1947 году с помощью своего друга детства (и бывшего директора парфюмерного бренда Coty) Сержа Эфтлер-Луиша создал духи Miss Dior, аромат которых покорил не одно послевоенное поколение женщин по всему миру.
В названии "Мисс Диор" сплелись сразу две сильные привязанности Кристиана - к его младшей сестре Катрин, с которой он был очень близок и которой были посвящены эти духи, и к Англии, отсюда - "мисс", а не "мадемуазель".
8. Настоящая "мисс Диор"
Родившаяся в 1917 году Катрин Диор была самой младшей в семье Диоров, но во Франции она известна не только своими родственными связями с модельером: в годы Второй мировой войны Катрин была активной участницей французского Сопротивления.
В июле 1944 года она была арестована гестаповцами, ее подвергли пыткам, а затем отправили в женский концлагерь Равенсбрюк в восточной Германии. Она была освобождена вместе с другими заключенными в 1945 году, а позднее за свои военные заслуги награждена французским Военным крестом и британской королевской медалью "За отвагу в борьбе за освобождение".
После смерти Кристиана Катрин бережно сохраняла его наследие и открыла в родном Гранвилле Музей Диора.
9. Женственный феминизм
Кристиан Диор пользовался славой великого кутюрье в течение всего 10 лет: он умер внезапно, в результате сердечного приступа, в октябре 1957 года. Ему было всего 52 года.
Его видение в разные годы продолжали сохранять и развивать шесть дизайнеров - Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Галлиано, Раф Симмонс и Мария Грация Кьюри - каждый на свой творческий лад, но с неизменным обращением к истокам Дома Диор, в особенности, к его вошедшему в учебники моды Bar Suit.
Первая женщина на посту креативного директора Дома Диор Мария Грация Кьюри, придя на эту должность в 2016 году, тут же внесла свою особую, терпкую женскую нотку, одев манекенщиц на своем первом показе линейки готовой одежды в майки со слоганом "Мы все должны быть феминистами" (We All Should Be Feminists) - сделав тем самым реверанс в адрес популярного эссе нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи о роли феминизма в XXI веке.
Выставка "Кристиан Диор: дизайнер мечты" в музее Виктории и Альберта продлится до 14 июля 2019 года.