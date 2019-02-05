Суд над Кириллом Серебренниковым и его бывшими коллегами по проекту "Платформа" длится уже несколько месяцев. В последние недели сторона обвинения представила ключевых свидетелей, которые дали показания о том, как, на их взгляд, работала схема обналичивания денег на "Седьмой студии" (управляющая организация проекта "Платформа"). Вот что они рассказали.

Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин были руководителями "Седьмой студии". Софья Апфельбаум - чиновницей министерства культуры, которая занималась поддержкой современного творчества и одобрила выделение субсидий театральному проекту "Платформа". В 2017 году было заведено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, руководство студии похитило более 200 миллионов рублей (более 3 млн долларов), выделенных из бюджета "Платформе" за годы работы проекта. Подсудимые - за исключением бывшего главбуха Нины Масляевой - не признают своей вины.

Нина Масляева, экс-главбух "Седьмой студии", главный свидетель обвинения

Масляева заявила, что в 2011 году будущие руководители "Седьмой студии" уже знали, что проект состоится "благодаря хорошей знакомой из минкульта" - Софье Апфельбаум.

"Было сказано, что на проекте и на госконтракте все присутствующие здесь могут заработать, и Апфельбаум, думаю, тоже", - заявила бухгалтер. По ее словам, Апфельбаум состояла в дружеских отношениях с Итиным. "Ее возили в Петербург, селили в дорогие гостиницы, поили и кормили", - рассказала в суде Масляева.

По ее словам, она сама не принимала никаких решений, а только выполняла поручения Итина и Малобродского. "Я смотрела всем в рот, потому что хотела и заработать. Я не такая крутая женщина - я нужна была только для того, чтобы изготавливать документы, держать связь с минкультуры, все глобальные решения принимались руководителями. В конечном итоге это превратилось в обналичивание средств и в отчеты в минкульт", - так Масляева описала в суде свою деятельность.

По ее словам, в студии действовали "белая" и "черная" кассы. "Черная" касса представляла собой сейф, где хранились наличные деньги. В минкульт и другие органы якобы подавались липовые отчеты, где, например, указывалась заниженная зарплата руководителей. Также в "Седьмую студию" были устроены на работу липовые сотрудники, утверждает свидетель. По словам Масловой, это было необходимо, чтобы соблюсти требование минкульта о том, что зарплатный фонд должен составлять 3 млн рублей.

Еще до начала работы студии Итин якобы сказал Масляевой, что будут нужны наличные средства в большом объеме. Бухгалтер "по согласованию с Итиным и Малобродским" подключила к работе по обналичиванию своих знакомых Дмитрия Педченко и Валерия Синельникова. Они тоже свидетели обвинения.

Наличные деньги, со слов главбуха, снимались либо по карте "Альфа-банка", либо через знакомых Масляевой. Бухгалтер рассказала, что по карте было снято около 120 млн рублей, а через обнальщиков - около 90 млн. "Руководители организации знали о передвижении всех денежных средств", - заявила свидетель.

Адвокаты подсудимых задавали много вопросов о том, как функционировала финансовая деятельность "Седьмой студии", но Масляева редко давала развернутые ответы на их вопросы. Она отвечала, что либо не помнит каких-то деталей или событий, либо не знает подробностей, потому что деньгами и документами занимались ее помощницы Войкина и Филимонова (тоже свидетельницы обвинения).

Нина Масляева работала главым бухгалтером "Седьмой студии". Она - единственная из обвиняемых, кто признал вину и заключил сделку со следствием. Сторона обвинения использует ее в качестве ключевого свидетеля. Защита остальных подсудимых неоднократно заявляла, что показания Масляевой ложные и что она оговорила и себя, и других обвиняемых.

Валерий Педченко, юрист, неофициально работал в "Седьмой студии"

Педченко - знакомый Нины Масляевой. По его словам, получал 30-50 тысяч рублей за обналичивание денег для "Седьмой студии".

Деньги якобы обналичивались следующим образом: Педченко называли необходимую сумму, а он отдавал поручение своему знакомому Дмитрию Дорошенко (один из свидетелей). Дальше деньги поступали на счета фирм, согласованных с Дорошенко, который забирал обналичку и передавал ее Педченко. Процент по обналичке составлял 8-10%.

На допросе Педченко заявил, что "не имеет ни малейшего понятия", откуда Масляева брала деньги, чтобы платить ему за услуги.

Он также заявил, что слышал, как Воронова* говорила по телефону с Серебренниковым и тот просил у нее наличные деньги на квартиру в Берлине.

* Екатерина Воронова - продюсер "Седьмой студии", обвиняется в мошенничестве вместе с другими фигурантами дела.Уехала из России и объявлена в розыск.

"В какой форме это говорилось, я уже не помню. Она говорила, что взяла для Кирилла Семеновича [деньги], говорила, что поехала в "Гоголь-центр". Не помню когда, но что деньги брались на приобретение недвижимости, это точно было", - поправился затем Педченко.

"Никогда Воронова не уведомляла меня о получении Педченко наличных средств. От Вороновой я получал только деньги по зарплате, за что расписывался в ведомости", - ответил Серебренников.

Педченко - старый знакомый Масляевой, он часто возил ее на машине. Многое из того, что он рассказал в суде, он знает "со слов Масляевой". В 2012 году Педченко и Масляева вместе учредили медицинский центр "Намасте". Генеральным директором фирмы была жена знакомого Педченко, которая якобы была фиктивно устроена в "Седьмой студии".

