Женщины в кино: "Мы по-прежнему живем в Средневековье"

Правообладатель иллюстрации Sarah Kestenbaum Image caption Беатрис Сатклифф полагает, что женщина-режиссер может показать реальную женщину на экране, без прикрас

Все наиболее прибыльные фильмы 2018 года, такие как "Черная Пантера", "Мстители: Война бесконечности", "Суперсемейка-2", сняты режиссерами-мужчинами.

Что касается блокбастеров Голливуда, то это обычное дело, указывает американская инициативная группа Time's Up ("Время вышло").

Согласно их данным, только 4% наиболее кассовых фильмов последнего десятилетия были поставлены женщинами, и теперь активисты этой кампании призывают киностудии Голливуда и ведущих звезд кино изменить существующий порядок вещей.

Time's Up запустила кампанию с хэштегом #4percentchallenge, которую уже поддержали такие звезды, как Тесса Томпсон, Бри Ларсон и Брайс Даллас Ховард.

От женщин - опыт, от мужчин - потенциал

"Четыре процента - это грустная цифра, но такие вещи, как этот челлендж, совершенно необходимы", - сказала в интервью Би-би-си Radio 1 Джорджиа Паррис, кинорежиссер из Британии.

Ее первый полнометражный фильм "Мари" был представлен в прошлом году на Лондонском кинофестивале.

"Это старая проблема, когда женщин нанимают по их опыту работы, а мужчин - по их потенциалу. Поэтому, если нам не будут предоставлять возможность получить нужный опыт, то как тогда эту проблему можно решить в принципе?" - задается вопросом Паррис.

Правообладатель иллюстрации Mari poster Image caption Фильм Джорджии Паррис дебютировал на Лондонском кинофестивале в 2018 году

Однако, по ее словам, тот успех, который получил блокбастер 2017 года "Чудо-женщина", как раз показывает, что ситуация начинает меняться.

"Бытует мнение, что женщины имеют тенденцию снимать фильмы о более деликатных вещах, которые интересуют в основном женщин, и эти фильмы менее затратные в производстве. Но если вы посмотрите, например, на "Чудо-женщину", то он очень хорошо себя показал. И теперь мы видим, что женщинам начинают доверять [съемку фильмов] с большим бюджетом", - указывает кинорежиссер.

Важно и то, что кампании, подобные #4percentchallenge, дают веру в себя новому поколению режиссеров, к которому относится Беатрис Сатклифф.

Беатрис также курирует фестиваль "Женщины в кино", который задуман британской инициативной группой Like Minded Females ("Женщины-единомышленницы") и пройдет в апреле этого года в Лондоне.

"Мы живем в каком-то Средневековье в том, что касается того, как женские образы представлены на экране, и как женщины в целом представлены в киноиндустрии, - полагает Сатклифф. - Мы должны попытаться вывести женщин на первый план, потому что ситуация просто неадекватная, и я очень хочу сделать все, чтобы это переломить".

Правообладатель иллюстрации Beatrice Sutcliffe Image caption Беатрис Сатклифф курирует фестиваль "Женщины в кино", который пройдет в апреле этого года в Лондоне по инициативе британской группы Like Minded Females ("Женщины-единомышленницы")

Беатрис Сатклифф ратует не только за более правдивое изображение женщин; она хочет, чтобы мужчины-режиссеры перестали выставлять женщин на посмешище.

"Я хочу увидеть фильм, где у женщины на экране будет менструация, но это ей никак не помешает. Неприкрытое, реальное изображение того, через что женщинам приходиться проходить. Потому что обычно, когда у женщины в кино менструация, это преподносится как нечто комическое, - полагает она. - А женщина-режиссер может показать реальную женщину на экране, без прикрас".

Нужны ли суперспособности?

Группа Time's Up утверждает, что фильмы, снятые женщинами, чаще изображают женщин разных возрастов и разных этнических групп.

"Женщины-режиссеры также чаще берут других женщин на ключевые должности в съемочную группу, - говорится в заявлении инициативной группы. - Таким образом, кинопроизводство становится более человечным процессом, где нормально и спокойно работается людям разных возрастов и социально-этнических групп".

Активисты этой кампании призывают актеров сняться в ближайшие полтора года у какой-нибудь женщины-кинорежиссера, и уже целый ряд актеров и актрис поддержали эту кампанию - Эми Шумер, Арми Хаммер, Джордан Пил, Джульетт Смоллетт, Риз Уизерспун и Зази Битц.

В Британии также предпринимаются усилия в этом направлении: на Лондонском кинофестивале 2018 года из показанных картин 38% были сняты женщинами.

Крупные киностудии, такие как Bad Robots Джеффри Абрамса, Universal и Disney, поддержали новый челлендж, а исполнительный директор студии Disney Боб Айгер заявил в "Твиттере", что его компания не только приняла его, но уже 40% находящихся в процессе съемок или подготовки фильмов студии делаются под руководством женщин-режиссеров.

Но разве не важнее просто взять на работу наиболее подходящего человека, вне зависимости от половой принадлежности, вопрошают скептики?

Режиссер Джорджи Паррис на это отвечает, что в кино должны быть отражены различные точки зрения.

"Мужчины могут делать прекрасное кино, в том числе и очень трогательные, близкие женщинам, сюжеты. Но в конечном счете, если мы постоянно предлагаем только чью-то одну точку зрения, мужскую точку зрения, это не отражает мир, в котором мы живем, - полагает она. - Нужно не только добиться гендерного баланса, но и чтобы разные женщины показывали мир с разных сторон".

У нового фильма о супергероях студии Disney "Капитан Марвел", который выходит на экраны этой весной, два режиссера - мужчина и женщина, Райан Флек и Анна Боден.

"С выходом "Капитана Марвела", думаю, наступает по-настоящему важный момент, когда женщины-режиссеры, особенно те, которые хотят работать на крупных студиях в Голливуде, должны сделать шаг вперед и побороться за свои права", - отмечает Беатрис Сатклифф.