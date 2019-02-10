Четыре новые опасные инфекции, передаваемые половым путем

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Ученые обеспокоены появлением новых опасных заболеваний, передающихся половым путем

Новые болезни появляются все время, и заболевания, передаваемые половым путем - не исключение.

Мы расскажем вам о четырех типах бактерий, которые являются возбудителями новых опасных ЗППП и представляют серьезную опасность для здоровья человека.

1. Менингококк

Бактерии Neisseria meningitidis вызывают менингококковую инфекцию, которая может привести к смертельно опасному поражению слизистой оболочки носоглотки, а также оболочек головного и спинного мозга.

Ранее менингококковую инфекцию преимущественно связывали с менингитом - воспалением оболочки головного мозга, нередко с фатальным исходом.

Однако сейчас ее все чаще относят к урогенитальному типу инфекций.

В одном из исследований 1970-х гг. описывается случай аутофелляции у шимпанзе - переноса бактерий менингококка из ротовой полости в область полового члена.

Носителями инфекции являются 5-10% взрослых. Как правило, бактерии Neisseria meningitidis обитают в носоглотке человека. Бактерии, как отмечают врачи, передаются во время орального секса.

Вспышки этого заболевания регистрируются в Европе, Канаде и США. Как правило, носителями инфекции оказываются геи и бисексуалы.

Близким родственником Neisseria meningitidis является возбудитель гонореи - Neisseria gonorrhoeae. В 2015 году в США был выделен штамм Neisseria, являющийся результатом генетической рекомбинации ДНК обеих бактерий. Этот тип инфекции вызвал вспышки заболевания сразу в нескольких городах США в 2015 году.

Одно из исследований посвящено изучению случаев воспаления мочеиспускательного канала, вызванного менингококковой бактерией. Речь шла о конкретной группе мужчин. По предположению ученых, инфекция передалась во время орального секса.

Ученые определили, что ДНК штамма, вызвавшего вспышку заболевания сразу в нескольких городах США в 2015 году, сформировалась путем генетической рекомбинации с похожей инфекцией - гонококки, которая вызывает гонорею.

Этот штамм отличается повышенной контагиозностью, то есть быстрее других распространяется среди людей.

Пять типов Neisseria meningitidis вызывают большую часть случаев заболеваний по всему миру. К счастью, против них есть две вакцины, которые эффективно действуют против всех пяти типов бактерии.

2. Микоплазма гениталиум

Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) - одна из самых маленьких по размеру бактерий, однако вызываемая ею болезнь входит в число самых опасных инфекций, передающихся половым путем.

Об этой бактерии стало известно в 1980-х годах. На данный момент ее носителями является 1-2% жителей планеты - в основном подростки и молодые люди.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Инфицирование mycoplasma genitalium может напоминать хламидиоз. Эта инфекция особенно опасна для здоровья женщин

Зачастую заражение протекает бессимптомно, либо могут проявляться симптомы, характерные для гонореи или хламидиоза - воспаление шейки матки или мочеиспускательного канала.

Поскольку у женщин эта инфекция может спровоцировать воспаление органов малого таза, последствия заражения могут быть довольно серьезными - в том числе бесплодие, выкидыш, преждевременные роды и замершая беременность.

Хотя презервативы и защищают от этой инфекции, врачи обеспокоены тем, что бактерии mycoplasma genitalium активно развивают устойчивость к антибиотикам - таким как азитромицин и доксициклин.

"Меня беспокоит то, что этот микроорганизм вырабатывает все большую устойчивость [против действия антибиотиков], и инфекция становится все более распространенной", - говорит Мэттью Голден, директор программы по борьбе с ВИЧ и ЗППП в Сиэтле и округе Кинг.

Своевременная диагностика и раннее лечение, как надеются ученые, помогут предотвратить превращение бактерий Mycoplasma genitalium в супербактерию.

3. Шигелла Флекснера

Шигеллёз - группа заболеваний, вызываемых бактериями рода шигелл, с фекально-оральным механизмом передачи.

Результатом заражения Shigella flexneri становится дизентерия, которая вызывает сильные желудочные колики и приступы диареи с примесью крови и слизи.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Результатом заражения Shigella flexneri становится дизентерия, которая вызывает сильные желудочные колики и приступы диареи

Раньше считалось, что этому заболеванию больше подвержены дети и путешественники, отправляющиеся в бедные страны.

Однако с 1970-х гг. случаи шигеллёза стали все чаще регистрировать и среди геев и бисексуалов.

По предположению ученых, в этих случаях бактерия передается во время анального и орального секса. С появлением нового пути распространения инфекции были отмечены вспышки заболевания по всему миру.

Деметр Даскалакис, представитель Департамента здравоохранения Нью-Йорка, говорит, что это заболевание, передаваемое половым путем, также становится устойчивым к антибиотикам - в том числе к азитромицину, который используется и для лечения гонореи.

Специалисты обеспокоены тем, что использование этого антибиотика для лечения различных видов шигеллёза потенциально может привести к появлению супербактерии, вызывающей гонорею. Врачи разработали более сложные методы лечения этого ЗППП без использования антибиотиков.

4. Венерическая лимфогранулема (ВЛГ)

Это заболевания вызывается редким штаммом бактерий Chlamydia trachomatis, говорит Кристофер Шиссль, врач клиники One Medical в Сан-Франциско.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Опасность заключается в том, что возбудители новых заболеваний быстро развивают устойчивость к существующим антибиотикам

При заражении сначала появляются нарывы и язвы в области гениталий, затем инфекция проникает в лимфатическую систему человека.

Болезнь может напоминать воспалительное заболевание кишечника и привести к хроническим и сильным нарушениям его работы - например, к образованию свищей или сужению кишечника.

За последние 10 лет венерическая лимфогранулема стала довольно распространенным заболеванием в странах Европы и Северной Америки. Как правило, заболевание диагностируется у геев и бисексуалов.

Как и в случае с хламидиозом, это заболевание повышает риск заражения ВИЧ.

По словам врачей, использование презервативов снижает риск заражения этой инфекцией. Лечение ВЛГ предполагает прием антибиотиков (например, доксициклина) на протяжении трех недель.