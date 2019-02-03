Новые акции "желтых жилетов" во Франции: марш раненых против резиновых пуль

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жером Родригес - один из лидеров движения протеста

Французские "желтые жилеты" провели очередную серию демонстраций против роста стоимости жизни и политики президента Эммануэля Макрона.

Но на этот раз у митингующих появился еще один объект недовольства: травматическое оружие, ранее применявшееся полицией для разгона беспорядков.

Десятки людей получили ранения за время акций "желтых жилетов", которые проводят еженедельные протесты с ноября.

Некоторые получили крайне серьезное увечье - лишились глаза.

Жером Родригес, ведущий активист движения "жилетов", обратился к протестующим через неделю после того, как получил серьезную травму глаза во время акции протеста в Париже.

"Они стреляют в население из боевого оружия, - сказал он. - Такой стала Франция сегодня? Мы просто хотим, чтобы у нас было что положить в холодильник, а в итоге остаемся без глаза".

Французская полиция вооружена травматическими ружьями LBD, также известными под названием Flash-ball.

Официальные лица признали, что это оружие применялось в тех столкновениях, где получил ранение Родригес, но сказали, что связь между этим фактом и его травмой пока до конца не установлена.

В пятницу французский суд постановил, что полиция может и дальше применять травматическое оружие, потому что угроза беспорядков сохраняется.

С другой стороны, с начала акций "желтых жилетов" пострадали уже около 1000 полицейских, и митинги в Париже уже не раз выходили за рамки мирных акций, оборачиваясь вандализмом и погромами.

С беспорядками также связаны по меньшей мере 10 случаев гибели людей.

Что происходит во французских городах сейчас?

Тысячи людей приняли участие в субботних шествиях по всей Франции.

На созданной организаторами странице в"Фейсбуке" сказано, что правительство хочет заставить протестующих замолчать, но они требуют положить конец непропорциональному применению силы.

Во время "великого марша раненых" в Париже здоровые в знак солидарности надели повязки на глаза.

Жером Родригес, 39-летний бывший продавец, который сейчас учится на сантехника, в интервью Би-би-си сказал: "Сегодняшний протест - это особый протест. Он организован ранеными и для раненых".

В Лилле один протестующий нес плакат с надписью: "Прекратите огонь. Вы сошли с ума?"

Также поступали сообщения о спорадических столкновениях. Полиция применила слезоточивый газ на площади Республики в Париже, где часто происходят беспорядки.

Двое человек были задержаны в городе Морле на западе Франции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Французская полиция на этой недели выпустила инструкции о том, что нелетальное оружие LBD, применяемое для борьбы с беспорядками, надо направлять подальше от головы

Во время "великого марша раненых" в Париже здоровые в знак солидарности с пострадавшими надели повязки на глаза.

Жером Родригес, 39-летний бывший продавец, который сейчас учится на сантехника, в интервью Би-би-си сказал: "Сегодняшний протест - это особый протест. Он организован ранеными и для раненых".

В городе Лилле на севере страны один протестующий нес плакат с надписью: "Прекрати огонь. Вы сошли с ума?"

Также поступали сообщения о спорадических столкновениях. Полиция применила слезоточивый газ на площади Республики в Париже, где часто происходят беспорядки.

Двое протестующих были задержаны в западном городе Морле.

Травматическое оружие LBD и последствия его применения

LBD40 описывается как нелетальное оружие, которое заменило ружья типа "Flash-Ball" в арсенале французской полиции. Но старое название все еще широко используется.

Оно стреляет 40-миллиметровыми резиновыми или пенопластовыми пулями, скорость которых достигает 100 м в секунду. Согласно инструкции, такие пули не должны прорывать кожу и причинять раны. Но в реальной жизни счет граждан, получивших ужасные ранения от LBD40, идет на десятки.

Протестующий Оливье Безиаде, 47-ми лет, получил ранение из полицейского оружия 12 января в Бордо. На видео зафиксировано, как он убегает от полиции, а затем падает на мостовую, и лицо его залито кровью.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оливье Безиаде был сильно ранен 12 января в Бордо и только 1 февраля вышел из комы

В тот день он стал одним из пяти тяжелораненных. Участники протестной кампании говорят, что около десяти человек остались без одного глаза, но эти сообщения пока не получили подтверждения.

Адвокат некоторых из жертв, Этьен Ноэль, считает, что у полиции нет достаточной подготовки для использования такого оружия. По его словам, многие пострадавшие получили ранения в голову.

Лишь неколько европейских стран используют аналогичные средства для противостояния массовых беспорядкам. В январе этого года Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил предложение о запрете такого оружия.