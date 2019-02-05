Алекс Лесли: "Люди хотят видеть во мне человека с гаремом"

Алекс Лесли, он же Александр Кириллов, занимает важное место в истории про бизнесмена Олега Дерипаску, чиновника Сергея Приходько и соблазнительницу Настю Рыбку. Именно он был наставником девушки, он консультировал ее о методах соблазнения, пока она была на яхте олигарха, и он же в итоге оказался с ней в тайской тюрьме и проходит вместе с ней по уголовному делу уже в России.

Его называют секс-гуру, тренером по соблазнению, владельцем гарема из последовательниц - "охотниц" на мужчин, а в России он подозревается по статье "вовлечение в занятия проституцией". Его подопечные выкладывают подробные отчеты о своей работе в "Инстаграме".

Русская служба Би-би-си встретилась с Алексом Лесли в Москве и подробно спросила его о работе, этических границах и жизни в тайской тюрьме.

Би-би-си: Алекс, давайте начнем с вашего здоровья. Вам в тюрьме в Таиланде поставили мерцательную аритмию и тромбоз глубоких вен. Как вы себя чувствуете?

А.Л.: На фоне того, что мы там переживали, здоровье - это было ничто. Мое здоровье было сильно лучше, чем у тех людей, с которыми я там сидел. Один из индусов, который заехал, Сашин, перенес там три инфаркта.

Би-би-си: Расскажите про условия в тайской тюрьме? Там действительно все спят на полу вповалку?

А.Л.: Иммиграционная тюрьма - это государственный секрет Таиланда, потому что если общественность узнает про эту тюрьму, я не знаю, что там с ними сделают. Потому что это фактически концлагерь. Некоторые люди там сидят без всякого обвинения, без всяких причин восемь-десять лет. Там даже нет окон, которые выходят на улицу. Окна выходят в коридор, и из коридора поступает воздух в помещения. Эта комната примерно 80 метров, там сидит порядка 100, 120, 150 человек (директор коррекционного департамента министерства юстиции Таиланда Нарат Саветсанан в ответ на претензии Рыбки к условиям содержания ответил, что она сопротивлялась и нарушала тюремные правила - Ред).

Image caption Алекс Лесли показывает, как клали людей спать на пол в тайской тюрьме

Во всех тюрьмах Таиланда есть "уровни мяса". Первый уровень - человека кладут валетом с другим. В паттайской тюряге нас вот так положили, мы думали, что мы будем так спать, но половина комнаты людей осталась стоять. Мы думаем: куда они этих людей положат? И они берут и между ног вкладывают еще человека. То есть спать вообще невозможно, потому что у разных людей разные болезни на ногах, грибки, ноги гниют, у кого-то пальцев нет. И вот целый месяц спали с ногами каких-нибудь тайцев у себя возле лица. Иногда этот таец бил тебя по голове, дрыгался в ночи.

Люди там живут на клочке пола и внутри этой комнаты курят. Было видно, что эти стенки никто от пыли не чистил года два. В первые две недели у нас у всех начался бронхит. Нам принесли антибиотики от этого бронхита, у меня еще он продолжался где-то с месяц. У Андрея [еще одного задержанного] отит жуткий начался там с гноем.

Би-би-си: Думаю, когда вы заехали в изолятор в Москве, для вас это было как в гостиницу приехать.

А.Л.: Мы так и сказали: что это апартаменты, это отель, мы отдыхали от этой тюряги тайской.

Би-би-си: К вам же жена приехала вас выручать?

А.Л.: Кристина, да.

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images Image caption Когда Лесли, Рыбку и двоих их товарищей задержали на границе, именно гражданская жена Алекса Лесли Кристина вышла в зону ожидания Шереметьево и рассказала ждущим журналистам, что произошло

Би-би-си: И как я понимаю, она провела в Таиланде 10 месяцев. Вы часто виделись?

А.Л.: Она практически каждый день приходила на визит. У нас вообще команда наших родственников прилетела. Они большие молодцы, потому что во многом благодаря им мы вышли оттуда. Многие люди там остаются, потому что их кидают родственники или ничего не делают.

Участники группы, которые приехали туда учиться, у них в России бизнес, жены, дети - и все это начало рушиться. Родственники фактически провели спецоперацию: мы изнутри тюрьмы, а они снаружи тюрьмы давали отпор спецслужбам.

Би-би-си: Когда я говорю - жена Алекса Лесли, меня люди начинают спрашивать - как жена, у него гарем, он тренер по соблазнению. Кристина - ваш соул-мейт, ваш товарищ?

