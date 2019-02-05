Агентство Magnum Photos и благотворительная программа Create Jobs обратились к молодым лондонским безработным с призывом запечатлеть собственное видение британской столицы, которое бы отличалось от привычного глянца туристических открыток.

Собранные ниже кадры стали результатом пятинедельного интенсивного курса, который проходил под руководством фотографа Луа Рибейры. Ее главным посылом было: "Ваш Лондон - каков он?"

Юми Коднер

Правообладатель иллюстрации Yumi Codner

"Лондон со временем становится все более тесным, - говорит Коднер. - Для людей, пребывающих в состоянии нервного напряжения, каждый день жить в таких условиях достаточно сложно. Мои фотографии, которые называются "Красные бабочки", в поэтической манере отражают эмоции, вызванные чувством тревоги".

Правообладатель иллюстрации Yumi Codner

Эрик Барберини

Барберини весь прошлый год курсировал между Кардифом и Лондоном, разрываясь между необходимостью ухаживать за дедом и стремлением профессионально заниматься фотографией.

Он говорит, что это стало возможным благодаря помощи родственников и друзей, которые пустили его к себе домой.

Это те моменты и воспоминания, которые отражают его восприятие Лондона.

Правообладатель иллюстрации Eric Aydin Barberini

Правообладатель иллюстрации Eric Aydin Barberini

Правообладатель иллюстрации Eric Aydin Barberini

Ванесса Ансонг

"Лондон - один из самых многонациональных городов в мире. Культурное разнообразие - одно из наших главных преимуществ", - говорит Ансонг.

"Я британка с африканскими корнями, родилась и выросла в Лондоне. Мне хотелось создать серию фотографий, которая воспевает этнографическое разнообразие, столь свойственное нашим городам".

Правообладатель иллюстрации Vanessa Ansong

"Для своего проекта "Глубоко укоренившиеся" я попросила людей позировать с африканскими тканями для создания поэтического эффекта. Мне хотелось добиться этого при помощи цветовой палитры, шаблонов и текстур.

Правообладатель иллюстрации Vanessa Ansong

"У каждого человека есть своя история, вне зависимости от того, относится она к культурным аспектам или нет. В Лондоне каждый человек приобретает индивидуальность, и это прекрасно", - говорит она.

Марселла Чан

"Проект "Традиционная еда" посвящен исследованию британской и азиатской культуры, к которым я принадлежу. Для этого я использовала еду и кухонные приборы, комбинируя различные продукты и создавая в результате красочные изображения", - говорит Чан.

Правообладатель иллюстрации Marcella Chan

Правообладатель иллюстрации Marcella Chan

Мария Куигли

"Глядя на недоеденный кем-то сэндвич, я наблюдала, как птицы жадно хлопотали вокруг него, пытаясь урвать хоть крохи от этого города. В своем сером опереньи они вышагивали, клевали, гонялись друг за другом, общались. Это словоохотливые авантюристы, которые не упустят своего", - пишет Куигли.

Правообладатель иллюстрации Maria Quigley

Правообладатель иллюстрации Maria Quigley

Наиля Тасним

"Я мусульманка из Пенджаба, живущая на Западе, и мне постоянно приходится сталкиваться с социальными контрастами, - говорит Тасним. - В своих работах я пытаюсь отразить дезориентацию, отчужденность и при этом восторг, который испытывают люди, живущие на стыке этих сфер".

Правообладатель иллюстрации Naila Tasnim

"Лондон - это такое место, где я могу свободно заниматься изучением своей культурной идентичности. Используя цвет и ткани, я представляю гармонию и одновременно разобщенность, которые возникают при слиянии конфликтующих идеологий".

Тими Акиндале-Аджани

Проект Акиндале-Аджани "Невидимки" обращается к тому, как люди коммуницируют между собой в городе и как они ведут себя по отношению к тем, кто работает в сфере услуг.

"Они не хотят видеть в них людей. Они общаются с ними как с машинами", - полагает он.

Правообладатель иллюстрации Timi Akindele-Ajani

Правообладатель иллюстрации Timi Akindele-Ajani

Правообладатель иллюстрации Timi Akindele-Ajani

Дэвид Адесанья

"В настоящий момент глобализация достигла максимума за всю историю человечества, но при этом между людьми царит такая разобщенность", - сетует Адесанья.

"Я обнаружил, что этот парадокс становится предметом множества дискуссий в Лондоне, и подума - а что, если бы жта тема начала обсуждаться осмысленно? Не политиками, мэрами или региональными лидерами, но самыми обычными людьми. Что будет тогда?"

Правообладатель иллюстрации David Adesanya

"Вооружившись камерой, глобусом и такими установками, я вышел на улицу, чтобы выяснить, на что полагаются лондонцы, когда проблемы и трудности влияют на их устои".

Рейчел Симоус

Проект "Выгодные покупки" - это торжество стиля и исследование темы материализма среди лондонской молодежи из рабочего класса.

Правообладатель иллюстрации Rachael Simoes

Правообладатель иллюстрации Rachael Simoes

Цель программы, которую совместно организовали Create Jobs и Magnum Photos, - помочь юным творческим личностям найти новые полезные связи, получить знания и вдохновение, чтобы делиться историями, которые для них важны, а также способствовать социальным сдвигам.

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