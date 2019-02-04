Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Россия отвергает обвинения в нарушении ДРСМД

Сначала США, а затем и Россия приостановили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). О планах США по разработке новых ракет и судьбе других договоров об ограничении оружия с ядерными боеголовками Русской службе Би-би-си рассказала представитель госдепа США Ванесса Аскер.

Би-би-си: В субботу Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на действия США также приостанавливает участие в ДРСМД. Какова реакция Вашингтона на это? Мы на пороге войны?

Ванесса Аскер: Я бы не сказала, что мы на грани войны. Для США главным приоритетом в Европе остается стабильность, и договор о РСМД долгие годы был основой этой стабильности. Мы соблюдали положения договора 31 год. Но когда только один подписант договора выполняет его условия, то это уже не договор, это уже какие-то слова просто. Необходимы действия обеих сторон. Мы с 2013 года выражали беспокойство по поводу того, что Россия нарушает договор. Но с тех пор ситуация не изменилась.

Би-би-си: Некоторые эксперты говорят, что решение Вашингтона вообще-то помогает России, поскольку теперь Москва может разрабатывать любые ракеты и размещать их там, где хочет. В то же время США придется обсуждать свои действия с европейскими союзниками. Каковы, на ваш взгляд, перспективы ваших переговоров с Европой?

В.А.: Я не могу спекулировать о том, что произойдет в будущем. Но в целом наши европейские партнеры полностью согласны с нашим анализом действий России по нарушению ДРСМД. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в данный момент в Европе не появилось новых американских ракет. А вот российских ракет с потенциалом несения ядерных боеголовок стало больше. И именно это поставило договор под угрозу. Не могу раскрыть вам детали того, как будут выглядеть консультации с нашими партнерами в Европе. Но мы остаемся в тесном контакте.

Би-би-си: Каковы планы США по разработке новых систем вооружений и ракет средней дальности?

В.А.: В 2017 году президент США подписал директиву, позволяющую начать исследования и разработку новых оборонительных систем. Конгресс выделил на это бюджет в 48 миллионов долларов. Сейчас Пентагон рассматривает возможность разработки дополнительных оборонительных возможностей. Если новая система будет разработана, нужно будет время для тренировки солдат и офицеров, которые будут ей управлять и обслуживать. Затем будут необходимы консультации с нашими партнерами о том, где такую систему можно было бы разместить. В общем, нам много нужно проработать и просчитать до того, как новая оборонительная система встанет на вооружение.

Би-би-си: Есть ли какие-то детали того, какой именно будет новая система?

В.А.: Нет, к сожалению, я не могу поделиться с вами этой информацией.

"Ответы Москвы нас не убедили"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Москве убеждены, что США нарушает ДРСМД, так как может использовать пусковые установки системы ПРО в Польше и Румынии для пусков крылатых ракет

Би-би-си: В этом году Россия пошла на беспрецедентный шаг - продемонстрировала транспортно-пусковой контейнер для ракеты 9М729 и выступила с разъяснениями. Почему эта демонстрация вас не убедила?

В.А.: Во-первых, Россия контролировала весь процесс демонстрации контейнера. Они пытались создать иллюзию прозрачности. Но на самом деле открытости не было, поскольку весь процесс демонстрации контролировался. И то, что они продемонстрировали, никак не поясняет, какие возможности есть у модернизированной версии ракеты 9M729. Мы знаем, что протестировали новые ракеты и что они нарушают условия ДРСМД. Это не только наше мнение, партнеры по НАТО согласились с нашими аргументами. Так что брифинг российского минобороны никак не развеял наших сомнений.

Би-би-си: Россия говорит, что американские беспилотники (тяжелые дроны) попадают под РСМД. Что бы вы могли на это ответить?

В.А.: Беспилотники - это не ракеты, поэтому их использование не может регулироваться договором об РСМД, они там просто не упоминаются. Более того, беспилотники принципиально отличаются от ракет. Вдобавок российская сторона также занимается разработкой военных беспилотников в течение многих лет.