А.Л.: Да-да. Совершенно верно. Это русская жена, которая поехала... Раньше жены ездили в Сибирь за своими мужьями, а тут пришлось лететь в Таиланд вытаскивать его. Она очень сильно помогла. Причем она очень сильно рисковала. Жизнью своей рисковала. Нас могли и убить.

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Би-би-си: Алекс, как вы совмещаете вашу гражданскую жену и девушек-охотниц, с которыми у вас интимные отношения?

А.Л.: Вообще у меня такая позиция, что у меня жен нету, у меня только любовницы. Я не разделяю, вообще не разделяю: гражданская жена, охотница. Для меня они все равны. Для меня все женщины равны. У меня со всеми одинаковые, хорошие, добрые, теплые отношения.

"Гарем" - это бренд, который раскрутили энтевэшники. На самом деле это как игра, это как прикол [нами] воспринимается. Один раз мы решили приколоться, сделать фотосессию в башне Москоу-сити: "Алекс Лесли и его гарем". Собрались, взяли какие-то костюмы, сделали. После этого во всех новостях вышла история, что нашли человека в России, у которого есть гарем.

Би-би-си: Понятно, что гарем в кавычках. Но что объединяет этих девушек? Кто они? Они должны пройти все уровни ваших тренингов, чтобы приблизиться к вам?

А.Л.: Да нет. Это просто любовницы, с которыми я общаюсь, и все. То есть не все из них прошли вообще мои тренинги, не все из них в "теме". Это просто женщины, которых я соблазнил, с которыми я общаюсь. Получается, что это как любовницы, но у меня есть одно "но": я какой-нибудь любовнице не говорю, что ты у меня только одна и я больше ни с кем не встречаюсь. Вот это единственное отличие меня от обычного мужчины, что я просто честный с женщинами. А все остальное - это некий образ, это то, что хотят видеть во мне. Хотят видеть секс-гуру, хотят видеть человека с гаремом. Когда энтевэшники сняли "оргии в Ростове", то у них рейтинг передачи так взлетел, что они сказали "давайте еще", и они эти оргии постоянно, регулярно повторяли, хотя там никаких оргий в Ростове не было.

Би-би-си: У вас же бывают оргии? Это же не миф?

А.Л.: Оргии бывают у многих людей, которые живут в Москве, в современном мире. Бывают свинг-вечеринки, секс-вечеринки. Есть огромное количество в Питере клубов, в Москве, в каждом городе, и мы не являемся организаторами этих клубов, мы являемся посетителями и потребителями, мы обычные люди, которые просто сексуально раскованы, и все. Но за счет образа и так далее многие вещи нам вменяют, что мы там что-то организовали, что мы что-то сделали и так далее.

Би-би-си: Вам же это выгодно? Это же пиар, когда весь секс ассоциируется с вами. (Лесли - автор семи книг о том, как заинтересовывать и соблазнять людей, он также проводит тренинги - Ред.)

А.Л.: У нас такая стратегия: мы стараемся "нет" не говорить. Нет - у него энергетика не очень хорошая, это какой-то запрет. Мы всегда говорим "да". Энтевэшники сказали, что Алекс - это человек, который замутил оргии в Ростове. Ладно, хрен с ним, пускай думают. Дальше: Алекс - секс-гуру. Ладно, черт с вами, думайте, что я секс-гуру.

И тут началось: Настя - проститутка. Настя говорит: "Слушай, ну мне неприятно, что они так говорят". У нас идеология совершенно расходится с проституцией, потому что наша идеология - это "охотница", которая охотится на мужчин. Она использует различные каналы, чтобы с ними связаться, модельные агентства даже, но она имеет кардинально противоположную идеологию. Она даже башляет мужикам за то, чтобы с ними встречаться, если нужно.

Би-би-си: Я думала, в вашей идеологии нельзя ни платить, ни получать деньги за секс.

А.Л.: Женщина может перевернуть ситуацию и заплатить мужчине, чтобы показать, что это она его имеет, а не он ее, она его покупает. Это нестандартный ход, который переворачивает сознание мужчины. Идеология "охотницы" заключается в том, что "охотница" бесценна, ее купить нельзя, она личность. Поэтому у всех "охотниц" была идеология, противоположная эскорту, проституции. Но ученицы использовали каналы модельного агентства или эскорта, чтобы к кому-то пробраться.

