Как вовремя обнаружить рак? Первые тревожные признаки

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В понедельник, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака.

Строго говоря, такой болезни как "рак" не существует. Этим термином описывается более 200 различных заболеваний, при которых обычные клетки начинают ненормально размножаться, формируют быстро растущую опухоль и могут заражать соседние органы.

Несмотря на то что уровень смертности от рака падает вот уже четверть века, онкологические заболевания остаются одной из ведущих причин смерти по всему миру.

Пока вы читали этот текст, рак уже успел унести несколько жизней.

В 2018 году рак был диагностирован почти у 18 млн человек. Из них почти в 5 млн случаев болезнь можно было выявить на более ранней стадии - а значит, раньше начать лечение и сделать его более эффективным.

"Мы хотим, чтобы люди знали: многие виды рака поддаются лечению и даже полностью излечимы, особенно если как можно раньше обнаружить болезнь и начать терапию", - подчеркивает глава Союза за международный контроль над раком Кэри Адамс.

Например, если рак шейки матки диагностирован на поздней стадии, шансы пациентки прожить еще пять лет не превышают 15%. Однако если болезнь выявить вовремя, этот показатель повышается до 93%.

Именно поэтому важно регулярно проходить обследование. Хотя в Британии, например, судя по опросам, каждый четвертый пациент не хочет идти к врачу ровно потому, что боится услышать страшный диагноз.

Очаг заболевания может располагаться в любом органе и принимать самые разные формы. Однако есть некоторые симптомы и тревожные признаки, заметив которые, стоит как можно скорее обратиться к врачу.

Поводы для беспокойства:

Необычные узелки ткани, вздутия и припухлости. Нужно помнить, что раковые опухоли часто бывают безболезненными, особенно на ранних этапах заболевания. Особое внимание нужно обращать на шею, яички у мужчин и молочные железы у женщин, и также подмышечные впадины.

Затяжной кашель, одышка или трудности при глотании.

Изменения в привычной работе кишечника. Внезапно начавшиеся запоры или, напротив, частые приступы диареи - особенно если в стуле можно заметить следы крови.

Неожиданные кровотечения - включая небольшие выделения крови из вагины, прямой кишки, включения крови в моче или мокроте при кашле.

Необъяснимая потеря веса. Если вы неожиданно для себя заметно похудели за относительно небольшой период времени (около пары месяцев), - это повод для беспокойства и похода к врачу. Помимо рака, резкая потеря веса может сигнализировать о серьезном нарушении работы щитовидной железы или развитии диабета.

Хроническая усталость и катастрофическая нехватка энергии на привычные вещи - несмотря на нормальный здоровый сон. Обычно, если причина хронической усталости в начавшемся раковом заболевании, то у пациента проявляются и другие симптомы.

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Необъяснимые боли - любого характера и периодичности: как острые приступы, так и ноющие; как хронические, так и появляющиеся лишь изредка.

Появление новых родинок или трансформация уже существующих: изменения размера, формы или цвета; затвердевание поверхности родимого пятна или любые выделения.

Проблемы при мочеиспускании, в том числе более частые или более острые позывы, а также затруднения или боли в процессе.

Необычные изменения груди. Поводом для беспокойства может быть неожиданное изменение размера или формы грудных желез, а также изменения ощущений при прикосновении, в том числе к коже груди, или боли.

Потеря аппетита. Если у вас надолго притупилось чувство голода, и вы стали есть меньше, чем обычно, это тоже тревожный сигнал, даже если у вас отсутствуют другие симптомы.

Незаживающая язвочка или другая рана - особенно во рту.

Хроническая изжога или другие регулярные расстройства пищеварения - тошнота, рвота, вздутие живота и другие.

Обильное потоотделение в ночное время.

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Как снизить риск рака

Появление рака может быть спровоцировано как генетической предрасположенностью, так и внешними факторами - в том числе ионизирующим излучением, веществами-канцерогенами (например, асбест или мышьяк) или болезнетворными организмами.

Полностью защититься от рака невозможно, однако можно существенно снизить риск онкологических заболеваний. Для этого эксперты ВОЗ дают пять советов.

Избегайте курения и табачного дыма. Предупреждения, написанные крупными буквами на сигаретных пачках, появились там не просто так. Курение или жевание табака может стать причиной не только рака легких, но и рака гортани, простаты, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и других органов.

Безопасный секс и медицинские процедуры. Многие виды рака передаются половым путем, а также через кровь - например, при использовании общих игл или медицинских инструментов многоразового использования.

Регулярно проходите проверку. В идеале полный профилактический осмотр у врача нужно проходить каждые полгода.

Вакцинируйтесь. За небольшую плату или даже бесплатно можно поставить прививку от гепатита, вируса папилломы человека и других заболеваний, что заодно существенно снизит риск возникновения некоторых видов рака.

Здоровая диета и активный образ жизни. Сбалансированный рацион с обилием овощей и фруктов, хороший режим сна и хотя бы небольшие регулярные физические нагрузки помогут вам существенно повысить иммунитет и избежать множества болезней - в том числе и рака.