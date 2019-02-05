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Двенадцать присяжных, заседавших с ноября в общей сложности 38 рабочих дней, удалились в совещательную комнату решать судьбу Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэры по кличке Эль Чапо (Коротышка), которого федеральная прокуратура Восточного округа Нью-Йорка называет главой мексиканского наркокартеля "Синалоа".

Эль Чапо обвиняется в многолетней наркоторговле, отмывании денег и применении оружия в ходе совершения преступлений.

Прения сторон на процессе закончились в минувший четверг, когда адвокат 61-летнего подсудимого Джеффри Ликтман произнес неожиданно короткую заключительную речь, длившуюся всего полчаса, и вызвал лишь одного свидетеля защиты.

Оправдания на американских федеральных процессах крайне редки и чаще всего происходят потому, что защите удается дискредитировать свидетелей обвинения.

На процессе Эль Чапо выступили 56 свидетелей, 14 из которых сами были преступниками, но потом начали сотрудничать со следствием в обмен на смягчение своей участи. Вот дискредитации этих людей и была посвящена ударная часть речи Лихтмана, который назвал их лжецами, подонками и обитателями помойки.

Между тем, в пятницу прокуратура рассекретила ряд документов, в которых свидетель обвинения, закодированный как CW1, показывает, что Эль Чапо насиловал несовершеннолетних девушек, иногда 13-летних, и называл их "витаминками", поскольку они "давали ему жизнь".

Прокуроры объясняют в письме к судье Брайану Когану, что главной причиной засекречивания означенных документов была забота о безопасности свидетелей обвинения и их родных.

К тому же прокуратура не считала, что обвинения в растлении несовершеннолетних имеют отношение к сути дела - то есть наркоторговле и другим преступлениям, которые инкриминируются подсудимому, и будут только забивать присяжным голову.

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Сейчас, однако, имена свидетелей обвинения, в том числе CW1, уже были названы в открытом суде и секретом не являются. А обвинения в растлении уже не будут путать присяжных и еще больше настраивать их против подсудимого.

На это могут сказать, что присяжные пока еще не решили судьбу Эль Чапо, и рассекреченные документы могут теперь на них повлиять. Правда, судья каждый день наставлял их не искать материалов о деле Эль Чапо в СМИ, но проверить соблюдение этого запрета практически невозможно.

"Печально, что эти материалы преданы гласности прямо перед тем, как присяжные ушли на совещание", - сухо заметил Эдуардо Баларезо, другой адвокат подсудимого.

Так или иначе, документы, наконец, рассекречены - не в последнюю очередь под нажимом СМИ, прежде всего New York Times, юрисконсульт которой в конце декабря направил судье Когану грозное письмо.

Под обозначением СW1 скрывался Алекс Сифуэнтес, бывшая правая рука Эль Чапо, арестованный в 2013 году в Мексике и выданный в США. Он произвел на суде сенсацию, заявив, что подсудимый дал бывшему президенту Мексики Энрике Пенье Нието взятку в 100 млн. долларов. Нието это утверждение категорически отрицает, и оно пока ничем не подтверждено.

Сифуэнтес показал на следствии, что когда он жил с Эль Чапо в 2007-2008 гг., они насиловали несовершеннолетних девушек, чьи фотографии им присылала сообщница подсудимого, известная как Мария-сводница. Они заказывали приглянувшихся им девушек и платили Сводне за каждую по 5 тысяч долларов.

По словам Сифуэнтеса, он помогал Эль Чапо одурманивать жертв, подмешивая белый порошок им в бокалы. Сам он признался, что спал с 15-летними.

Мексиканский уголовный кодекс карает половые сношения с лицами, не достигшими 15 лет.

В рассекреченных документах говорится, что Эль Чапо также изнасиловал некую свидетельницу обвинения, после чего завел с нею многолетние любовные отношения и втянул ее в наркоторговлю.

Единственной женщиной из сообщнков Эль Чапо, давшей показания на его процессе, была любовница подсудимого и бывшая мексиканская законодательница Лусеро Гуадалупе Санчес Лопес, пишет New York Times, посвятившая ей отдельную статью.

Давая показания на процессе, Санчес поведала, как 17 февраля 2014 года, когда они лежали с Эль Чапо в постели, в дверь начали ломиться вооруженные до зубов мексиканские морпехи. Любовники прыгнули в люк, находившийся под ванной, и были таковы. Эль Чапо бежал голышом.

Пять дней спустя его арестовали, но в 2015 году он бежал из тюрьмы строгого режима на мотоцикле через туннель длиной в полтора километра. На следующий год Эль Чапо снова поймали и сочли за благо выдать в США. Он был экстрадирован 19 января 2017 года, накануне инаугурации Дональда Трампа.

По одной версии, это был прощальный подарок президента Нието Бараку Обаме. По другой, - аванс Трампу.