И когда вышло вот это расследование господина Алексея Навального (в феврале 2018 года Навальный выпустил расследование, в котором доказывал, что вице-премьер Приходько развлекался на яхте олигарха, основываясь на книге и "Инстаграме" Насти Рыбки - Ред). Он там сказал, что Настя - проститутка, и стал валить людей серьезных, что они связались с такой девушкой с пониженной социальной ответственностью. А у Насти высокая социальная ответственность, она тренер, она учит девушек быть личностью, не продаваться за бабло, получать эмоции бесплатно. В нашей школе мы всегда учили женщин зарабатывать самостоятельно, становиться женщиной и покупать мужика, если нужно. И нас начинает Навальный обвинять в том, что она проститутка!

Би-би-си: Алекс, сложно что-то другое предположить, когда на яхту к олигарху привозят несколько девушек. Допустим, у Насти была другая мотивация, но остальные девушки для чего согласились туда приехать, если не за деньги?

А.Л.: Вы видите разницу между модельным агентством и борделем? Модельный бизнес и проституция - это совершенно разные вещи. И вы понимаете, что делает господин Навальный? Он чуть-чуть подменяет понятия.

Если эту историю показать такой, какая она на самом деле, то она будет выглядеть в позитивном свете. Нормальные, здоровые люди встречаются с образованными [девушками] - почитайте в книге, там у каждой есть высшее образование, мозги, каждая из них что-то представляет в жизни. И что он делает: опускает всех женщин России, всех эмгэушниц!

Би-би-си: А эти девушки из МГУ к чему стремились на яхте, замуж за Дерипаску выйти?

А.Л.: А как вы думаете, есть ли интерес у девушек из МГУ встречаться с людьми такого уровня, самыми богатыми, самыми умными на планете?

Как вы думаете, если женщина хочет продать свою писю, она пойдет в модельное агентство и будет в себя вкладывать кучу бабок, чтобы туда попасть?

Би-би-си: Вернемся к "гарему". Одной из охотниц вашего "гарема" была Саша Травка, которая теперь пишет на вас заявления, обвиняет вас в вовлечении в проституцию. Расскажите, что конкретно она про вас написала?

А.Л.: Я лично дал подписку о неразглашении этой истории. Специально дал подписку, чтобы об этом не говорить. Потому что у меня был выбор не давать подписку, я решил, что у меня такая отмазка - я об этом говорить не буду, потому что, ну, скажем, история не закончена. Поэтому сейчас об этом что-то говорить - это тыкать пальцем в небо, делать предположения. Когда пройдет какое-то время, когда все всплывет… Я могу про Таиланд рассказать, потому что уже все известно. А сейчас тут ничего не известно.

Би-би-си: Дерипаска у вас отсудил 500 тысяч рублей (бизнесмен выиграл иск о защите неприкосновенности частной жизни - Ред). Вам сложно выплатить эти деньги, или это для вас небольшая сумма?

А.Л.: Мы еще будем решать этот вопрос. Мы еще пока приходим в себя и даже не разбирались с долгами, потому что на самом деле, наше вытаскивание из тюрьмы стоило порядка, по-моему, 200 тысяч долларов. Вытаскивание из тюрьмы стоило очень дорого, и, кстати говоря, этот штраф был в то время, как мы сидели в тюрьме. Мы не могли никак отреагировать, потому что в то время нас волновали совсем другие проблемы, был вопрос жизни и смерти, а тут просто штраф.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Алекс Лесли в Нагатинском суде 19 января - ему выбирали, но так и не выбрали меру пресечения: через два дня он вышел на свободу

Би-би-си: То, что я пытаюсь спросить: Алекс Лесли - богатый человек?

А.Л.: Сейчас вообще нищий. В Таиланде были сняты все деньги со всех моих счетов. Все ноутбуки, все телефоны, все кредитные карты, все деньги, которые были в наличности, все изъято. Со всех счетов были сняты деньги, даже с тех карт, которые были у меня в кармане. Карта лежала в тюрьме, но при этом с этой карты в Бангкоке были сняты деньги.

Сейчас я абсолютно чистый человек. Вот телефон я купил, потому что Амиран заплатил за интервью (Лесли и Рыбка накануне беседы с Би-би-си дали интервью видеоблогеру Амирану Сардарову в его "Шоу без названия" - Ред.). Я купил телефон и мак эйр [Apple Macbook Air], все, больше денег нет. И одежду новую, потому что я приехал в трусах, в шортах и майке. Нас обчистили целиком и полностью. Нет ничего, даже машины нет.

Би-би-си: До этого вы жили в Москве, у вас было какое-то жилье...

А.Л.: Я жил не в Москве. Я человек мира. Я в основном живу в отелях, в съемных квартирах, в разных странах. Я не живу на одной территории, в одном месте. Я в стране в основном провожу один месяц и еду еще в какую-то.

