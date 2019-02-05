Правообладатель иллюстрации Pacific Press via Getty Images Image caption Зеленский имеет все шансы повторить судьбу своего телеперсонажа из политического сериала "Слуга народа"

Сразу две авторитетные украинские социологические службы на прошлой неделе сообщили, что на первое место в президентской гонке вышел шоумен Владимир Зеленский, обогнав ветеранов украинской политики Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.

О своем участии в предвыборной гонке Зеленский заявил 31 декабря в ролике, стилизованном под новогоднее обращение президента.

В России Зеленский известен как сооснователь стендап-шоу "95 квартал", продюсер сериала "Сваты" и герой комедий "Любовь в большом городе" и "8 первых свиданий".

На Украине вокруг его выдвижения до сих пор много споров: одни считают шоумена ставленником бизнесмена Игоря Коломойского, другие подозревают, что Зеленский так раскручивает очередной сезон телесериала "Слуга народа", в котором он играет главную роль.

Как популярность комика конвертировалась в политический рейтинг и есть ли у него шанс воплотить сюжет своего сериала о кандидате в президенты в жизнь?

"Я бы им устроил"

"Из двух [плохих людей] выбираем меньшего. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется... И потом приходят эти [плохие люди] к власти. [Врут] и [воруют], [воруют], и [врут] - ударения разные, смысл один и тот же. И всем [все равно]... А меня бы на одну неделю туда отправить, если бы можно было. Я бы им устроил".

Полутораминутная эмоциональная, изобилующая нецензурными выражениями речь киевского учителя истории Василия Голобородько о граблях, на которые постоянно наступает украинский избиратель, попадает в интернет в преддверии президентской избирательной кампании.

Вся страна сбрасывается ему на избирательный залог, а затем избирает в президенты. Неопытный, зато неподкупный. Наивный, зато принципиальный. Василий Голобородько в своей инаугурационной речи признается, что ничего не понимает в политике, но обязательно разберется.

"Я знаю одно: поступать нужно так, чтобы потом не было стыдно смотреть детям в глаза. Ну, и родителям. Ну, и всем вам, конечно же", - говорит он.

Так начинается первый сезон сериала "Слуга народа", который уже четвертый год доказывает украинцам, что гнилую и коррумпированную политическую систему может изменить даже один простой человек - если будет жить и работать президентом честно, по правде.

В Киеве сейчас заканчиваются съемки уже третьего сезона этого украинского сериала, возглавляющего рейтинги самых популярных телепроектов.

А исполнитель роли Василия Голобородько - актер, шоумен и комик, а с недавних пор кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский - планирует повторить путь киношного героя в реальной жизни. Соцопросы, проведенные в конце января, вывели его на первое место в рейтинге электоральных симпатий украинцев.

"Наша главная миссия - привести в политику нашей страны абсолютно обновленных людей, свежих, порядочных людей, которым не наплевать". Так теперь сам Зеленский описывает свои цели в интервью киевскому изданию "Украинская правда".

Правообладатель иллюстрации SOPA Images via Getty Images Image caption Билборды сериала "Слуга народа" рекламируют не только телепроект, но и его создателя Зеленского, который выдвинулся в президенты

Зеленский рассчитывает, что немалая часть потенциальных избирателей проголосует за него, отождествляя с Голобородько из "Слуги народа".

"С моим персонажем мы, конечно, разные люди. Но моральные ценности у меня с этим персонажем совпадают", - сказал он Би-би-си.

Владимир Зеленский родился в 1978 году в Кривом Роге. В детстве прожил четыре года в Монголии, где работал его отец, доктор технических наук, и там же пошел в школу. Окончил юридический факультет Криворожского экономического института, но никогда не работал по специальности за исключением двух недель практики.

Еще в школе участвовал в художественной самодеятельности. Затем попал в команду КВН "Запорожье - Кривой Рог - транзит", от которой в 1997 году отделился, основав с друзьями "95-й квартал".

