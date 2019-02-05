СМИ России: государство придумало, как не пустить протесты в интернет

В обзоре российских газет 5 февраля:

"Ведомости": давление на платформы

От блокировки интернет-провайдеров и массового уголовного преследования рядовых пользователей государство переходит к попытке установить контроль над глобальными платформами. В докладе "Свобода интернета 2018" аналитики Международной "Агоры" говорят о фундаментальном повороте государственной политики в сфере интернета.

Авторы доклада зарегистрировали 662 842 факта ограничения свободы интернета в России, рассказывает газета "Ведомости". Давление на глобальные платформы явно усиливается, отмечают в "Агоре". Оштрафовав Google за отказ включиться в систему государственной цензуры, Роскомнадзор немедленно установил новый 30-дневный срок, продемонстрировав готовность поставить штрафы за отказ от сотрудничества на конвейер.

Twitter и Facebook также предупреждены. "Власти подготавливают почву для блокировки сервисов, которые считают основными катализаторами массовых протестов, пытаясь представить ее как требование соблюдать национальное законодательство", - пишут "Ведомости" со ссылкой на мнение руководителя "Агоры" Павла Чикова.

Делегирование полицейских и цензорских функций частным игрокам не только минимизирует ущерб репутации, но и, очевидно, более оправданно с точки зрения расходования ресурсов и эффективности контроля, объясняют такую стратегию аналитики "Агоры".

"Однако пусть и декларативная, но растущая готовность уехать молодежи - наиболее активной части населения, склонной к риску и инновациям, необходимым для развития страны, - не может не настораживать". "Ведомости"

Фактически платформы оказались перед выбором - либо они принимают на себя функции и полномочия цензоров, либо условия их работы в России станут невыносимыми, констатирует Чиков. Как они при этом поведут себя - и есть основная интрига сезона, заключает он.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что это форма тотального контроля, которая широко применяется при дедовщине в армии и тюрьме, однако в данном случае такую стратегию вряд ли можно считать эффективной, предупреждает эксперт: добавочная стоимость в экономике формируется организациями, которые креативны.

Тотальный контроль креативность исключает, поэтому подобная стратегия может иметь локальный успех, но в долговременной перспективе приведет к отставанию, предупреждает он.

"Ведомости": эмигрантские настроения"

Редакционный комментарий в свежих "Ведомостях" посвящен эмигрантским настроениям в молодежной среде. Как следует из результатов опубликованного в понедельник опроса "Левада-центра", 82% россиян не намерены переезжать за границу на постоянное место жительства, хотят это сделать 17% - каждый шестой и их доля последние годы сокращалась.

Однако среди молодежи желающих уехать жить в другую страну значительно больше - 41%, и их доля растет: в мае 2017 года о таком желании заявили 32% респондентов в возрасте 18-24 лет.

Фиксируемый социологами рост эмиграционных настроений среди российской молодежи - небезобидная тенденция, считает газета. Да, оговаривается издание, желание переехать за границу далеко не всегда приводит к его реализации.

"Однако пусть и декларативная, но растущая готовность уехать молодежи - наиболее активной части населения, склонной к риску и инновациям, необходимым для развития страны, - не может не настораживать", - пишут "Ведомости".

Масштабы эмиграции из России в страны дальнего зарубежья с точки зрения Росстата не выглядят пугающими, но налицо заметный рост уехавших на ПМЖ в 2010-е, констатирует газета: 14 206 человек - в 2011 г., 51 281 - в январе - ноябре 2018 года. Быстрее прочих растет эмиграция в Китай, Индию и Вьетнам, но за этот же период в 5 раз выросло число уехавших в Латвию, втрое - в Эстонию.

Газета отмечает, что страну покидают наиболее квалифицированные и амбициозные молодые люди. Доля эмигрировавших в развитые страны россиян с высшим образованием высока и колеблется между 30% (государства Балтии) и 50% (Австралия, Канада, Франция). Кроме того, официальная статистика не учитывает тех, кто уехал за границу на учебу или работу по временным контрактам и остается там, пишут "Ведомости".

Возвращаться же российские эмигранты не хотят, пишет газета: данные опросов подтверждают, что утечка мозгов из России продолжается и может затруднить анонсированный первыми лицами технологический рывок.

Коммерсант": особое мнение

Судья Конституционного суда Константин Арановский выступил с особым мнением по делу главы медиахолдинга PMI Евгения Финкельштейна, в котором КС признал допустимым запрет иностранцам или лицам с двойным гражданством владеть российскими СМИ. Об этом пишет газета "Коммерсант".

"Если позволить властям определять содержание вещания или круг допущенных к этому лиц с правом удалять из него "сомнительных", то появится цензура, контроль над умами и мнениями, вопреки предписаниям и запретам Конституции", - говорится в его особом мнении.

Исходя из практики применения спорного закона, отмечает судья, следует, что "с российского рынка в тысячах случаев ушли или сократили участие в капиталах и редакциях СМИ финские, голландские, немецкие, британские и другие участники", которые "свои медийные активы гламурно-развлекательного, музыкального, делового, просветительского профиля продали российским лицам".

Их новыми владельцами стали граждане, из которых "едва ли все были налоговыми резидентами", и юрлица "с узнаваемыми иностранными наименованиями", а часть СМИ перестала существовать, пишет судья. По его мнению, это лишь доказывает, что доступ к медийной свободе и корпоративные права были "реально ограничены", хотя попавших под эти ограничения лиц никто "не уличил в противоправном поведении".

Фобия или паника, по словам Арановского, не позволяют ограничивать права и свободы, для этого необходимы объективная угроза и реальная опасность охраняемым ценностям. А если "опасения среди властей и граждан так настоятельны, что без их реализации и жертв не обойтись", то для этого "есть оборона, международная обстановка, силовые ведомства, пропаганда и еще многое, где можно действовать рискованно, грозно, расточительно и неэффективно, но без вторжения в конституционные свободы", отмечает судья.

"Действительность рисков или реальность причиняемого вреда должна быть доказана", признаком угрозы "не может быть само по себе иностранное происхождение лиц, капиталов, идей и т. п.", считает Константин Арановский.

Особое мнение во многом совпадает с экспертным заключением amicus curiae (друзей суда) по этому делу Института права и публичной политики, прокомментировали "Коммерсанту" его авторы Ольга Подоплелова и Григорий Вайпан.

Судья Арановский, по их мнению, не только восполнил то, о чем не рискнул написать в постановлении КС, но и высказал универсальные правовые позиции, применимые не только к России: "Это манифест конституционного правосудия в эпоху популизма, ксенофобии и фейкньюс".

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си