Би-би-си: У вас в мире нет места, где стоит шкаф с вашей одеждой?

А.Л.: Вообще нет такого места. Склады, может быть, были раньше, но сейчас даже складов нет. Это все очень сильно сдерживает свободу. У меня было такое, что у меня была квартира, были какие-то склады, был даже таунхаус.

Когда всего этого лишился, я почувствовал себя как в бойцовском клубе. Человек, который лишился всего, почувствовал себя так, будто взлетел. Нет ничего приземляющего не земле.

Би-би-си: Алекс, а дети есть у вас?

А.Л.: Есть. От разных женщин.

Би-би-си: Не "приземляют"?

А.Л.: Почему? Дети - это хорошо.

Би-би-си: Алименты надо платить, наверное.

А.Л.: Ой, я с этим тоже должен разобраться, потому что вся эта история произошла так неожиданно, появились дети, о которых я даже не знал, и алименты, о которых не было речи, то есть, там надо смотреть. Потому что многие женщины сейчас могут пользоваться этой историей, мы разберемся с этим еще. ДНК [будем] делать там, и так далее…

Би-би-си: Алекс, вы говорите, что вы не секс-тренинги ведете, а тренинги по соблазнению, [говорите] что это большая разница. Ваши тренинги предполагают, что человеку нужно делать то, что он или она не хочет? Например, заниматься сексом не с кем хочется, а с кем тренер сказал?

А.Л.: Я когда в тюрьме сидел, видел новый фильм про агентов. Я не помню, как называется, там был такой тренинг… Главной героине говорят: ты должна сейчас отсосать ему. Она говорит - я не хочу, я иду через себя. А ей говорят: ты должна это сделать за родину, ты же агент, ты будущая шпионка. Вся тюрьма смеялась и говорила - наверно, Алекс, это у тебя так тренинги проходят. Я отвечал: наоборот, нет! Мы учим женщину тому, что ей принадлежит ее рот, ее пися и все ее тело. И если она чего-то не хочет, она может этого не делать. Она никому не должна. К примеру, Рыбку в тюрьме никто не смог прогнуть, ни на что. Это очень хорошее качество в человеке. А "заставляние" людей силой - это плохо. Наоборот, задача наших тренингов - сделать человека сильнее, чтоб его не могли сломать.

Но при этом мы объясняем людям, что есть различные игры. То есть ты можешь притвориться, ничего страшного нет [в этом]. Будь ты рабыней мужика, но это только игра. Потому что мужик, который почувствовал, что он - доминант, что она - его рабыня, начинает испытывать к ней чувства, и после этого она может его "качать" дальше. Она может это забрать, может дать то, что она рабыня, на коленках перед ним сидит и любит его, и смотрит на него, как на господа бога, как господина. А потом это забрать. И это один из элементов, техник соблазнения.

И когда мы эти фишки отрабатываем, все это происходит в игровой, добровольной манере. Потом люди берут эти видосы, где девочки сидят на коленях перед другими девочками, и говорят "их заставляют это делать", "это насилие над личностью", это все бред. Потому что это часть игры.

Би-би-си: Когда вы "играете" с человеком, который не знает, ему не сказали, что это игра… Вы даете, потом забираете, сначала ласковый, потом разрываете все отношения, чтобы человека привязать к себе крепче. Это манипуляция и абьюз. Все психологи мира говорят, что это вредные, нездоровые отношения. Зачем этому учить?

А.Л.: Очень интересно вы говорите про психологов мира, но вообще говоря, вы знаете, что происходит с вами в кино? Вы сидите, смотрите фильм, какая задача у режиссера? Вас привязать!

Би-би-си: Когда я смотрю фильм, я соглашаюсь на то, что мне сейчас будут показывать острый сюжет и что меня будут "раскачивать". Вы с человеком играете, и он не знает, что это игра, он думает, что все взаправду.

А.Л.: А вы знаете, что в реальной жизни женщины все время "раскачивают" мужчин? Постоянно, только они это делают неосознанно. И есть женщины, которые неосознанно делают это очень хорошо и качают мужика так, что у него съезжает крыша, от этого он влюбляется в нее. А есть женщины, которые вообще этим не владеют.

Мы тех женщин, которые вообще не знают, не владеют [этой техникой], учим делать то же самое, что делают те женщины, которые с рождения это умеют. Это простые методы, которые любая талантливая женщина использует и так.

Би-би-си: Вы, например, записываете человека на видео, он об этом не знает, а его поведение разбирается целой командой. Это не абьюз? Это игра, в которой весело только вам.