После конфликта с Александром Масляковым в 2003 году покинул КВН и создал собственное шоу "Вечерний квартал", которое выходило на популярнейших украинских телеканалах "Интер" (с 2010 по 2012 год Зеленский являлся членом правления и генеральным продюсером этого канала) и "1+1".

Студия "Квартал 95" спродюсировала 10 фильмов и несколько сериалов, в том числе "Сваты" и "Слуга народа".

Шоу "Вечерний квартал" - самая популярная юмористическая программа на Украине, а Зеленский - один из самых узнаваемых артистов страны (в мае 2017 года лишь 6% украинцев заявляли, что не знают, кто это такой).

Нынешний кандидат в президенты в свое время побеждал в конкурсе "Танец со звездами", признавался самым красивым украинцем по версии журнала Viva, не раз выигрывал отраслевую украинскую премию "Телетриумф".

А в прошлогоднем рейтинге наиболее влиятельных украинцев журнала "Новое время" Зеленский занял 36-е место - выше министра обороны и главы Службы безопасности Украины.

Зеленский поддерживал Евромайдан и, по словам бывшего губернатора Луганской области Георгия Туки, финансово помогал украинским силовикам, задействованным в операции в Донбассе. При этом он жестко критикует нынешнее руководство Украины - в частности, за введение языковых квот в СМИ и недопуск на территорию страны российских артистов.

"Известные люди - в телевизоре"

Зеленский говорит, что задумался о походе в политику "примерно год назад".

Однако двое собеседников Би-би-си, знакомых с командой Зеленского, но не уполномоченные комментировать в СМИ детали кампании, утверждают, что первые социологические замеры по поводу возможного участия комика в выборах проводились еще в 2017 году. И уже тогда они показывали, что у Зеленского неплохие перспективы.

Правообладатель иллюстрации Pacific Press via Getty Images Image caption Зеленский стал для уставших от политиков украинцев "новым лидером"

Украинцы разочарованы в политике и политиках. Проведенный в конце января опрос Центра Разумкова, центра "Социс" и Киевского международного института социологии показал: по мнению 71% украинцев, события в стране развиваются в неправильном направлении, 61% убеждены, что страна нуждается в изменениях, 66% считают, что Украине нужны новые политические лидеры - те, кто еще не оказывался у власти.

"А где их [новых лидеров] брать? Это должны быть люди известные. А известные люди - в телевизоре", - сказала социолог Ирина Бекешкина в интервью "РБК-Украина".

Когда участников опроса попросили назвать потенциальных "новых лидеров", первые две строчки в этом списке заняли медийные, но ранее не ассоциировавшиеся с политикой люди - актер Зеленский и певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"И Вакарчука, и Зеленского поддерживали аполитичные избиратели, которые в случае, если бы в выборах принимали участие только политики, скорее всего, не поддержали бы никого", - отметил в разговоре с Би-би-си глава социологической службы киевского Центра Разумкова Андрей Быченко.

Когда выяснилось, что намерения Зеленского участвовать в выборах серьезные, его рейтинг вырос, обратил внимание Быченко.

Вторая возможная причина взлета популярности комика - отказ Вакарчука. Музыкант держал интригу насчет участия в выборах несколько месяцев, но на прошлой неделе отказался выдвигаться в президенты.

"Когда в списке кандидатов не оказалось Вакарчука, значительная часть этих людей перешла к Зеленскому", - пояснил Быченко.

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По мнению социолога, если еще несколько месяцев назад ядро электората Зеленского составляли молодые избиратели, живущие в городах юга и востока Украины, то сегодня жестких географических, половых или возрастных критериев, которые характеризовали бы людей, собирающихся проголосовать за комика, нет.

