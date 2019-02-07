"Русский поцелуй" для США: как в политику вмешалось вино

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Противостояние России и США повысило интерес ко всему русскому у американцев и создало неожиданные возможности для бизнеса.

В тот же год, когда Вашингтон ввел первые санкции против Москвы, в Мэриленде начали производить вино "Русский поцелуй". Би-би-си выяснила, что за история стоит за ним.

В 2014 году американский винодел Дейв Коллинз сделал первую партию белого вина из урожая с "русской" лозы. Ее завезли в США предположительно в начале 90-х для изучения уникального иммунитета к болезням. Впрочем, история доставки лозы в США до конца не известна.

Как "Русский поцелуй" вышел на алкогольный рынок в США? Откуда возле американской столицы "русский" виноград? И почему противостояние между Москвой и Вашингтоном этому бизнесу только выгодно?

Корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко узнал у предприимчивого винодела, как можно заработать на "новой холодной войне".

О том, как на кризисе в российско-американских отношениях зарабатывает Голливуд - можно посмотреть здесь.