Би-би-си:Россия говорила, что ракеты-мишени для испытания американских систем ПРО по сути представляют собой ракеты средней дальности. Так ли это?

В.А.: Нет, мы не согласны с такой оценкой. ДРСМД позволяет использование и тестирование ракет-мишеней при соблюдении определенных параметров. Мы эти параметры строго соблюдаем. Мы испытывали свои ракеты-цели в разрешенных границах, уведомляли вторую сторону о проводившихся пусках и предоставили Москве все необходимые документы по этому вопросу.

Би-би-си: В Москве убеждены, что пусковые установки Mk 41 противоракет SM-3 системы ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии пригодны для пусков крылатых ракет "Томагавк". Так ли это?

В.А.: Это утверждение неверно. Установки, размещенные в Польше и Румынии, принципиально отличаются от пусковых систем крылатых ракет "Томагавк", установленных на наших кораблях ВМФ. Для потенциальных запусков крылатых ракет из пусковых установок Mk 41 потребовалось бы другое программное обеспечение и другие дополнительные компоненты. Так что системы, находящиеся в Польше и Румынии, способны запускать лишь оборонительные противоракеты. Дополнительное оборудование для того, чтобы переделать оборонительные системы в наступательные, на этих военных базах отстутствует и никогда не тестировалось.

"Мы разочарованы бездействием"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Российская ракета 9M729 серьезно беспокоит Вашингтон и его европейских партнеров

Би-би-си: Каков ваш план на следующие шесть месяцев?

В.А.: Как сказал секретарь Помпео в пятницу, мы предупредили Россию, направив дипломатическую ноту. Эта нота запускает шестимесячный процесс. В соответствии с 15-й статьей договора о РСМД, сторона, выходящая из договора, должна сообщить об этом за шесть месяцев. Мы открыты для диалога с Россией. Единственное условие, при котором США откажутся от выхода из договора, - уничтожение Россией ракет 9М729. Но, судя по словам президента Путина, не похоже, что Россия готова на это.

Би-би-си: Есть ли у вас все-таки четкий план действий на следующие шесть месяцев?

В.А.: На данный момент мы все еще связаны условиями договора и будем соблюдать его в следующие полгода. При этом мы продолжим изучение возможных ответных мер на нарушение Россией договора. Вероятно, это представит России дополнительный стимул, чтобы пересмотреть свое мнение к прекращению действия ДРСМД.

Би-би-си: Может ли судьба ДРСМД постигнуть и другие договоры - например, СНВ, ДНЯО?

В.А.: Новый договор СНВ (СНВ-III) полностью выполняется и истекает только в феврале 2021 года. Это еще два года. Мы договор не нарушаем, но мы пока не приняли решение по поводу его продления. У нас есть еще несколько лет, чтобы принять это решение.

Би-би-си: Есть вероятность, что и СНВ-III перестанет действовать?

В.А.: Идут межведомственные обсуждения. Сейчас мы соблюдаем этот договор.

Би-би-си:Возможно ли сохранить диалог Вашингтона и Москвы по проблематике ядерных вооружений?

В.А.: Мы всегда были более чем открыты к диалогу с Россией. И за последние несколько лет мы провели с Москвой более 30 встреч на тему ДРСМД. Мы высказывали им наше отношение к нарушениям этого договора. С нашей стороны дверь для ведения переговоров всегда открыта. Но на данный момент мы разочарованы бездействием Москвы в ответ на предложения и опасения, которые мы высказали.

Би-би-си: Китай и Иран обладают значительным потенциалом РСМД. Если новые переговоры по теме договора будут иметь место, хотели бы вы пригласить за стол Китай?

В.А.: Я не имею информации об этом, поэтому не смогу прокомментировать этот вопрос.

Что такое ДРСМД?