"Весна покажет, кто где крал"

Само объявление о выдвижении в президенты вызвало массу споров и дискуссий. Зеленский сделал это не просто в новогоднюю ночь и в стиле президентской речи - его выступление транслировал принадлежащий Коломойскому телеканал "1+1" вместо новогоднего обращения Порошенко.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto via Getty Images Image caption Порошенко вынужден конкурировать и с Зеленским, и с его альтер-эго из сериала

Следующие несколько дней соцсети и ток-шоу обсуждали, можно ли считать это неуважением к институту президентства. Дискуссия привела только к тому, что о выдвижении Зеленского узнали даже те избиратели, которые не смотрели новогодний эфир "1+1".

Зеленский пытается вовлечь максимальное число людей к работе на себя. В коротком видео для социальных сетей он объявляет интернет-набор в свою "Зе!Команду". Единственное требование к ее потенциальным членам - "ты никогда не был в политике".

"Мы напишем мою программу вместе, всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем. А затем воплотим их в жизнь", - говорит в ролике кандидат.

В числе почти тысячи комментариев под этим видео ожидаемо оказались экстравагантные предложения - ввести смертную казнь, посадить всех коррупционеров или поднять пенсии в 10 раз.

На прошлой неделе Зеленский предложил сторонникам самим решить, какого цвета будут его рекламные плакаты с лозунгами "Весна покажет, кто где крал" и "Весна придет - сажать будем".

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"Изюминкой" кампании стало реалити-шоу, в котором комик показывает, как он готовится к выборам: на камеру размышляет о будущем страны, проводит штабные совещания, встречается с экспертами и даже подтягивает украинский язык. Подтягивает в прямом смысле: переводит заковыристые слова с украинского на русский, вися на перекладине. Не знает перевода - два раза подтягивается.

"Продвинутая, рационально мыслящая публика подобных шагов, конечно, не воспринимает. Но у Зеленского же электорат протестный. Для него самого, для его фанатов - это вполне нормальные вещи", - сказал Би-би-си политолог Владимир Фесенко.

"Доминирующий мотив его поддержки - это отрицание традиционных политиков, традиционных политических форматов. Поэтому чем нестандартнее действует Зеленский, тем больший успех будет иметь у своих сторонников", - полагает Фесенко.

В марте, за несколько недель до выборов, студия Зеленского "Квартал 95" собирается провести масштабный тур по городам Украины. Не исключено, что некоторые концерты недешевого по украинским меркам коллектива в рамках этого тура будут проводиться бесплатно.

"Я не буду агитировать за себя. Я не скажу: голосуйте за Зеленского", - обещал кандидат в интервью "Украинской правде", отвечая на упреки в том, что тур имеет признаки незаконной агитации.

Наконец, еще до выборов студия Зеленского "Квартал 95" планирует закончить работу над третьим сезоном сериала "Слуга народа". Сюжет держится в тайне, но отдельные фрагменты отснятого материала, попавшие в сеть, не оставляют сомнений: украинскую власть в сериале высмеют еще жестче, чем обычно.

А пока по всей Украине появляются билборды с надписями "Следующий президент. Слуга народа", рекламирующие не столько сериал, сколько самого кандидата.

И для "ватников", и для патриотов

Нынешнее лидерство Зеленского в электоральных рейтингах не означает, что исход выборов стал предсказуемым. Не определившимися в своих симпатиях остаются порядка 20% потенциальных избирателей.

Кроме того, не факт, что все избиратели, которые сейчас говорят о готовности голосовать за Зеленского, в конечном итоге сделают это, считают опрошенные Би-би-си эксперты.

"Риск Зеленского состоит в том, что "всеяден". Он - приемлемый кандидат для самых разных избирателей, которым не нравятся старые политики: и для умеренных "ватников", и для умеренных патриотов. Но такой электорат крайне трудно удержать", - считает Фесенко.

Еще одна особенность аполитичного электората, на который опирается Зеленский, в том, что он неохотно голосует. Ведь одно дело ответить на вопросы социолога, который пришел к тебе домой, а другое - дойти до избирательного участка в день голосования.

