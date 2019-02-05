Пресса Британии: Британский министр обвинил Россию в провале ядерного договора

В обзоре британской прессы:

Британский МИД уверен, что в прекращении ДРСМД виновата только Россия

Times пишет, что замминистра иностранных дел Великобритании Марк Филд, выступая в палате общин, назвал Россию единственной виновницей коллапса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Правительство Британии поддержало США в том, что касается выхода из международного договора, заключение которого в прошлом помогло положить конец гонке ядерных вооружений времен холодной войны.

Газета пишет, что Филд обвинил Россию в "запутывании и противоречиях", когда ее призывали к ответу из-за разработки ракет, противоречащих условиям договора.

Высокопоставленный чиновник британского МИДа признал, что в свое время ДРСМД внес "значительный вклад в стратегическую стабильность в мире", но настаивает на том, что его действие было гарантировано, когда обе стороны выполняли условия.

Дипломат подчеркнул, что члены НАТО единодушны в своей поддержке шагов, предпринятых США. "Только Россия ответственна за то, что мы дошли до этого", - уверен Филд.

Замглавы МИДа отмечает, что уровень доверия в отношениях с Россией сейчас очень низкий, но Великобритания все равно решительно настроена на обсуждение сложившейся ситуации.

Филд назвал "ситуацию, когда Россия незаконно разрабатывает новые ракеты, которые могут быть нацелены на Европу, просто неприемлемой", и призвал президента России уничтожить крылатые ракеты Novator 9M729, которые послужили катализатором временного выхода США из договора.

Times пишет, что теневой министр иностранных дел лейборист Фабиан Гамильтон заявил, что британский МИД должен разработать новый договор, который заменит ДРСМД, чтобы избежать опасной и непредсказуемой гонки вооружений.

Французские политики сплотились ради медиа-плюрализма

Guardian рассказывает о том, как французские политики объединили усилия в попытке спасти борющуюся с банкротством газету французских коммунистов L'Humanite.

Газета издается с 1904 года, а с 1920 - является официальным органом французской коммунистической партии. Много лет L'Humanite находится в сложном финансовом положении, которое лишь усугубилось в последние годы в рамках общего кризиса печатной прессы.

Все медиа во Франции получают прямые и косвенные государственные субсидии, что позволяло газете выживать последние годы, но сейчас дело дошло до банкротства.

Французский историк Патрик Эвено отмечает, что последние 20 лет все политики говорили о том, что закрытие L'Humanite стало бы плохим знаком для свободы прессы в стране, поэтому президенты Франции находили возможности помочь изданию из государственных средств.

Остается гадать, последует ли примеру Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда Эммануэль Макрон.

Поэтому пока крайне правые политики, идеологические противники коммунистов, не только выделяют деньги для умирающего издания, но и агитируют своих сторонников покупать подписку на газету, чтобы помочь ей выжить.

Мозг женщины на четыре года моложе мозга мужчины

Daily Telegraph рассказывает о результатах нового исследования американских ученых, выяснивших, что мозг мужчины стареет быстрее, чем мозг женщины.

Мозг мужчины почти на четыре года "старше", чем мозг его ровесницы. Ученые считают, что это объясняет, почему последние исследования указывали на то, что женщины дольше сохраняют остроту ума.

С годами масса мозга человека уменьшается независимо от пола. Ученым давно известно, что процесс усыхания мозга у мужчин происходит быстрее, но теперь благодаря компьютерному анализу томограмм мозга исследователи узнали, что мозг женщины любого возраста почти на четыре года "моложе", чем мозг мужчины.

Daily Mail, также рассказывающая о результатах этого исследования, цитирует слова одного из авторов эксперимента Ману Гояала из Вашингтонского университета, который говорит, что выявленная разница в метаболизме мозга, которая и объясняет это явление, может помочь ученым лучше понять возрастную разницу между мужчинами и женщинами и указать на причины, приводящие к дегенеративным явлениям в мозгу.