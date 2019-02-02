Алекс Лесли и Настя Рыбка - о тайской тюрьме, миллиардерах и сексе
После одиннадцати месяцев тайской тюрьмы в Россию вернулись Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, больше известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли.
В Таиланде они были признаны виновными в проведении нелегального секс-тренинга. Правда, в московском "Шереметьеве" их тут же снова задержали. Оказалось, что теперь тренеров по соблазнению подозревают по статье о вовлечении в проституцию.
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Русская служба Би-би-си встретилась с Лесли и Рыбкой в Москве, чтобы узнать подробности об их проблемах с законом, извинениях перед Олегом Дерипаской и обиде на Алексея Навального.