"Избиратель Зеленского - это как раз тот человек, который, если в день выборов будет хорошая погода, поедет на шашлыки, а если плохая - полежит на диване, посмотрит сериал с Зеленским в главной роли", - сказал Би-би-си политолог Валерий Дымов. Выборы на Украине пройдут 31 марта.

"Мочить его будут абсолютно все"

Еще одним серьезным вызовом для Зеленского станет то, что после публикации результатов последних соцопросов остальные участники предвыборной гонки начнут относиться к нему намного серьезнее.

"Теперь против него будет работать тяжелая артиллерия", - убежден Дымов. "Мочить его будут абсолютно все", - согласен Фесенко.

Тем более вопросов к кандидату в президенты Зеленскому в реальной жизни гораздо больше, чем к его альтер-эго из сериала.

Едва ли не главная претензия оппонентов - обвинения в неготовности комика без малейшего опыта политической деятельности выполнять функции верховного главнокомандующего в условиях фактической войны, которую Украина пятый год ведет на востоке страны.

Есть несколько скандалов, которые ему могут припомнить. В 2016 году на концерте в Юрмале Зеленский сравнил Украину с "актрисой немецких фильмов для взрослых, которая готова принять любое количество с любой стороны" - так он шутил про зарубежные кредиты. Позже он оправдывался: речь шла о кредитах, за которые потом отвечать "нашим детям".

Кроме того, недавно журналисты проекта "Схемы" обнаружили участие Зеленского в кипрской компании, которая, в частности, производит фильмы, получающие государственное финансирование в России. Аффилированность с российскими деньгами, а тем более бюджетными, - скользкий момент для любого кандидата в президенты Украины.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS via Getty Images Image caption В России Зеленского критиковали за поддержку военной операции на востоке Украины. При этом его продюсерская компания боролась за деньги из российского бюджета

Зеленский отреагировал на вопрос о российском бизнесе нервно, заявив, что журналисты на него "резко выскочили". Он заявил, что в России не работает, компания торгует интеллектуальными правами", а деньги потом тратятся на Украине.

24 января телеканал ТСН сообщил, что Зеленский вышел из состава кипрской компании, фигурировавшей в расследовании проекта "Схемы".

Наконец, вопросы возникают по поводу возможной связи Зеленского с бизнесменом Коломойским. Один из самых богатых граждан Украины, бывший губернатор Днепропетровской области сейчас живет в Израиле, откуда жестко критикует президента Порошенко.

В 2016 году Украина национализировала принадлежавший Коломойскому Приватбанк, сейчас власти обвиняют его в невыполнении обязательств перед принадлежавшим ему банком.

Канал Коломойского "1+1" транслирует комедийное шоу Зеленского "Вечерний 95-й квартал", новости на канале описывают поход Зеленского в политику в исключительно позитивных тонах - наконец, сам олигарх высказывается о комике-политике очень комплементарно.

Кандидат в президенты уверяет: его отношения с Коломойским носят исключительно рабочий характер.

Что, если победит?

Результаты январских вопросов заставили многих экспертов и политиков изменить отношение к Зеленскому-политику.

"Если Зеленский станет президентом, я бы не исключал, что против него сформируется некий политико-олигархический консенсус - просто как предохранитель против такого непонятного, нестандартного президента", - рассуждает политолог Фесенко.

"Я думаю, на Украине могут довольно быстро провести конституционную реформу, обрезав президентские полномочия и превратив страну в парламентскую республику", - допускает эксперт.

"1 апреля [день после выборов] - офигенная для меня дата. Для клоуна. Победить", - шутит Зеленский.

Даже если шоумен не победит, у него появится реальная возможность продолжить свой путь в политику, уверены опрошенные Би-би-си эксперты.

Партия "Слуга народа", выдвинувшая Зеленского на выборы, согласно соцопросам, уверенно проходит в следующий созыв Верховной рады Украины. Парламентские выборы состоятся в октябре этого года.