А.Л.: Важнейший принцип темы - что после тебя должно быть лучше, чем до тебя. Конечно, можно взять эти методики для того, чтобы кому-то нагадить. А это уже зависит от человека. Молотком можно гвозди забивать, а можно по голове бить. Изначально все эти методики, которые созданы на тренинге, они позитивные, они делают так, что люди в основном довольны, и их жертвы тоже довольны. Здесь дело не в методике, а в том, для чего человек ее использует.

Image caption Алекс Лесли во время интервью Би-би-си

Би-би-си: Алекс, вы когда нам сейчас представлялись, сначала сказали, что вы математик и ученый, и потом уже тренер по соблазнению. Расскажите о себе как математике, про это почти никто не знает.

А.Л.: Я был студентом механико-математического факультета МГУ. Еще когда я был в школе, мой отец, ученый, начал один интересный проект, он назывался "прогноз и управление здоровьем механизмов высокой скорости". В 1997-1998 годах я уже участвовал в олимпиадах по информатике, я ему писал нейросеть, чтобы решать определенные задачи по высокотемпературному синтезу.

С тех пор он меня задействовал постоянно в разных проектах, грантах, я побеждал в разных олимпиадах, конференциях по физике, по математике, информатике, куча дипломов есть. Нашей задачей было создать математический аппарат и программный комплекс, чтобы диагностировать и прогнозировать неисправности в двигателе внутреннего сгорания, чтобы прогнозировать и диагностировать механические неисправности двигателя. В мире сейчас используется планово-техническое обслуживание, наша задача была - делать его по факту, тем самым экономить деньги.

Потом мы начали медицинский проект. Это прогноз сердечных заболеваний, аритмии, инфаркта. У нас сейчас идет клиническое испытание нашего прибора… Мы на стадии запуска производства.

Би-би-си: Давайте перейдем к Таиланду. Во-первых, за что вас судили в Таиланде?

А.Л.: Это нельзя назвать судом. Мы считаем, это был незаконный вооруженный налет на группу без предъявления ордера на арест. Мы не совершали преступления по любым тайским законам, как раз и сказал суд.

Мы кейс по работе без разрешения на работу выиграли в чистом виде, фактически они сами признали, что арест был незаконным (Лесли и его товарищей оправдали по первому делу о работе в стране без разрешения, так как законодательство Таиланда перестало считать это преступлением. Но возникло второе обвинение - в сводничестве и создании тайного общества - Ред.)

Правообладатель иллюстрации LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images Image caption 17 января после приговора в Таиланде Лесли, Рыбку и их товарищей депортировали в Россию

В нашу группу был внедрен агент, украинец с американским паспортом. Он пришел ко мне на визит и сказал, что у него есть информация: якобы это дело ФСБ. Он же потом похитил у нас все телефоны, он же был основным свидетелем обвинения.

Когда Рыбка от страха стала делать свои заявления [об информации, которая у нее есть о Трампе], мы попали пальцем в небо. ФБР очень боялись этих ее заявлений: Рыбка обещала в обмен на политическое убежище в Америке передать компромат на американского президента. Это же бред, это логический идиотизм. Это все было сделано [агентом] для того, чтобы оградить нас от любой помощи российской стороны. Люди говорят, что за этим стоят русские. Зачем русским использовать украинца с американским паспортом?

Би-би-си: А зачем ФБР бояться Насти Рыбки и пытаться ее посадить в Таиланде?

А.Л.: Ну как же. От ее заявлений зависит имидж Трампа фактически.

Би-би-си: Я так понимаю, она ничего не заявляла до ареста про Трампа.

А.Л.: Вы хорошо смотрели расследование? Там господин оппозиционер четко указывает: Мюллер, посмотри на нее, вот она, Настя Рыбка, уничтожит просто вашего Трампа. И это все пошло в американской прессе ("нам даже Настя Рыбка, очевидец всего этого, рассказывает: рыбалка - это прикрытие, а по факту были какие-то важные неформальные переговоры", - говорит Навальный в ролике-расследовании - Ред). Когда мы это услышали, я думал, что нам бы найти шахту и спрятаться.

Би-би-си: А почему вы тогда не спрятались в шахту, а начали подыгрывать?

А.Л.: Мы пытались все это вывести в шутки, юмор, чтобы это не воспринимали серьезно, потому что нашей жизни тогда угрожала опасность и с российской, и с американской стороны. В такой ситуации в любой стране вас достанут и найдут. Только благодаря тому, что мы были на виду, мы до сих пор живы. Засвет - это была задача по спасению жизни.

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