Роберт Мюллер: самый загадочный человек Америки

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Он почти не дает интервью и редко появляется на публике. Его не встретишь на официальных мероприятиях. И тем не менее, Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, - один из самых обсуждаемых людей в США.

Критики обвиняют его в заговоре с целью сместить президента Трампа. А его сторонники видят в нем неутомимого правдолюба. Сам же он остается в тени, несмотря на всю шумиху.

Кто же он, Роберт Мюллер?

Сотрудница ФБР Лорен Андерсон расследовала убийство в Либревиле, столице Габона, когда ей поступил срочный звонок.

Голос на другом конце сказал ей, что Роберт Мюллер, который был назначен директором ФБР за два года до того, в 2001 году, пытался связаться с ней.

"Это меня крайне удивило, - рассказала Лорен в интервью Би-би-си. - Я подумала, что здесь такое могло происходить, о чем ему понадобилось знать?"

За несколько недель до этого Лорен ехала в автобусе в Париже, когда у мужчины, ехавшего в том же автобусе, случился сердечный приступ. Он впоследствии скончался, но она буквально перепрыгнула через несколько рядов сидений, чтобы сделать ему искусственный массаж сердца, а потом, когда прибыли медики, утешала его жену.

В Габоне она с опаской поднесла телефон к уху и услышала голос Роберта Мюллера.

"Я слышал, что вы пытались спасти жизнь человеку, - сказал он. - Спасибо".

Этот случай, по словам Лорен Андерсон, раскрывает суть его характера.

"Он выкроил время, когда в мире творился полный хаос, чтобы позвонить и поговорить со мной".

"Он ценит людей, которые поступают правильно. Вот что для него важно в человеке".

Роберт Свэн Мюллер III родился в обеспеченной семье в Манхэттене в 1944 году. Вырос он в Принстоне, штат Нью-Джерси. Учился в закрытой частной школе-интернате Святого Павла в Нью-Гэмпшире.

"Он был очень серьезным молодым человеком, - вспоминает проучившийся с Мюллером пять лет Максвелл Кинг. - Открытый, прямой как стрела, очень целеустремленный и упорный".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фотография 1962 года школьной хоккейной команды Мюллера. У него - номер 12, а у Джона Керри, бывшего государственного секретаря США - 18.

"Дети в таких школах-пансионах могут быть очень насмешливыми, язвительными, - вспоминает Кинг один случай, произошедший у школьного магазинчика. - Мы смеялись над кем-то, и я помню, как Боб [Мюллер] просто встал и ушел, давая понять, что ему это не нравится. Он покачал головой и ушел".

Неприятие несправедливости, глубоко укоренившееся понимание того, что хорошо, что плохо, - это качества, на которые указывают многие знающие Мюллера люди.

"Он был отличным футболистом, хоккеистом и игроком в лакросс, - добавляет его бывший одноклассник. - По-моему, он был капитаном каждой из этих трех команд".

"Он был настоящим командным игроком, он не выпендривался, все это ценили и уважали его за это. Он и сейчас такой, он всегда был честным и прямолинейным человеком".

В школе, как рассказывает Кинг, придавали особое значение стремлению работать на благо государства.

"Многие из нас хотели посвятить себя государственной службе. Что касается Боба ... мы видели, сколько времени он уделял учебе и спорту, и многие прочили ему успех на государственном поприще".

После курса политики в Принстонском университете Мюллер поступил на службу в морскую пехоту и в 1968 году был отправлен во Вьетнам.

"В то время мало кто из благополучных семей добровольно шел на войну. Еще один пример преданности Боба своей стране", - говорит Максвелл Кинг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роберт Мюллер служил лейтенантом в морской пехоте во время войны во Вьетнаме

Сам Мюллер объяснил свое тогдашнее решение в редком интервью в 2002 году.

"Одна из причин, по которой я пошел в морскую пехоту, заключалась в том, что мы потеряли очень хорошего друга, который служил морским пехотинцем во Вьетнаме. Он был на курс старше меня в Принстоне", - сказал он.

"Некоторые из нас считали, что мы должны последовать его примеру".

На войне Мюллер командовал взводом, был дважды ранен в бою и неоднократно награжден за храбрость.

"Младший лейтенант Мюллер бесстрашно переходил с одной позиции на другую, пренебрегая собственной безопасностью", - говорится в его наградном листе.

Вернувшись с войны, Мюллер поступил на юридический факультет в Университет Вирджинии и окончил его в 1973 году.

После учебы устроился адвокатом в юридическую фирму в Сан-Франциско, после чего переехал в Бостон, где работал прокурором и расследовал крупные преступления, такие как терроризм и международное отмывание денег.

В 1990 году он поступил на работу в министерство юстиции, а затем совершил, как посчитали некоторые его знакомые, весьма неожиданный шаг в карьере.

"Он мог бы уйти из [министерства юстиции] и провести жизнь, прекрасно зарабатывая в юридической фирме", - говорит Тим Вейнер, автор книги "Враги: история ФБР".

"Вместо этого он стал прокурором в системе уголовного правосудия в Вашингтоне, округ Колумбия, что на самом деле является должностью начального уровня".

