Правообладатель иллюстрации T.me/russica2 Image caption Фотоколлаж из снимков Алексея Навального и Евгения Пригожина был опубликован на анонимном канале "Незыгарь"

В соцсетях обсуждают якобы имевшую место встречу между оппозиционным политиком Алексеем Навальным и предпринимателем Евгением Пригожиным, чье имя СМИ связывают с "ЧВК Вагнера". В пресс-службе Пригожина заявили Русской службе Би-би-си , что "встреча действительно была". Навальный заявляет, что всё это ложь.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как развивались события.

Утром 3 февраля анонимный телеграм-канал "Незыгарь" распространил информацию о встрече Навального с Пригожиным.

Канал опубликовал фотографии, сделанные около отеля в Петербурге: на двух был запечатлен Навальный, на трех других - Пригожин. Совместных фото там не было.

"02.02.2019 около 13 часов у Навального закончилась встреча на 6 этаже в отеле Sokos на 8 линии Васильевского острова 11-13 с Пригожиным Евгением Викторовичем", - говорилось в сообщении "Незыгаря" без указания ссылки на источник информации.

После встречи, как утверждал "Незыгарь", Навальный уехал на машине, а Пригожин пешком дошел до дома 7 по набережной Лейтенанта Шмидта и зашел внутрь. По этому адресу расположен офис принадлежащей Пригожину компании "Конкорд Кейтеринг".

Через полтора часа после публикации пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила каналу RTVI, что встречи с Пригожиным не было.

"Мы ездили в Санкт-Петербург открывать муниципальный штаб. Жили в этой гостинице, да. За нами там повсюду ходили менты и фотографировали", - сказала она.

Сам Навальный написал в своем телеграм-канале, что во время поездки в Петербург за ним велось наружное наблюдение, а сообщения о проведении встречи прокомментировал так: "Ага, да, провел. Договорился о том, кого еще мы вместе убьем в ЦАР и сколько детей отравим в Москве протухшими обедами" (центр "Досье" Михаила Ходорковского считает, что люди Пригожина могут иметь отношение к гибели трех российских журналистов в ЦАР, а РБК утверждал, что его компании могли поставлять некачественные продукты в школы - но сам Пригожин отвергает оба предположения. - Би-би-си).

Днем ранее Навальный анонсировал в Петербурге новую политическую кампанию, в рамках которой планирует отвоевать у "Единой России" большинство в муниципалитетах на сентябрьских выборах, а на губернаторских, по мнению политика, должен победить "кандидат второй тур".

Навальный предположил, что заказчиком размещения информации о встрече с Пригожиным может быть либо исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, которому вскоре предстоят выборы, либо сам Пригожин.

Пресс-служба компании "Конкорд" в понедельник в ответ на запрос Би-би-си ответила, что встреча между Пригожиным и Навальным действительно была.

"Евгений Викторович сообщил, что одной из тем обсуждения было предложение Алексея Навального прекратить нападки со стороны ФБК по теме школьного питания в обмен на лояльность на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге команде Навального, на что Евгений Викторович ответил ему: "Я солдат на маршала не меняю", - говорится в ответе пресс-службы.

Ранее пресс-служба "Конкорда" в ответ на запрос издания Gazeta.SPb заявила, что "Евгений Викторович личные встречи не комментирует".

После получения ответа от "Конкорда" Би-би-си направила запрос Алексею Навальному. Он ответил, что "Пригожин врет и никакой встречи не было".

Пользователи соцсетей стали сличать фотографии Навального и Пригожина и заметили, что цветовая гамма фото с Пригожиным - более темная, что может свидетельствовать о том, что снимки были сделаны в разное время: с Навальным - в более светлое время, с Пригожиным - ближе к вечеру.

Впрочем, разница в цветах могла возникнуть и при неправильной настройке баланса белого, при которой общая гамма может смещаться, несмотря на то, что между снимками прошло мало времени.

Не все фотографии были загружены напрямую с камеры. Так, снимок, который запечатлел лицо Пригожина, выходящего из отеля, был кадрирован (меньше по вертикали, чем остальные горизонтальные фото). Значит, и другие снимки могли проходить через графический редактор.

В ответ на вопрос Би-би-си анонимный автор канала "Незыгарь" сообщил: "Мы опубликовали ту часть материалов, которую посчитали нужным обнародовать. Материалы все подлинные".

Правообладатель иллюстрации T.me/russica2 Image caption Снимок, который запечатлел Пригожина, выходящего из отеля, был кадрирован

Детали на фото с Навальным и с Пригожиным одинаковые: это и снеговой покров на балконе, и припаркованный автомобиль, и объявление на стене. Тем не менее, это не может указывать на то, что снимки сделаны в одно время.

Так, оранжевый стул на балконе, который обвели авторы канала "Незыгарь" для подтверждения своей гипотезы, виден еще на фото с Google Street View 2017 года. Тени и отражение неба на фотографиях также не дают возможность однозначно подтвердить или опровергнуть гипотезу "Незыгаря".

Сообщение "Незыгаря" перепостил в своем канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко, после чего посвятил этой теме еще несколько публикаций.

"На самом деле, оправдания Навального по поводу его встречи с Пригожиным безукоризненно хороши для членов его тоталитарной "секты хороших", но, к сожалению, тухловаты для непредвзятого наблюдателя", - писал Доренко.

Параллельно Доренко писал об этом в "Твиттере". В конце концов он заявил, что Навальный - "недалекий кривляка, напыщенная пустышка", и пообещал заблокировать всех, кто прокомментирует это утверждение.

О встрече Навального с Пригожиным как о свершившемся факте написали анонимный канал "Беспощадный пиарщик" и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ведущий радио "Эхо Москвы" Александр Плющев вскоре после появления исходной публикации "Незыгаря" принялся опровергать ее в своем телеграм-канале, указывая как на аргумент в пользу недостоверности информации на отсутствие совместных фото Навального и Пригожина и на повышенный интерес к теме со стороны Доренко.

Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала в своем телеграм-канале публикации о встрече Навального с Пригожиным "липовой заказухой".

Предполагаемая встреча Навального с Пригожиным сразу же стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях.

Кто-то вспомнил о так и не состоявшейся дуэли между Навальным и главой Росгвардии Виктором Золотовым.

8 февраля 1837 года под Петербургом состоялась дуэль, на которой был смертельно ранен поэт Александр Пушкин.

У некоторых возникли теории заговора.