Дмитрий Дорошенко, пенсионер, судим за обналичивание

Знакомый Педченко, ни с кем из подсудимых не общался. У Дорошенко был друг Андрей, который работал в банке. Дорошенко якобы согласовывал с Андреем, на какие подставные фирмы переводить деньги для обналичивания. Счета фирм открывал сам Андрей. Дорошенко затем забирал наличные и передавал их Педченко "в пакетиках".

Андрей брал 4-8% от суммы за свои услуги, но иногда комиссия доходила и до 15%. Дорошенко оставлял себе 1% от обналиченной суммы.

"Мне сказали, что нужно обналичивать средства. Ко мне обратились за помощью, потому что у меня был такой опыт", - заявил в суде Дорошенко.

Свидетель, по его показаниям, занимался обналичиванием для "Седьмой студии" до 2015 года. Зачем театру были нужные наличные и на что они тратились, он не знает.

Валерий Синельников, индивидуальный предприниматель, заключил договор с "Седьмой студией" на оказание услуг

Называет себя профессиональным театральным менеджером. Заявил, что хотел участвовать в творческой работе на "Седьмой студии", но из его первого разговора с Юрием Итиным "стало понятно", что от него нужны были только услуги по обналичиванию. Хотя напрямую Итин ему об этом никогда не говорил.

Педченко на своем допросе заявил, что у Синельникова были близкие отношения с Масляевой, которая и познакомила его с Итиным.

"В ходе разговора я понял, что участия практического от меня не требуется, это были фиктивные договора на определенный процент обналичивания денег", - заявил свидетель.

Синельников живет и работает в Петербурге. Ему на счета поступали деньги "Седьмой студии", которые он обналичивал и привозил в Москву. Студия оплачивала ему билеты на поезд. Синельников говорит, что совершил около десяти таких поездок и обналичил 25 млн рублей, оставляя себе 9% комиссии.

Также свидетель рассказал, что Нина Масляева во время его работы на "Седьмую студию" "по дружбе" якобы дала ему около миллиона рублей, на которые он купил автомобиль.

Лариса Войкина, бывший бухгалтер и кадровик "Седьмой студии"

На суде рассказала, что в "Седьмой студии", помимо прочего, работала с наличными - ей привозили деньги, она складывала их в сейф и вела учет, но распоряжались деньгами Масляева и Филимонова, которые согласовывали транзакции с руководителями студии. По словам Войкиной, ее не интересовало, откуда в театре появляются наличные.

Войкина подтвердила, что в официальных документах зарплаты руководителей указывались в несколько раз меньше, чем были в реальности.

Согласно ее показаниям, в 2014 году руководство студии якобы решило сверить "черную" и официальную кассы и недосчиталось 5 млн рублей. Было решено провести аудит. Войкина рассказала, что, со слов Вороновой, Кирилл Серебренников будто бы лично дал указания уничтожить всю бухгалтерию и электронный учет средств. Документы надо было уничтожить из-за того, что аудиторы нашли в них нарушение закона - неуплату налогов.

"Воронова позвонила и сказала, что нужно уничтожить документы. Серебренников дал распоряжение уничтожить", - сказала в суде Войкина.

Бухгалтер утверждает, что у нее оставались некоторые документы вплоть до 2017 года, но когда в мае Масляеву и Итина задержали, Воронова позвонила Войкиной и приказала уничтожить "все, что осталось".

Наталья Жирикова, бухгалтер, помогала проводить аудит "Седьмой студии"

По показаниям Жириковой, она стала работать с документами "Седьмой студии" после того, как руководство проекта недосчиталось 5 млн рублей и пригласило аудитора Инну Лунину для сверки документов. Жирикова помогала Луниной и разбирала бухгалтерию.

По словам свидетеля, ей нужно было восстановить бухгалтерский учет и многие документы, а затем отобразить это в бухгалтерской программе. "Как я поняла, учета вообще никакого не было, все было формально", - рассказала Жирикова про бухгалтерию, которую вела Масляева.

Когда Жирикова пришла в "Седьмую студию", документы "были свалены в коробки", "все приходилось разбирать". "Я во все это вникала, охреневала, как люди вели учет и вносили первичные документы", - сказала Жирикова.

По словам свидетеля, договоры "Седьмой студии" заключались с двумя видами контрагентов - реальными и "виртуальными". У реальных были грамотно составлены договоры и акты, а у "виртуальных" были типовые договоры с ошибками. "Виртуальными" были компании, через которые проводилось обналичивание.

В тот момент, когда Жирикова начала работать на "Седьмой студии", "до Масляевой было не добиться", рассказала она. "Я знала, что была конфликтная ситуация из-за недостачи денег. Но люди творческие далеки от бухгалтерии, ни Воронова, никто не знал реальной картинки, как все было", - заявила Жирикова.

Она подтвердила слова других свидетелей о том, что в официальной ведомости указывались заниженные зарплаты. Сама Жирикова получала около 70 тысяч рублей, а в ведомости значилось 15-20 тысяч, рассказала она.

Также свидетель заявила, что проекту "Платформа" требовался целый штат хороших бухгалтеров и все денежные операции "нереально было отразить в одиночку".

Во вторник стало известно, что суд по собственной инициативе решил назначить новую финансовую экспертизу по делу "Седьмой студии".

"Экспертиза нужна, чтобы посчитать, сколько стоили все те мероприятия, которые проводила "Седьмая студия" - чтобы посчитали специалисты, а не следователи, которые говорят, что этого не было, того не было и вообще сцена пустая была", - прокомментировала Интерфаксу решение суда адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова.

"Это сенсация", - добавила она.

Рисунки: Татьяна Оспенникова/Би-би-си, фото: Артем Геодакян/ТАСС

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