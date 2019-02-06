Кому выгодна торговая война США и Китая? ООН назвала победителей

Image caption Око за око: до сих пор Китай зеркально отвечал на все выпады Трампа

Торговая война Дональда Трампа с Китаем уже подорвала рост китайской экономики и навредила американским компаниям. Но кое-кто получил выгоду. И это - не США и не Китай, подсчитали эксперты ООН.

Из-за повышенных импортных пошлин американские компании сокращают закупки в Китае, и наоборот. Им приходится искать замену поставщикам товаров и комплектующих, что позволяет другим странам нарастить экспорт.

"Больше других от трений между США и Китаем выиграют страны, которым технологическое и экономическое развитие позволят заместить продукцию американских и китайских фирм", - говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

США повысили пошлины на китайский экспорт стоимостью 250 млрд долларов в год, а Китай обложил тарифами американские товары на 85 млрд долларов. Если до 1 марта Вашингтон и Пекин не договорятся, Трамп угрожает эскалацией.

Тарифная война вынуждает компании искать поставщиков и подрядчиков в других странах. Однако заявленная цель поддержать отечественного производителя недостижима: они получат лишь около 5% переводимого бизнеса, подсчитала ООН.

Причем, результаты исследований оказались примерно одинаковыми для всех отраслей: от машиностроения, лесной и химической промышленности до телекоммуникационного оборудования и мебели.

Кто заместит остальные 90% сокращающегося экспорта из Китая и США на общую сумму около 300 млрд долларов? Около 70 млрд экспорта придется на 28 стран Евросоюза, по 20 с лишним миллиардов - на Японию, Мексику и Канаду, говорится в докладе ООН.

Однако в экспорте развитых стран это капля в море. Поэтому в десятке государств, которым перераспределение мировых торговых потоков принесет наибольшую выгоду, в основном развивающиеся страны.

Мексике и Вьетнаму, например, торговая война США и Китая обещает заметный рост доходов от продажи товаров и услуг за рубеж. Перенесенный в эти страны бизнес обеспечит более 5% их будущего экспорта, полагает ООН.

Победителей не будет

Передел мирового рынка окажет заметное влияние на некоторые страны, однако в масштабах мировой торговли, превышающей 17 трлн долларов в год, он не так заметен. Тем не менее, торговая война США и Китая нанесет миру существенный урон, уверены эксперты ООН.

"Последствия для всей системы международной торговли будут крайне негативными", - сказала Памела Кок-Хамильтон, один из руководителей UNCTAD, на пресс-конференции.

"Мы увидим и валютные войны, и волну девальваций, и стагфляцию с безработицей, но главное - все это грозит выплеснуться через край и вызвать перекосы в других областях".

Пострадают, в первую очередь, развивающиеся страны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китай - крупнейший экспортер в мире

Значительная доля китайского экспорта в США, почти 40% - это детали и комплектующие, промежуточный продукт, из которого американцы делают уже свой конечный.

Если пошлины сократят эти продажи, то китайцы уменьшат закупки вниз по производственной цепочке - ведь они сами покупают компоненты, в основном у соседей по региону.

По оценке экспертов ООН, этот эффект домино обойдется Юго-Восточной Азии в 160 млрд долларов недополученных доходов.

Экономисты еще в конце прошлого года хором заговорили о том, что торговые войны начинают сказываться на экономике Китая, у которой и без того много проблем.

Замедление китайского роста, в свою очередь, ведет к падению цен на сырье - основной экспортный товар для некоторых стран. А бегство инвесторов в надежные долларовые активы и девальвации ради повышения конкурентоспособности увеличивают расходы большинства развивающихся стран на обслуживание внешних долгов.

И на этом их неприятности не заканчиваются.

"Еще один повод для беспокойства - вероятность того, что за Китаем и США последуют другие страны, и протекционизм выйдет на мировой уровень. А от него в первую очередь страдают более слабые страны, поэтому так важно уберечь многостороннюю систему международной торговли и доступ небогатых стран на мировой рынок", - предупреждает ООН.