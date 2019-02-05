Новый худший год. Главное из доклада "Агоры" о свободе интернета в России

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency / Getty Images Image caption В 2018 году в России прошли массовые протесты против блокировки мессенджера Telegram, но цезуры в интернете меньше не стало, отмечают правозащитники

В 2018 году в российском сегменте интернета 662,8 тысяч раз была нарушена свобода пользователей. Об этом правозащитная организация "Агора" пишет в очередном докладе "Свобода интернета 2018: делегирование репрессий".

Годом ранее правозащитники выявили 115,7 тыс. нарушений свободы в интернете. Основной прирост связан с блокировками интернет-страниц и запретами информации (110 тыс. случаев в 2017 году против 649 тыс. в 2018-м).

По подсчетам Международной "Агоры", в 2018 году власти ежедневно блокировали 1,3 тыс. страниц в интернете, каждые восемь дней суды приговаривали пользователей интернета к реальным срокам лишения свободы.

Полную версию доклада можно прочитать здесь [pdf].

Здесь [xlsx] доступна таблица ограничений свободы интернета в 2018 году, а здесь [pdf] - карта с разбивкой на регионы.

При этом приговоров из-за "экстремистских призывов" в интернете стало меньше (48 реальных сроков в 2017 году против 45 в 2018-м). "Агора" связывает это с тем, что власти делегируют свои полицейские и цензорские функции "частным игрокам". В пример правозащитники приводят иски миллиардера Олега Дерипаски о блокировке расследования оппозиционера Алексея Навального, а также иски банка ВТБ о блокировке материалов, в которых упоминается председатель правления Андрей Костин.

Региональными лидерами по количеству нарушений в 2018 году стали Москва, Тюменская область и Хабаровский край - именно там чаще всего преследовали интернет-пользователей и блокировали сайты. Петербург занял в этом антирейтинге 17 место, Чеченская республика - 48-е. Ни одного подобного случая не произошло в республиках Алтай и Саха (Якутия).

Би-би-си пересчитала данные "Агоры" относительно количества интернет-пользователей в регионах. Получилось, что хуже всего со свободой интернета обстоят дела у жителей Магаданской области - 203 нарушения на 100 тыс. пользователей. В этом регионе против интернет-пользователей было заведено несколько уголовных дел, а местный блогер Александр Юдин получил семь лет колонии из-за комментариев в соцсетях, в которых суд усмотрел оправдание терроризма.

Фундаментальный поворот

"Агора" отслеживает нарушения свободы в интернете уже более 10 лет: первый обзор, вышедший в 2011-м, охватывал 2008-2010 годы. Затем доклады выходили ежегодно, при этом с каждым разом эксперты выявляли все больше нарушений.

"По отдельным видам нарушений были колебания (чуть меньше исков или политически мотивированных кибератак, например), но в целом тенденция однозначно на ужесточение", - сказал Би-би-си один из авторов доклада, правовой аналитик "Агоры" Дамир Гайнутдинов.

Пользователей каких интернет-сервисов приговаривали к лишению свободы в 2018 году? Количество человек

Приговоры по антиэкстремистским статьям уголовного кодекса Статья УК РФ

Позитивный тренд 2018 года: журналисты, правозащитники и обычные пользователи интернета, критикующие власть, реже сталкивались с насилием и угрозами - 59 случаев против 66 в 2017-м.

Типичный пример: в сентябре в поселке Зональный Томской области человек, похожий на бывшего главу администрации Евгения Гусева, избил односельчанина после его поста во "ВКонтакте" о празднике "День села". Активисту не понравился сдувшийся батут, нападение запечатлела камера слежения у подъезда.

Аналитики "Агоры" делают вывод о фундаментальном повороте государственной политики в сфере интернета: от блокировки интернет-провайдеров и массового уголовного преследования рядовых пользователей - к попытке установить контроль над глобальными платформами, имеющими доступ к информации о пользователях и реальную возможность ограничивать распространение информации.

"Признав блокировки на уровне интернет-провайдеров неэффективными, государство вынуждает к сотрудничеству крупные сервисы и монополизирует рынок доступа в интернет", - резюмируют эксперты.

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