"Он чувствовал моральную обязанность бороться с преступностью в Вашингтоне, которая тогда была на очень высоком уровне, с большим количеством убийств, отчасти вызванных нарковойнами".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роберт Мюллер был единогласно утвержден директором ФБР в 2001 году

В августе 2001 года Мюллер, которого большинство экспертов считали явным фаворитом, был единогласно утвержден сенатом в роли главы ФБР.

Мюллер был приведен к присяге 4 сентября и прибыл в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия, уже с солидной репутацией, заслуженной за время его работы прокурором в столице.

Но ровно через неделю после того, как он впервые вошел в свой офис, произошли теракты 11 сентября, в результате которых погибло около 3000 человек, и это полностью изменило его роль.

"Можете себе представить, какой была вторая неделя его работы", - говорит Вейнер.

"ФБР, за которое он теперь отвечал, было глубоко проблемным учреждением ... 95% сотрудников были белыми мужчинами, и организация не очень хорошо выполняла свою основную функцию, а именно, разведку".

"За 12 лет работы директором Роберт Мюллер преобразовал ФБР в службу 21-го века, причем сделал ее разведывательной службой в соответствии с законом".

Али Суфан, бывший агент ФБР, работавший с Мюллером в сфере борьбы с терроризмом после 11 сентября, согласен с этим утверждением.

"Он смог эффективно преобразовать ФБР из организации, исторически концентрировавшейся на правоохранительной деятельности, в организацию, нацеленную на разведку", - говорит он.

Но его стремление модернизировать бюро, технологии в котором настолько устарели, что его сотрудники не могли даже пересылать файлы друг другу по электронной почте, пришлось по душе не всем.

"Из-за событий 11 сентября ему пришлось проводить в жизнь радикальные изменения в ФБР, и могу вам сказать, что добиться этих перемен было очень трудно", - говорит Лорен Андерсон.

"Его решения, по мнению значительного числа сотрудников, наносили ущерб ФБР".

Андерсон добавляет, что директор также раздражал некоторых коллег своей неослабевающей дотошностью.

"Это доводило людей до ручки, - говорит она. - Для него было обычным делом запрашивать очень конкретные подробности на брифинге - детали, которые некоторые менеджеры считали мелочами. Но если у них их не было, сотрудники испытывали смущение и раздражение".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Теракты 11 сентября произошли всего через неделю после того, как Роберт Мюллер возглавил ФБР

После событий 11 сентября Мюллера критиковали за недостаточно эффективную разведку, говорит Дуглас Чарльз, профессор истории США в Университете штата Пенсильвания. Но он указывает, что в 2004 году, когда тогдашний президент Джордж Буш приказал Агентству национальной безопасности (АНБ) шпионить за американскими гражданами в качестве меры противодействия терроризму, Мюллер пригрозил уйти в отставку. Это привело к тому, что президент в конечном итоге отступил.

"Он был чрезвычайно бдителен, осознавая опасность того, что, борясь с терроризмом, США могут утратить гражданские свободы", - говорит Тим Вейнер, который провел некоторое время с Мюллером в Мехико незадолго до выборов 2016 года.

Каким же ему запомнился Мюллер?

"Я увидел человека, который внешне очень формален, он всегда носит рубашку, застегнутую на все пуговицы, всегда в темном костюме, он одевается, как будто на дворе 1956 год, по радио поет Фрэнк Синатра, а в Белом доме сидит Эйзенхауэр, - говорит он. - Но под этим формальным внешним видом скрывается обаятельный человек с очень острым и сфокусированным умом".

С тех пор как в мае 2017 года Мюллер был назначен спецпрокурором, очень много говорилось о его сдержанном подходе к руководству расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. По ходу расследования очень мало информации просочилось в прессу, и он редко говорил о нем публично.

"Тот факт, что мы ничего не слышали от него, кроме объявлений о судебных исках, полностью согласуется с лидером и человеком, которого я знала и с которым работала", - говорит Лорен Андерсон.

"Он очень неохотно общается со СМИ, потому что не считает, что его работа должна привлекать внимание к нему как к персоне", - добавляет она.

Он доносит до общественности результаты своей работы посредством обвинительных заключений и ордеров на арест, говорит Лорен Андерсон.

Джулиан Зелизер, профессор истории и общественных отношений в Принстонском университете, в котором учился сам Мюллер, видит в этом позитивную сторону.

"В наше время все громко кричат, включая президента, все всегда что-то говорят. Если вы соблюдаете тишину, это только добавляет тайны".

"Многие люди, если бы на них оказывалось такое сильное давление, почувствовали бы необходимость что-то заявить, чтобы исправить ситуацию. Но у него есть уверенность в себе, он может позволить себе сосредоточиться на работе".

Роберт Мюллер, безусловно, пострадал от нападок. Президент Трамп описал его, среди прочего, как "очень противоречивого" и "опозорившегося" человека. Но Лорен Андерсон, которая работала под руководством Мюллера в течение всего срока его полномочий в качестве директора ФБР, не думает, что его осторожный подход к "российскому расследованию" изменится в ближайшее время, несмотря на все нападки.

"Готова поспорить, что мы не услышим от него ответа до тех пор, пока ему не нужно будет выступать перед конгрессом, - говорит она. - Он сделает все таким образом, чтобы за него говорила его работа".